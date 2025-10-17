search
Vineri, 17 Octombrie 2025
Cum a ajuns Lisav Eissat la naționala României, deși dorea să joace pentru Israel. Tatăl fundașului a spus tot adevărul: „Nu are sens, suntem israelieni”

Aviv Eissat, tatăl lui Lisav Eissat (20 de ani), cel care a debutat recent pentru echipa națională a României în amicalul cu Moldova (scor 2-1), a dezvăluit că fiul său ar fi preferat, de fapt, să joace pentru Israel.

Lisav Eissat a debutat pentru România Foto/Instagram
Lisav Eissat a debutat pentru România Foto/Instagram

Născut la Haifa, tânărul fundaș central era eligibil pentru naționala Israelului, însă România s-a mișcat mai repede și l-a convocat prima. Tatăl jucătorului a recunoscut că Lisav își dorea să reprezinte țara natală, dar a ales să profite de șansa oferită de către Mircea Lucescu.

„Suntem foarte entuziasmați. Suntem alături de Lisav de la vârsta de 6 ani în parcursul său fotbalistic. A progresat extraordinar, iar acum a ajuns să joace pentru România și suntem foarte mulțumiți cu decizia luată. Și-a dorit să joace pentru Israel, dar nu a fost chemat, așa că a hotărât să evolueze pentru România, având în vedere că este jumătate român și jumătate israelian.

„Cum să nu fie băiatul pregătit pentru Israel, iar pentru România să fie?”

A fost exclusiv decizia sa, iar noi l-am susținut. Dacă o echipă precum România, o echipă de seniori, vede în Lisav un jucător capabil și îl convoacă, atunci naționala Israelului ce face? Eu nu am fost sportiv, am o altă perspectivă, dar așa privesc lucrurile. Românii au investit timp și au venit să se întâlnească cu băiatul pentru a-i arăta viziunea lor. Chiar au luptat pentru a-l aduce la naționala României.

Știu că și Israelul are scouteri și profesioniști angajați, dar cum să nu fie băiatul pregătit pentru Israel, iar pentru România să fie? Pentru mine nu are sens, dar nici nu mai contează pentru că decizia a fost deja luată. Suntem israelieni din toate punctele de vedere, iar naționala Israelului este importantă pentru mine și fiul meu. Sunt sigur că Lisav ar fi vrut să joace pentru Israel, dar aici mai e vorba și de progresul său în carieră.

Când am văzut că românii forțează foarte mult aducerea lui la națională și i-au prezentat un plan pe termen lung, atunci decizia a fost să aleagă România, fără să existe intenția de a leza în vreun fel Israelul. Aparent, nu a fost momentul potrivit pentru naționala Israelului, iar România s-a mișcat mai rapid!, a spus Aviv Eissat, pentru sport5.

„Nu este o coincidență. Înainte de a muri, i-a spus!”

Fundașul celor de la Maccabi Haifa a evoluat pe tot parcursul meciului cu Moldova. Potrivit Transfermark, jucătorul are o cotă de piață în valoare de 300.000 de euro. În actualul sezon, el a bifat opt apariții pentru clubul său, patru în campionat și patru în Conference League.

Îmi amintesc că străbunica lui, înainte de a muri, i-a spus lui Lisav că poate se va răzgândi în legătură cu Israel și va juca pentru România. Avea 15 ani, la acea vreme. Aceasta nu este o coincidență!”, a recunoscut Aviv Eissat, tatăl internaționalului român.

