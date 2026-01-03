search
Culisele conflictului dintre Valentin Ceaușescu și Gică Popescu. Au vrut să-l aresteze pe fostul căpitan al României, în urma transferului eșuat la Steaua: „Eram dezertor”

0
0
Publicat:

Tică Dănilescu, unul dintre cei mai importanți conducători din istoria fotbalului românesc, a povestit un moment tensionat petrecut la finalul anilor ’80, în care au fost implicați Gică Popescu și Valentin Ceaușescu, fiul fostului dictator.

Valentin Ceaușescu nu a vrut să mai audă de Gică Popescu Foto/Colaj Arhivele Adevărul
În sezonul 1988-1989, Gică Popescu a jucat pentru Steaua București în a doua parte a campionatului. El fusese adus temporar de la Universitatea Craiova pentru a-și face armata, lucru obligatoriu în acea perioadă. Inițial, fundașul a acceptat situația, însă după terminarea stagiului militar s-a întors la Craiova și a decis să nu rămână la Steaua.

Această alegere i-a creat mari probleme. În contextul vremii, refuzul de a continua la clubul din București a fost considerat un act grav, iar Popescu a fost declarat „dezertor” de armată. Situația a devenit și mai serioasă când membri ai familiei Ceaușescu, în special Valentin Ceaușescu, care susținea Steaua, au intervenit. Gică Popescu a fost amenințat cu arestarea, iar în caz au fost implicate inclusiv autoritățile de securitate.

„N-a mai semnat. M-am dus la Craiova după el!”

Tică Dănilescu, care a fost oficial al Stelei timp de mai mulți ani și a câștigat numeroase trofee alături de club, a spus că s-a dus personal la Craiova pentru a încerca să-l convingă pe Gică Popescu să revină la Steaua, echipă care câștigase Cupa Campionilor Europeni în 1986.

L-am luat atunci când a fost pentru încorporare, a venit la Steaua pentru un an de zile cât a fost cu armata. În momentul când a terminat armata, a zis că o să semneze, că face, că drege, și n-a mai semnat. Și a plecat la Craiova. M-am dus la Craiova după el.

Am mai stat de vorbă și de astea, de la Craiova l-am sunat pe Valentin și i-am spus că nu vrea. Valentin s-a supărat foarte rău că l-am deranjat, era la un teren de tenis, juca tenis și l-am deranjat.

A zis: «Nu mai mă interesează, să nu vină!». Deci el, practic, nu și-a dorit Steaua decât în perioada în care a fost în armată!, a declarat Tică Dănilescu, conform Un Podcast.

Gică Popescu a vorbit despre episodul dificil, petrecut în urmă cu 37 de ani

În urmă cu aproximativ șase ani, Gică Popescu a revenit asupra acelui moment tensionat și a explicat pas cu pas ce s-a întâmplat atunci, dezvăluind presiunile uriașe la care a fost supus și contextul dificil al acelei perioade.

Citește și: 22 decembrie 1989, ziua în care a avut loc fuga lui Ceaușescu. Momentul a pus capăt regimului comunist în România

Eram soldat în termen, am stat două luni la garnizoană cu Zamfir și Crișan. Înainte de sărbătorile de iarnă ne-au lăsat să mergem acasă. Mă îndreptam spre Calafat, eram cu tatăl meu în mașină, când ne-a oprit mașina Miliției, iar cei de acolo ne-au zis: «Haideți că vrea să vorbească primul secretar, Traian Ștefănescu, cu voi la Sala Polivalentă!».

A venit Ștefănescu, în spate, într-o cameră, și ne-a zis în felul următor: «Gică, sunt presiuni mari asupra mea să-ți dau voie să pleci la Steaua»... «Eu te las să pleci la Steaua pe perioada armatei, însă promite-mi că te întorci la finalul stagiului militar». «Da, tovarășul prim-secretar. Cum să nu... Mă duc, termin armata, apoi revin la Universitatea».

„Pe numele meu deja se emisese mandat de arestare!”

În vara lui '88, imediat ce s-a terminat sezonul, m-am dus la Calafat, în vacanță, la ai mei. Cu o seară înainte să plec de la Calafat le-am zis alor mei: «Știți ceva? Eu cred că rămân la Steaua!». Tata a înnebunit! «Băi băiatule, păi noi ne facem de râs?! Noi suntem o familie serioasă! Ai promis omului ăluia, trebuie să revii la Craiova». A doua zi dimineață, când am plecat, pe mama am lăsat-o plângând lipită de stâlpul porții de la Calafat, tata nici nu m-a salutat.

A doua zi dimineață, la ora 5:00, în ziua în care începeam pregătirile cu Steaua, am plecat la Craiova. Erau 300 de oameni la club și nu le venea să creadă când m-au văzut. Pe numele meu deja se emisese mandat de arestare!

Fiind sergent major, angajat al clubului militar, eram dezertor din Armata Română! M-am antrenat singur cu nea Țîcă Zamfir pe la Govora, după ne-am ascuns în Bulgaria. Am fost și cu echipa la un turneu la Petroșani și seara, la plimbare, veniseră să mă aresteze... Am reușit să fug! Am stat ascuns toată perioada!”, a explicat Gică Popescu, conform gsp.ro.

Cum s-a încheiat conflictul dintre Valentin Ceaușescu și Gică Popescu

După scandal, Gică Popescu s-a întors la Universitatea Craiova și și-a continuat cariera acolo. Tensiunile s-au redus treptat, iar situația s-a rezolvat complet câteva luni mai târziu.

În toamna anului 1989, după victoria României cu Danemarca, scor 3-1, meci care a asigurat calificarea la Campionatul Mondial din 1990, Gică Popescu a primit iertarea lui Valentin Ceaușescu. După acel moment, conflictul dintre cei doi a fost considerat închis.

Mi-a zis: «Dacă-i batem pe danezi, te iert!». Și există imagini de după victoria cu 3-1, Valentin m-a luat de gât și mi-a zis: «Te-am iertat». Putea să-mi facă multe probleme pe atunci!, a mai spus fostul căpitan al Barcelonei.

