 „Este timpul să fiu din nou fericită”. Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant la un an de la moartea lui Felix Baumgartner. De ce s-a întors în locul tragediei | adevarul.ro
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Video „Este timpul să fiu din nou fericită”. Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant la un an de la moartea lui Felix Baumgartner. De ce s-a întors în locul tragediei

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Mihaela Rădulescu a făcut un gest emoționant la un an de la moartea lui Felix Baumgartner. Fosta prezentatoare s-a întors în locul în care sportivul și-a pierdut viața și a dezvăluit cum a reușit să transforme durerea pierderii într-o nouă sursă de putere.

Mihaela Rădulescu şi Felix Baumgartner au format un cuplu mai bine de 11 ani. FOTO: Instagram
Mihaela Rădulescu şi Felix Baumgartner au format un cuplu mai bine de 11 ani. FOTO: Instagram

Mihaela Rădulescu s-a întors în Italia, la un an de la moartea lui Felix Baumgartner, locul în care sportivul austriac și-a pierdut viața chiar sub ochii ei. Vedeta a transmis un mesaj emoționant în memoria lui Felix, alături de care a trăit o poveste de dragoste timp de aproape 11 ani.

„Ieri, la un an de la moartea lui, m-am întors în Italia, exact în locul în care a murit în fața ochilor mei. Înconjurată de prietenii care mi-au fost alături, m-am simțit mai puternică și mai pregătită ca niciodată să merg mai departe, cu zâmbetul pe buze și cu o altă forță”, a scris Mihaela Rădulescu.

Fosta prezentatoare a vorbit și despre felul în care durerea provocată de pierderea partenerului său s-a transformat, în timp, într-o sursă de putere.

„Cea care se naște din prea multă durere – se spune că este cea mai mare forță pe care o poate avea cineva. Este timpul să fiu din nou fericită. Nu pentru că ar exista un buton pe care să-l apeși pentru asta, dar dacă este un lucru pe care l-am învățat cu adevărat în acest an, acela este că suntem cu toții mai puternici decât credem. Te iubesc, Felix”, a transmis Mihaela Rădulescu.

„Fly for Felix”, proiect lansat în memoria sportivului

În aceeași postare, Mihaela Rădulescu a anunțat și proiectul „Fly for Felix”, o inițiativă internațională dedicată pasiunii lui Felix Baumgartner pentru zbor.

„FLY FOR FELIX – un festival mondial neconvențional, care se poate întâmpla oriunde, oricând, acolo unde există oameni care iubesc zborul la fel de mult cum îl iubea Felix și oameni care l-au iubit, l-au admirat și au fost inspirați de moștenirea pe care a lăsat-o”, a explicat vedeta.

Mihaela Rădulescu le-a transmis celor care practică sporturi aeriene sau au fost inspirați de activitatea lui Felix Baumgartner să se alăture inițiativei.

„Dacă oricare dintre aceste lucruri face parte din viața ta, #FlyForFelix. Folosește acest hashtag, dar, mai important decât atât, pune-ți sufletul în ceea ce faci”, a scris ea.

Vedeta a precizat că proiectul are ca scop reunirea pasionaților de zbor din întreaga lume și realizarea unui film dedicat memoriei sportivului.

„Felix era cel mai fericit acolo, sus, iar acesta este unul dintre lucrurile pe care și-a dorit să le fac pentru el. Acum se întâmplă în întreaga lume și nu pot să le mulțumesc îndeajuns tuturor piloților care au făcut deja asta, din Statele Unite, Italia, Elveția, România, Franța, Brazilia, Germania, Austria, Polonia, Croația, Belgia, Israel și Singapore. Postați imaginile sau clipurile cu zborul vostru, ca să le pot adăuga în filmul «Fly for Felix»”, a mai transmis Mihaela Rădulescu.

Cine a fost Felix Baumgartner

Felix Baumgartner a fost unul dintre cei mai cunoscuți sportivi din domeniul aviației și al sporturilor extreme. 

Felix Baumgartner și Mihaela Rădulescu au format un cuplu timp de aproape 11 ani. Sportivul austriac a murit pe 17 iulie, la vârsta de 56 de ani, într-un accident de parapantă produs în Porto Sant'Elpidio, pe coasta Adriaticii, în Italia.

La momentul tragediei, Felix Baumgartner se afla în vacanță alături de Mihaela Rădulescu. Accidentul s-a produs în timp ce sportivul efectua un zbor cu parapanta.

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