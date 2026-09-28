Cod galben de vânt puternic în mai multe județe. Regiunile în care temperaturile urcă până la 26 de grade

Meteorologii transmit că, luni, 28 septembrie, temperaturile se apropie de cele specifice perioadei, existând posibilitatea unor ploi în mai multe zone. De asemenea, mai multe județe se află sub cod galben de vânt puternic.

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Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în regiunile vestice și nord-vestice cerul va fi variabil, mai mult senin în prima parte a zilei și noaptea, iar temperaturile din timpul zilei vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei.

În centrul, sudul și estul țării regimul termic va fi apropiat de cel normal, cerul va avea înnorări temporare și va ploua slab (cantități de apă de 1...5 l/mp) local în Dobrogea, pe alocuri la munte și izolat în Moldova și Muntenia.

Temperaturile maxime se vor situa între 17 grade în estul Transilvaniei și 26 de grade în Banat și Oltenia, iar cele minime vor fi cuprinse între 3 grade în Maramureș și 16 grade pe litoral.

Dimineața și noaptea, izolat va fi ceață.

În București, cerul va avea înnorări temporare și mai ales noaptea vor fi posibile ploi slabe (cantități de apă în jur de 1 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua (rafale de 40...45 km/h).

Temperatura maximă va fi de 22...23 de grade, iar cea minimă de 10...12 grade.

Cod galben de vânt în mai multe județe

ANM a emis, luni dimineață, un Cod galben de vânt puternic pentru județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila și Ialomița, valabil între orele 10:00 și 20:00. Sursa citată a emis o avertizare similară pentru Constanța și Tulcea, valabilă între orele 07:00 și 10:00.

Foto: ANM

Avertizarea este valabilă în zona litorală a județului Constanța, în localitățile Constanța, Năvodari, Ovidiu, Mihail Kogălniceanu, Eforie, Cumpăna, Valu lui Traian, Techirghiol, Tuzla, Lumina, Topraisar, 23 August, Agigea, Corbu, Limanu, Albești, Pecineaga, Istria, Săcele, Costinești și Mangalia.

În județul Tulcea, avertizarea vizează Delta Dunării, în zona localităților Sarichioi, Jurilovca, Valea Nucarilor, Murighiol, Chilia Veche, Mahmudia, Ceamurlia de Jos, Nufăru, Beștepe, Crișan, C.A. Rosetti, Maliuc și Pardina, precum și zona litorală, respectiv Jurilovca, Sulina, C.A. Rosetti și Sfântu Gheorghe.

În toate județele vizate, se vor semnala intensificări ale vântului, cu viteze la rafală de 50-70 km/h.

ANM a emis și o informare meteorologică valabilă până miercuri, 30 septembrie, la ora 20:00.

În această perioadă, vântul va avea intensificări în jumătatea de sud a Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei, cu viteze de 45-55 km/h. În zona Carpaților de Curbură, rafalele vor ajunge la 55-75 km/h.