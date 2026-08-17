Mesajul postat de Taisia, iubita lui David Popovici, după ce românul a „bubuit” la Europene

Taisia Nițuleasa i-a fost din nou alături lui David Popovici după una dintre cele mai importante curse ale sale de la Campionatele Europene. La o zi după ce înotătorul român a cucerit aurul în proba de 200 de metri liber, aceasta a publicat pe rețelele sociale câteva imagini surprinse în seara în care sportivul a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.

În fotografii, cei doi apar împreună, iar două dintre cadre îi surprind îmbrățișați. Taisia a transmis și un mesaj afectuos pentru Popovici, celebrând astfel performanța obținută la Paris.

Prezența tinerei la competițiile importante nu este o surpriză. De-a lungul timpului, Taisia Nițuleasa l-a susținut pe David Popovici din tribune și i-a fost alături în mai multe momente importante ale carierei sale.

„Îmi cer scuze pentru siropoșenie, dar îl iubesc prea mult pe acest individ. Am I the luckiest girl or what?”, a fost mesajul transmis de tânără, pe Instagram.

Povestea dintre David Popovici și Taisia Nițuleasa a început în perioada adolescenței. Cei doi se cunosc de aproximativ șase ani, după ce au fost colegi la Colegiul Național „George Coșbuc” din București.

Relația lor a continuat și după terminarea liceului, iar Taisia a rămas una dintre persoanele apropiate înotătorului român. De atunci, ea a fost prezentă la numeroase competiții importante și l-a susținut din tribune în momentele în care Popovici a reprezentat România.

Popovici, reacție savuroasă după aurul la 100 metri liber: „Bubuială!”

„Am concurenți puternici. De la englez, austriac, la neamț și mai sunt o grămadă. Bubuială, cum îi zic eu! Trebuie să îi dau tare. E finala, e ultima cursă a sezonului și trebuie să dau tot ce am mai bun. Ideea e să înot cât de repede pot. Ideal ar fi să îmi apăr ambele titluri europene. Aș pune încă o cărămidă în această istorie pe care încerc să o las în spate!”, a spus David Popovici, după cursa de 100 metri liber, potrivit sport.ro.