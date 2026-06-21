La aproape un an de la tragedie, Mihaela Rădulescu a făcut o mărturisire neașteptată despre Felix Baumgartner: „Se întâmplă multor celebrități!”

La aproape opt luni de la moartea lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu continuă să îi păstreze vie amintirea. Vedeta a publicat un nou mesaj emoționant despre fostul partener, pe care l-a descris drept „un prieten bun pentru mulți”, semn al legăturii speciale care i-a unit timp de 12 ani.

Durerea pierderii celebrului sportiv austriac, dispărut în vara lui 2025 la vârsta de 56 de ani, este amplificată și de alte încercări grele prin care a trecut fosta prezentatoare TV, inclusiv decesul mamei sale. În plus, Mihaela Rădulescu s-a arătat revoltată de modul în care a fost tratată după moartea lui Baumgartner, dezvăluind că obiectele personale ale acestuia i-au fost returnate „ca niște gunoaie” și că familia acestuia a deschis un proces împotriva sa.

Marcată de toate aceste evenimente, fosta gazdă a emisiunii „Ferma vedetelor” continuă să îi dedice mesaje celui pe care l-a iubit mai bine de un deceniu.

„Una dintre cele mai frumoase părți ale vieții sunt prietenii ADEVĂRAȚI pe care ni-i facem pe parcurs. Felix a fost un bun prieten pentru mulți, mult mai mult decât unii i-au fost prieteni buni lui!”, a notat Mihaela Rădulescu, pe Instagram.

Felix Baumgartner și-a iubit cu adevărat prietenii

În continuitatea discursului său, fost moderatoare a menționat numele unuia dintre cei mai de nădejde prieteni pe care i-a avut Felix, Wade Eastwood, de asemenea, cascador din Africa de Sud.

În mesajul încărcat de emoție, Mihaela Rădulescu i-a adus un omagiu și cu ocazia zilei sale de naștere. Vedeta și-a amintit că l-a cunoscut pentru prima dată la Goodwood, loc pe care îl consideră unul special și în care a revenit de numeroase ori de-a lungul anilor. Tot atunci, a realizat cât de multe pasiuni și valori împărtășeau cei doi bărbați.

„Se întâmplă multor celebrități sau oamenilor cu mai mulți bani decât alții. Și asta e ceva ce poți înțelege cu adevărat atunci când pierzi pe cineva atât de apropiat și drag, încât știai toate poveștile despre prietenii lui, pe care îi iubea cu adevărat și pentru care era doar «un alt prieten».

„Tot ce plănuiam despre viitoarele aventuri...”

Prietenii pe care Felix îi prețuia cel mai mult nu erau cei cu care putea doar să ia o cină, ci cei care îl puteau învăța ceva, care îl puteau inspira, care îl puteau ajuta să crească. De la elicoptere zburătoare la parapantă, curse și tot ce se află între ele. Am avut același entuziasm întâlnindu-l pe Sam, soția lui, o femeie cool, amuzantă, reală și atât de frumoasă. De acolo, am făcut planuri și ne-am întâlnit din nou în Anglia, am stat în casa lor.

Au zburat peste capetele noastre pe Beachy Head, am fost împreună în Dune de Pilat, am stat în aceeași casă. Tot ce plănuiam despre viitoarele aventuri trebuia verificat mai întâi cu Wade. Felix l-a iubit din toată inima și probabil că am fi fost deja într-o altă excursie cu parapanta cu ei, distrându-ne de minune, așa cum ne-am întâmplat întotdeauna. Dragă… Wade Eastwood la mulți ani din partea mea și din partea lui Felix de acolo de sus. Mulțumesc că l-ai făcut atât de fericit, mulțumesc pentru prietenia voastră de la bun început, inclusiv acum. O îmbrățișare mare ție și lui Sam. Pentru totdeauna în inima mea, acolo unde și Felix va trăi pentru totdeauna. Noroc, prietene!”, a încheiat Mihaela Rădulescu.