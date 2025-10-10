Lisav Eissat a debutat la naționala României, dar încă poate fi „deturnat” de Israel. Condiția pentru a devenit 100% tricolor

Amicalul cu naționala Republicii Moldova, câștigat aseară de România cu 2-1, a prilejuit debutul sub tricolor al lui Lisav Eissat, fundaș cu cetățenie română și israeliană. Jucătorul lui Maccabi Haifa nu este însă acontat de naționala noastră, potrivit regulamentului FIFA.

Fotbalistul de 20 de ani a jucat la selecționata U21 a Israelului, dar a ales să evolueze la seniori pentru România. ”M-a convins Eissat, arată ca un jucător matur, și Ciubotaru (n.r. Kevin Ciubotaru, de la Hermannstadt, născut la Roma, în Italia). Are calități deosebite. Jucători de 20 de ani excelenți”, a declarat selecționerul Mircea Lucescu, după debutul celor doi jucători.

Pentru a nu fi „deturnat” de Israel, Lisav Eissat mai are de îndeplinit o condiție. Având doar 20 de ani, e nevoie ca el să mai joace încă două meciuri pentru „tricolori”, până la împlinirea vârstei de 21 de ani. Sau să nu joace deloc la naționala Israelului până când va face 21 de ani, scrie gsp.ro.

Mai are nevoie de două selecții

Conform FIFA, un jucător sub 21 de ani are nevoie de 3 meciuri la o națională de seniori pentru a fi acontat de echipa respectivă, în timp ce un jucător trecut de 21 de ani are nevoie doar de un meci la o națională de seniori pentru a nu mai putea schimba ulterior. Așadar, pentru a deveni 100% „tricolor”, Eissat trebuie să mai adune două selecții la naționala mare a României în această toamnă sau nu va juca deloc pentru Israel până în luna ianuarie, când împlinește 21 de ani.

Lisav Naif Eissat, fundașul celor de la Maccabi Haifa, este născut la Haifa și are dublă cetățenie: română, datorită mamei sale, și israeliană, datorită tatălui. Bunicii săi sunt din zona Dorohoiului.

Cu toate că a fost bine primit de mai toată lumea, Lisav Eissat a avut parte și de un moment mai puțin plăcut. Galeria radicală a naționalei a afișat un banner la meciul prietenei, cu Moldova, prin care sugera că se opune naturalizării de fotbaliști: „Li s-a vorbit de juniori și identitate /Dar FRF își dorește doar diversitate”.

Israelienii, resemnați că îl pierd

În orice caz, israelienii par resemnați în privința pierderii jucătorului. Presa a marcat debutul fotbalistului la naționala României în termeni neutri: „Fundașul lui Maccabi Haifa, despre care s-a vorbit pe larg în România, a debutat pentru națională. Selecționerul Mircea Lucescu a fost impresionat după victoria cu 2-1 asupra Moldovei și l-a lăudat pe Eissat.

Lisav Eissat și-a făcut debutul pentru România și a avut o evoluție bună și este așteptat să rămână în primul 11. El nu a fost cruțat în patria sa. În ciuda banner-ului fluturat de ultrașii echipei care se opun naturalizării jucătorilor, el a avut un joc pozitiv din perspectiva sa și a fost lăudat”, au scris cei de la sport5.co.il.