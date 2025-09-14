Naționala României are un nou fundaș eligibil. Încă o posibilă soluție pentru Mircea Lucescu

Lisav Naif Eissat, fundașul celor de la Maccabi Haifa, în vârstă de 20 de ani, este născut la Haifa și are dublă cetățenie. Română, datorită mamei sale și israeliana, datorită tatălui.

După ce a evoluat pentru naționalele de tineret ale Israelului, inclusiv pentru cea U21, stoperul s-a hotărât să-și schimbe federația la FIFA și să evolueze pentru echipa națională a României.

Lisav Naif Eissat și-a îndeplinit obiecitvul în ceea ce privește demersurile pentru schimbarea Federației, iar în luna septembrie a acestui an, mutarea a fost făcută oficial pe site-ul FIFA.

„Mi-am dat seama că este un jucător de calitate!”

Fundașul a fost lădat și primit cu brațele deschise de către oficialii FRF. Marius Niculae, manager sportiv al loturilor naționale de tineret și juniori din cadrul federației române, are încredere că Eissat se poate impune cu ușurință, atât la naționala U21, cât și la prima reprezentativă a României.

„Din punctul meu de vedere este un jucător foarte interesant. De prima dată când am văzut un meci întreg de-ale lui, mi-am dat seama că este un jucător de calitate, nu știu la nivelul actelor care sunt procedurile.

Dorința e a lui, am vorbit personal cu el, își dorește, dar e în Israel, nu va fi o misiune foarte ușoară pentru el dacă va accepta să vină la noi. Mai sunt detalii de încheiat, dar din punctul meu de vedere este un jucător de naționala mare!”, a declarat Marius Niculae, la digisport.ro.

Daniel Pancu l-a avut în vizor pentru naționala U21

Naif Eissat a crescut la clubul Maccabi Haifa. Sezonul trecut a fost împrumutat la Hapoel Haidara, iar după ce s-a întors la echipa de care aparține, a intrat imediat în primul 11.

A jucat în toate meciurile din preliminariile Conference League și într-un meci din campionatul Israelului, dar s-a accidentat la umăr și va putea reveni pe teren abia peste aproximativ o lună.

Pe vremea când Daniel Pancu era selecționerul naționalei U21 a României, l-a avut în vizor pe Eissat, dar a ales să îl cheme pe Umit Akdag, un jucător cu dublă cetățenie, română și turcă. Spre deosebire de Akdag, care încă nu s-a hotărât dacă va juca pentru România sau Turcia, Naif Eissat a spus clar că el vrea să joace pentru România.