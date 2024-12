Cât de încurcat a fost Dorinel Munteanu cu soacra lui Daniel Oprița. Oțelul Galați pregătește în culise o mutare grea

În afara portughezului Tony da Silva, 44 de ani, demis recent de la Poli Iași, Oțelul Galați, rămasă fără Dorinel Munteanu, 56 de ani, poartă negocieri și cu Daniel Oprița, 43 de ani, antrenor la divizionara secundă Steaua, formație fără drept de promovare în Superligă.

Digisport susține că Daniel Oprița este în capul listei la Oțelul Galați. Numirea lui Oprița, aflat sub contract cu Steaua (locul 2 în Liga 2, la 4 puncte de liderul Csikszereda), ar fi o „aroganță” făcută lui Dorinel Munteanu, care a plecat cu scandal după 3 ani și jumătate. Între Oprița și Munteanu a existat prietenie, au relație de naș-fin, dar de mai mulți ani s-a căscat între ei un hău greu de astupat, dezvăluie apropiații.

A divorțat în 2015

Râca dintre cei doi prieteni a început când blestemul Generației de Aur l-a lovit și pe Dorinel Munteanu, un tricolor care avea o imagine impecabilă. În 2015, „Munti” a introdus actele de divorțe de Simona, cea care i-a fost soție în ultimii 27 de ani!

Un articol publicat în „Libertatea” descria cum și-a distrus prima familie cel mai selecționat fotbalist român, socotit un model de seriozitate și de profesionalism. Divorțul lui Dorinel Munteanu de Simona, femeia alături de care a împărțit și bune, și rele, vreme de aproape trei decenii, și care i-a dăruit o fată, Bianca (34 de ani), a readus în discuție ghinionul Generației de Aur.

Cei mai mulți dintre tricolorii de glorie, în frunte cu Stelea, Petrescu, Selymes, Belodedici, Răducioiu, Balint și Hagi, au rupt legăturile cu femeile de care s-au îndrăgostit și care i-au însoțit la primele ieșiri în străinătate.

În cazul lui „Munti”, situația familială scârțâia de mai mult timp și anunța ruptura. Fostul fotbalist de la Metalul Bocșa, FCM Reșița, FC Olt, Inter Sibiu, Dinamo, Cercle Bruges, FC Köln, Wolfsburg, Steaua, CFR, FC Argeș, Vaslui și de la „U” Cluj se retrăsese la Reșița, fiind preocupat de partide de vânătoare și de petreceri alături de prieteni. Un exemplu de seriozitate în trecut, atitudine fără de care nu ar fi putut avea o carieră impecabilă (1991-2007 la națională, 134 de convocări și 16 goluri), Dorinel s-ar fi metamorfozat, peste noapte, într-un personaj negativ.

Ganea a scos colții: „Bea până se pișa pe el!”

Ionel Ganea, ani la rând coleg de cameră cu „Neamțul” la prima reprezentativă, a răbufnit și a dezvăluit că acesta nu a fost niciodată un sfânt, așa cum îl credeau toți, ci a ales prietenia paharului încă din perioada în care era fotbalist. Iar această legătură ar fi fost întărită în timp, nicidecum slăbită.

„Bea până se pișa pe el! Mergea cu lăutarii la băutură prin București. Venea în cantonament rupt de beat!”, l-a făcut praf „Ganezul”, scos din minți de faptul că Dorinel Munteanu afirmase că l-a amenințat cu bătaia până și pe blajinul selecționer Emeric Ienei.

„S-ar scrie lejer două cărți despre Dorinel! Lumea nu știe multe. Are mari probleme de caracter, dar astea nu sunt singurele. Simona este o fată serioasă, de casă, și nu este întâmplător că s-a ajuns aici”, spunea, enigmatic, un cunoscut de-al ”Piticului”. Mijlocașul a jucat fotbal până la 39 de ani, afișând o viață extrasportivă exemplară, dar după retragere s-a ales cu belele.

A fost condamnat pentru conducerea unui autovehicul sub influenţa alcoolului. Conform datelor deţinute de portalul intanţelor de judecată, magistraţii au stabilit „pedeapsa de opt luni închisoare în sarcina inculpatului Munteanu Dorinel Ionel sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe” şi au suspendat aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere de doi ani, perioadă în care acesta nu are voie să conducă. Dorinel Munteanu a comis respectiva faptă în perioada în care bifa primul mandat de antrenor la Oţelul Galaţi.

Amândoi sunt reșițeni

După ce divorțul de Simona a intrat pe rolul instanțelor s-a speculat că Dorinel Munteanu, bărba singur, ar fi avut o relație cu soacra lui Daniel Oprița, mama Nadiei Oprița. Bârfele au reușit să-i despartă pe cei doi foști prieteni. Misterul a fost lămurit parțial de fostul mijlocaș, dar cert este că nu mai sunt în relațiile cordiale de odinioară.

„Nu-i bate Dumnezeu pe cei care au lansat-o? De fapt, gura lumii. De fapt, eu n-am fost iubit, elogiat, nici când jucam! Lumea poate să spună ce vrea! Eu i-am botezat fetițele lui Oprița, cum aș fi putut să fac așa ceva? Despre mine poate să se spună orice, dar mai este o familie implicată. E cel mai mare păcat posibil! Nici prin cap nu mi-a trecut, nici cea mai neagră gândire s-o fi avut, ca să fac așa ceva! Să vă spun eu ce mă leagă de familia Oprița. Acum 7-8 ani m-a ajutat într-o chestiune importantă, iar eu am ținut să întorc acest gest. Am un mare respect pentru această familie și, prin tot ceea ce am făcut de atunci, am căutat să le întorc gestul lor, într-un fel sau altul”, s-a apărat atunci „Munti”.

În mai 2023, imediat după fluierul final al partidei de ligă secundă CSA Steaua - Oțelul Galați 1-1, antrenorii celor două echipe s-au luat la harță. Oprița a avut ceva să-i reproșeze nașului său.

S-au cunoscut la Steaua

Reșițean de-ai lui, Daniel Oprița a fost coleg la Steaua cu Dorinel Munteanu, unde s-au și cunoscut. Cei doi erau parteneri de pescuit și prieteni de familie. Munteanu și Oprița au împărțit bucurii în tricoul roș-albastru și și-au cimentat prietenia. Au fost parteneri la istorica victorie cu Valencia, din „16”-imile Cupei UEFA, succes decis la loviturile de departajare, după 2-0 în retur. Atunci, în 2005, Oprița, de meserie vârf, a făcut un meci mare din postura de mijlocaș dreapta, la fel și Dorinel, chiar dacă a ratat la penalty-uri (omul meciului a fost însă Andrei Cristea, autorul unei ”duble”). Munteanu și Oprița au fost nedespărțiți și după episodul Steaua.

I-a fost elev în Rusia

În ianuarie 2013, Oprița a semnat cu formația din prima liga rusă Mordovia Saransk, trupă antrenată pe atunci de Dorinel Munteanu. Echipa nu s-a salvat de la retrogradare, iar enclava românească pe care fostul mijlocaș al Generației de Aur o construise acolo s-a spart. Dorinel a plecat, iar Oprița a încheiat și el experiența în țara lui Putin. Dorinel a dorit să-l care după el pe Oprița și la „U” Cluj. Transferul nu s-a mai făcut.

Dorinel Munteanu și Daniel Oprița au luat-o amândoi pe calea antrenoratului. Primul a făcut performanță, cucerind campionatul cu Oțelul Galați, în 2011, primul titlu ajuns vreodată în Moldova, iar cel de-al doilea a început ca „secund” lui Mirel Rădoi la Steaua, de care s-a „rupt” pentru a deveni „principal” la Juventus Colentina (Liga a III-a).

A primit Mercedes la nuntă

Daniel Oprița s-a căsătorit cu Nadia în iunie 2005. Nunta a avut loc în stațiunea Băile Herculane. Naș le-au fost regretatul Martin Tudor. La reustaurant, Oprița și proaspăta lui soție au fost întâmpinați de ansamblul de muzică populară „Timișul” cu pâine și cu sare, dar și de surpriza pregătită de părinții miresei. Potentă financiar, soacra mică le-a oferit mirilor cadou de nuntă un Mercedes CLK 200, automobil al cărui preț de catalog era de 100.000 de euro.

Un an mai târziu, pe 12 iulie 2006, soția atacantului năștea o fetiță, Alessandra Maria, care a avut, atunci când a venit pe lume, 3,460 kg și 51 de centimentri, primind la naștere nota 10. Oprița se afla cu echipa, în cantonamentul de la Mierlo - Olanda, iar copilul a fost botezat de cuplul Simona-Dorinel Munteanu.

Cum s-au cunoscut Simona și Dorinel

Scandalul dintre soții Munteanu a avut punctul culminant pe 21 iulie 2015, când Dorinel Munteanu a depus pe masa judecătorilor cererea de divorţ (ulterior, instanţa a decis crearea unui dosar separat, pentru împărţirea averii). Dorinel Munteanu le-ar fi cerut magistraţilor să constate că el a contribuit substanţial la veniturile familiei, cerând ca împărţirea averii să se facă în acord cu această contribuţie.

Înaintea rupturii, divorțul pronunțându-se în 2016, Simona şi Dorinel Munteanu păreau să se înțeleagă de minune. „Ne înţelegem foarte bine. Atunci când sunt mici neînţelegeri, el face primul pas înapoi şi îi pare rău că s-a certat. Ne cunoaştem de atâta timp, asta ne ajută să trecem repede peste unele mici discuţii inerente de familie”, explica Simona Munteanu.

„Îmi este imposibil să urmăresc un meci de fotbal. Emoţiile pe care le am pentru soţul meu sunt foarte mari. Când el are meci, mă retrag într-o cameră şi să citesc din Biblie. Doar aşa mă pot linişti”, spunea atunci consoarta lui ”Munti”.

Cum s-au cunoscut? „El era jucător la Metalul Bocşa, din localitatea de unde eram eu. Printr-o verişoară, mi-a transmis că vrea să mă cunoască. Aflasem că e fotbalist, iar în clipa în care ne-am întâlnit i-am spus foarte clar că nu mă interesează o relaţie pasageră. Ne-am plăcut reciproc”. Cei doi se alintau „Papi” şi „Draga mea”.

A fentat moartea în 1995

În dimineaţa zilei de vineri, 31 martie 1995, la ora 9.10, aeronava „Muntenia” a companiei Tarom, care zbura pe ruta Bucureşti - Bruxelles, se făcea praf şi pulbere pe câmpul de la Baloteşti, omorând pe loc 60 de oameni. Cu două zile înainte, Dorinel Munteanu jucase pentru România împotriva Poloniei (2-1), în preliminariile Euro 1996, alături de Tibi Selymes, coechipierul său de la Cercle Bruges (Belgia).

Pe 31 martie 2008 apărea o dezvăluire senzaţională: „Munti” şi coechipierul său au evitat „la mustaţă” să se afle în avionul morţii! „Când aveam miercuri acţiune la naţională, eu şi Tibi alegeam să ne întoarcem în Belgia în ziua următoare. După partida cu Polonia, am prins ultimele bilete în avionul de joi. Dacă nu am fi găsit pentru ziua aceea, am fi luat pentru vineri, chiar la cursa aia blestemată”, a dezvăluit acum 16 ani Dorinel Munteanu.

Soacra lui şi-a revenit cu greu din şoc. Explica tot Dorinel: „A fost o ştire la radioul naţional, unde au anunţat că şi eu, şi Tibi eram în cursa care s-a prăbuşit. Îţi dai seama ce a fost acasă, în sufletul familiilor noastre? Mai ales că nu existau telefoane mobile, să suni imediat şi să explici ce şi cum… Într-un final, am sunat de la sediul clubului Cercle Bruges, din Belgia. Am prins legătura acasă şi i-am liniştit pe toţi. Soacră-mea nu credea în ruptul capului că nu am fost în avion, chiar şi după ce mi-a auzit vocea. Aşa era de speriată! Dumnezeu să-i ierte pe toţi cei morţi atunci, că n-aveau nicio vină!”.

Pasionat de șah

Dorinel s-a născut la Grădinari (judeţul Caraş Severin) şi nu a avut o copilărie ușoară. „Maică-sa, Maria, era nemţoaică la origine, Berger era numele ei de fată. A fost o femeie cinstită şi vrednică, dar amărâtă. Lucra femeie de serviciu la şcoala din sat”, dezvăluia localnicul Gheorghe Creiniceanu, în 2008. Mama lui „Munti” a murit în 1991, după ce a făcut aprindere la plămâni, când încă nu împlinise 61 de ani şi băiatul ei tocmai debutase la naţională.

Mihai Mărăşescu, profesor de sport în Grădinari, a povestit că, în copilărie, Dorinel Munteanu făcea orice pentru marea lui pasiune, fotbalul: „Îşi dorea atât de mult să facă sport, încât atunci când mergeam în deplasare la unele meciuri de fotbal se arunca direct în portbagajul Daciei cu care plecam! Se buluceau câte zece în maşină, dar Dorinel alegea mereu portbagajul. Îi plăcea lui acolo!”.

Falimentar în afaceri

Dacă în cariera de fotbalist şi de antrenor a avut succes, lui Dorinel Munteanu nu i-a mers prea bine în afaceri. În 2004 s-a asociat cu Aurel Marinescu, impresarul său, şi a înfiinţat firma de transport de mărfuri Munti Spedition SRL, care a dat rapid faliment. Ulterior, antrenorul a cumpărat un teren lângă lacul Trei Ape, pe care voia să construiască un complex cu hotel şi căsuţe din lemn, dar proiectul a eşuat.

Pasionat de şah, pescuit şi de vânătoare Dorinel Munteanu e unul dintre tehnicienii care pune mare accent pe tactică. Pasiunea pentru strategie o are din copilărie. Același Mihai Mărăşescu puncta: „Era în echipa de şah a şcolii din Grădinari. I-a plăcut la început, dar se supăra dacă pierdea câte o partidă şi nu mai scoteai o vorbă de la el cu orele, aşa de îmbufnat era. Până la urmă, a ales bine şi s-a concentrat spre fotbal”.

În afara şahului, Dorinel este pasionat şi de vânătoare şi pescuit. „Pentru mine, vânătoarea şi pescuitul sunt modul ideal de a mă relaxa după meciuri. Când am timp liber, profit de orice moment să vânez şi să pescuiesc. Nu am preferinţe. Pescuiesc orice, crap, păstrăv, ştiucă, la Dunăre sau la râuri, la mine la Caraş. Nu pescuiesc niciodată în rezervaţii”, povestea fostul component al Generației de Aur.

În prezent, Dorinel Munteanu este căsătorit din 2018 cu Paulina MIhailopol.