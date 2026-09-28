Gică Hagi nu a uitat-o pe Simona Halep de ziua ei. Mesaj special din partea selecționerului României

Selecționerul României, Gheorghe Hagi, nu a uitat-o pe Simona Halep în ziua în care fosta lideră mondială a tenisului românesc a împlinit 35 de ani. Aflat în cantonamentul de la Mogoșoaia, „Regele” i-a transmis un mesaj sportivei originare din Constanța.

Simona Halep, alături de Gică Hagi Foto: Sportpictures

Hagi se află în plină pregătire pentru următoarea partidă a României din Liga Națiunilor, programată în această seară, pe teren propriu, împotriva Bosniei și Herțegovinei.

„Probabil o să fie ascultată la un moment dat!”

La finalul conferinței de presă de sâmbătă, selecționerul și-a îndreptat atenția și către Simona Halep, cu ocazia zilei sale de naștere.

„Să fie liniştită, să se bucure de timpul liber şi, bineînţeles, la un moment dat să aibă ideile ei şi viziunea ei despre tenis, probabil o să fie ascultată la un moment dat şi o să fie bine!”, a transmis Hagi, citat de as.ro.

„Am fost cumva a tuturor atâția ani!”

Aniversarea Simonei Halep a fost marcată și de Sports Festival, care a readus în atenție un dialog cu marea campioană, realizat după momentul retragerii din tenis. Interviul a fost înregistrat la Cluj-Napoca, în luna iunie, și a fost publicat în colaborare cu treizecizero.ro.

„Am fost cumva a tuturor atâția ani și acum e momentul să fiu a mea și să îmi formez familia pe care mi-o doresc și să trăiesc cumva liberă departe de judecată. Îmi doresc tare mult să nu mai fiu un subiect de consum public, să fiu lăsată să-mi trăiesc viața și să înțeleagă toată lumea că sportiva Simona Halep a încheiat ciclul din viața ei pe sport și acum urmează să fiu un om normal ca toată lumea!”, a spus Simona Halep.