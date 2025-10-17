Edi Iordănescu, intervenție de urgență la echipa națională a României. Pune stop degringoladei: „E în interesul tuturor”

Cu încredere deplină în forțele primei reprezentative a României, Edi Iordănescu intervine și își propune să le ridice moralul jucătorilor lui Mircea Lucescu.

Fostul selecționer al naționalei nu concepe ca România să nu se califice la Cupa Mondială, mai ales că grupa tricolorilor a fost una relativ ușoară.

„Generația de suflet merită să ajungă la Mondial!”

Chiar dacă șansele de calificare directă sunt mici, Edi Iordănescu speră ca Mircea Lucescu să reușească să ducă echipa la turneul final prin baraj.

„Îl respect enorm pe Mircea Lucescu și toată cariera lui. Cred foarte tare în echipa națională, în fotbalistul român și în potențialul lui. Sunt convins că echipa națională se poate califica la Mondial cu Mircea Lucescu selecționer. Cu toții ne dorim ca România să fie din nou la un Mondial.

Ar fi și păcat să ratăm calificarea, pentru că am avut un drum accesibil, este o realitate. E în interesul tuturor și al imaginii fotbalului românesc, dar vă rog, cât sunt aici, în Polonia, să nu mă mai întrebați de echipa națională, pentru că nu voi mai comenta. Nici la dumneavoastră, nici în alte părți!”, a spus Edi Iordănescu, conform as.ro.

România se află, acum, pe locul 3 în Grupa H

După performanța excelentă de la EURO 2024, Edi Iordănescu a părăsit banca echipei naționale. Sub comanda lui, tricolorii au avut un parcurs impresionant. Au câștigat grupa din care au mai făcut parte Ucraina, Belgia și Slovacia, fiind opriți în optimi de Olanda.

În preliminariile pentru Cupa Mondială, România a obținut o victorie importantă în fața Austriei, scor 1-0. Succesul a venit dramatic, în ultimul minut, după golul lui Virgil Ghiță, care a profitat de o centrare perfectă a lui Ianis Hagi.

Sub comanda lui Mircea Lucescu, echipa națională se află acum pe locul 3 în Grupa H, cu două partide rămase de jucat, împotriva Bosniei și San Marino. Tricolorii luptă pentru poziția a doua din grupă, care le-ar putea aduce un avantaj important la tragerea la sorți pentru barajul din martie.