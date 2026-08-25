Daniel Oprița nu mai pleacă de la Steaua: „Continuăm împreună”

În ultimele zile s-a vorbit tot mai mult despre posibila plecare a lui Daniel Oprița de la Steaua. Iată, însă, că gruparea roș-albastră a anunțat că tehnicianul rămâne la pupitru alături de colegii din staff-ul tehnic.

Daniel Oprița a avut un start slab de campionat cu Steaua Foto: Sportpictures

Formația de fotbal Steaua București a avut un start slab în ediția 2026/2027 a Ligii a 2-a, pierzând meciurile cu CSM Slatina (1-2), Rm. Vâlcea (1-2), acasă, și FC Bacău (0-3), în deplasare, și remizând (2-2), pe teren propriu, cu Dumbrăvița. Gruparea militară ocupă ultimul loc în clasament cu un singur punct.

Clubul bucureștean a dat un comunicat pe rețelele sociale: „În urma discuțiilor purtate cu conducerea clubului, Daniel Oprița va continua în funcția de antrenor principal al echipei de fotbal Steaua București. Alături de acesta va rămâne și întregul staff tehnic. Credem că, în acest moment, continuitatea și stabilitatea sunt importante pentru echipă și pentru traseul pe care îl urmărim”.

S-a anunțat, totodată, că „în perioada următoare, vor fi identificate cele mai bune soluții pentru întărirea lotului de jucători, astfel încât echipa să își îmbunătățească evoluțiile și rezultatele. Știm că începutul de sezon nu a fost cel pe care ni l-am dorit. Avem însă încredere că, prin unitate, muncă și susținerea suporterilor, putem merge înainte și putem readuce Steaua acolo unde ne dorim cu toții. Continuăm împreună. Pentru Steaua!”.

Pe de altă parte, formația roș-albastră se numără printre cele 11 participante la liga secundă care nu au drept de promovare în elită.

Născut în 10 august 1981, la Drăgănești-Olt, Daniel Ionel Oprița a jucat fotbal ca atacant sau extremă. El a bifat peste 100 de meciuri în cei cinci ani de contract cu Steaua după ce evoluase pentru CSM Reșița între 2000 și 2002. Ca fotbalist a câștigat titlul de campion în 2005 și 2006, respectiv Supercupa României în 2006. Pentru România, Oprița a jucat în 6 meciuri și a marcat un gol.

În 29 martie 2006, Oprița a primit Medalia „Meritul Sportiv” clasa a II-a cu o baretă din partea președintelui României de atunci, Traian Băsescu, pentru că a făcut parte din lotul echipei FC Steaua București care s-a calificat în semifinalele Cupei UEFA 2005/2006.

Ca antrenor, a activat la Metalul Reșița (2014/2015), Juventus București (2015-2017), Școlar Reșița (2017/2018), Voluntari (2018), Mioveni (2019) și Steaua (din 2019).