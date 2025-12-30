search
Marți, 30 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Mircea Lucescu are coșmaruri cu familia Ceaușescu: „Nu am putut câștiga campionatul cu Dinamo, pentru că fiul său era la Steaua”

0
0
Publicat:

Cu o zi înainte de Crăciun, Mircea Lucescu (80 de ani) a apărut cu interviu în publicația italiană „Gazzetta dello Sport (gazzetta.it) în care și-a reluat tema favorită: lupta cu familia Ceaușescu. Cu ultimul trofeu european câștigat pe 20 mai 2009 (Cupa UEFA, cu Șahtior Donețk), pe stadionul „Șukru Saracoglu” din Istanbul, „Il Luce” este chemat să facă o minune cu naționala României și să elimine Turcia în barajul pentru Mondiale.

Lucescu a făcut schimb de tricouri cu Pelé la Mondialul din 1970 FOTO Captură video
Lucescu a făcut schimb de tricouri cu Pelé la Mondialul din 1970 FOTO Captură video

Italienii amintesc că Mircea Lucescu a ridicat deasupra capului un număr de 36 de trofee (doar Pep Guardiola și Alex Ferguson îl depășesc) în cinci țări, iar la 80 de ani conduce România, cu care visează să ajungă la Cupa Mondială. Așa că l-au descusut și au început cu perioada de jucător. Dacă în România spune că ar fi câștigat Cupa Campionilor cu Dinamo, în Italia a afirmat că era pe cale să triumfe în Liga Campionilor, dacă în 2014 nu începea războiul în Donbas.

Ce fel de jucător a fost Mircea Lucescu:
O extremă cu centrări excepționale, grație căruia Georgescu a câștigat Gheata de Aur. Am jucat la Dinamo București timp de 10 ani, am intrat în echipa națională, iar în 1970 am fost căpitanul României împotriva Braziliei lui Pelé și chiar m-au invitat să joc pentru Fluminense. Mă remarcaseră într-un turneu cu patru echipe pe Maracana: România, Flamengo, Vasco da Gama și Independiente. Eram cel mai bun jucător și mi-au dat un radio auto drept recompensă. Apoi, în 1977, cutremurul a lovit Bucureștiul...”.

„Ce facem noi astăzi, eu făceam acum 50 de ani”  

Fuga din București:
Casa mea a fost distrusă, a trebuit să fug. La Hunedoara m-au ajutat, iar eu i-am ajut pe ei: devin jucător și antrenor. Nu mă conformez fotbalului tuturor, îmi dezvolt propria mentalitate. În primul rând: educația, la toate nivelurile. Apoi, disciplina, nu impusă, ci bazată pe respect, și educația: îi duc pe copii la muzee, la teatru, la fabrici. Trebuie să înțeleagă lumea. În cele din urmă, tactica și metode de lucru diferite. Joc hiperofensiv: posesia mingii, crearea de spații, pressing, faulturi tactice, dacă este necesar. Ceea ce facem noi astăzi, eu făceam acum 50 de ani”.

Fotbalul în epoca Ceaușescu:
Nu am putut câștiga campionatul cu Dinamo, pentru că fiul său era la Steaua, dar poziția mea este una delicată pentru că antrenam și echipa națională. Și acolo fac după capul meu: aduc imediat trei sau patru jucători tineri de la cluburi din provincie. Toată lumea e împotriva mea, așa că organizăm un amical: echipa mea împotriva unei selecționate a celor mai buni jucători din București, făcută de jurnaliști. Îi învingem cu 3-1. Acolo, au înțeles că ideile mele funcționează. Pentru a ne pregăti pentru calificarea la Campionatul European din 1984, îi duc pe băieți în America de Sud: jucăm împotriva Argentinei, Chile și Peru, iar în El Salvador era revoluție și trebuia să alergăm noaptea... Câștigăm grupa de calificare, învingând și campioana mondială Italia. În 1986, mă demit, trei ani mai târziu Ceaușescu cade și eu câștig campionatul și cupa. Știți unde eram când am auzit vestea? La Pisa, oaspetele lui Anconetani pentru Italia-Argentina. În cele din urmă, i-am acceptat avansurile. Dar să lucrez cu el era dificil, el voia mereu să fie vedeta. Am amintiri plăcute cu el, un om vesel, un catolic fervent care nu ratează niciodată o Liturghie în Piazza dei Miracoli. Generos: la fiecare cantonament din Montecatini, le oferă jucătorilor câte un cadou. Dar vrea și să facă bani: îmi vinde unul pe lună, apoi mă dă afară”.

Cum a semnat cu Brescia:
Din întâmplare. Corioni m-a contactat, dar și Standard Liège și Porto m-au vrut. Așa că, eu, soția mea și fiul meu am făcut trei cartonașe și am tras la sorți. Dar când a venit momentul să extragem, una lipsea, destul de ciudat. Am găsit-o două zile mai târziu, lipită de talpa unui pantof: Brescia. Un semn al destinului! Corioni? Un om cu o intuiție extraordinară. Italia prospera datorită coloniilor: olandezii la Milano, germanii la Inter, uruguayenii la Cagliari... așa că l-am convins să aducă români la Brescia. Să luăm exemplul lui Hagi, care nu era fericit la Real Madrid. Are încredere în mine, face o alegere inteligentă și, doi ani mai târziu, joacă un Campionat Mondial grozav, iar Cruyff îl cheamă la Barça. Lucrul minunat la Corioni este că, alături de el, pot lansa jucători tineri, iar el este fericit pentru că apoi îi vinde. L-am pus pe Pirlo la 16 ani, cu scorul de 2-1 împotriva lui Ipswich în meciul anglo-italian, el pierde mingea și e 2-2”.

Citește și: De ce a trimis Ceauşescu naţionala României să joace de Crăciun, în Congo, la 45 de grade. Mircea Lucescu a fost printre condamnaţii de atunci

Moratti, președintele de la Inter:
Un adevărat gentleman, încearcă să mă convingă să rămân, dar la Inter am 10 jucători ale căror contracte expirau, iar el anunțase că îl va aducepe Lippi anul următor, ceea ce îmi cauzează probleme. Atacul era format din Baggio, Djorkaeff, Recoba, Ronaldo, Zamorano... Moratti era îndrăgostit de atacanți. Dacă ar fi transferat și câțiva fundași puternici, cine știe cât ar fi câștigat Inter. Am o relație excepțională cu Ronie: un prieten îmi aduce portocale din Sicilia, îi dau câteva, iar el îmi răspunde cu sticle de bere Brahma”.

„Dacă nu ar fi venit războiul în Donbas, poate am fi putut câștiga Liga Campionilor”

Rinat Ahmetov și epoca Șahtior Donețk:
Îi spun că, înainte să putem construi o echipă mare, trebuie să jucăm un fotbal mare. Nu vreau campioni, ci talente de dezvoltat, și îi cunosc bine pe brazilieni. Îi văd pe Neymar și Casemiro, amândoi foarte buni, dar îmi spun că nu pot fi cumpărați. Bine, ceilalți? Vin Douglas Costa, Teixeira, Fernandinho, creăm un sistem în care Șahtior câștigă mult, iar dacă vând pe cineva, am deja un înlocuitor. Ahmetov nu o face pentru el, investește totul în echipă. El construiește cel mai frumos stadion din Europa, noi le învingem pe echipele mari, suntem tineri, puternici, jucăm grozav. Câștigăm Cupa UEFA și în fiecare an ajungem în sferturile de finală ale Ligii Campionilor sau cam așa ceva. Dacă nu ar fi venit războiul în Donbas, poate am fi putut câștiga Liga Campionilor într-o zi. Ahmetov este un președinte minunat pentru că vrea să învețe, după meciuri mergem la cină sau la karaoke, pentru că îi place să cânte, vorbim despre fotbal, despre viață”.

De ce a ales Dinamo Kiev:
M-au sunat, am crezut că vor niște sfaturi prietenești, dar în schimb m-au rugat să iau echipa care a pierdut campionatul la 23 de puncte. Am fost de acord și, cu aceeași echipă, am câștigat la 11 puncte. Într-o zi, mi-au spus că au intrat 30 de milioane de euro și voiau să știe pe cine să cumpere. Am răspuns: nimeni, mai bine construiți o sală de sport nouă și luați niște autobuze pentru echipele de tineret. Acestea sunt achizițiile care vor rămâne”.

În 1970, a schimbat tricoul cu Pelé:
Încă îl am. E murdar, nu l-am spălat niciodată. L-am înrămat, e într-un muzeu”.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
digi24.ro
image
Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă de Crăciun. Cum s-a pozat vedeta la 56 de ani. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Zile libere legale 2026. Când au românii zile libere și cum își pot planifica mini-vacanțele
gandul.ro
image
O țară în care lucrează sute de mii de români discută creșterea vârstei de pensionare
mediafax.ro
image
Ce îl sperie cel mai mult pe David Popovici. La Singapore a pățit-o pentru prima dată
fanatik.ro
image
Un milion de români au plecat în Marea Britanie pentru muncă, aproape 40.000 revin în țară anual, să scape de criminalitate și de costul vieții
libertatea.ro
image
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către dictatorul de la Kremlin
digi24.ro
image
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
gsp.ro
image
Un preot a ”explodat” și a dezvăluit ce a făcut Gigi Becali în biserică: ”Îmi venea să mă dezbrac și să plec. Nu mai puteam suporta”
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Într-un sat liniștit din Creta, un măslin cu o vechime cuprinsă între 2.000 și 4.000 de ani continuă să producă frunze noi și măsline
antena3.ro
image
După ani de scumpiri, piața imobiliară frânează. Ce se întâmplă cu prețurile locuințelor anul viitor
observatornews.ro
image
De ce fiica regretatei Codruța Notar din Sibiu a fost reținută abia la 1 an și 6 luni de când și-a ucis mama. Cine a alertat polițiștii
cancan.ro
image
Ce au făcut angajații hotelului Simonei Halep când a început să ningă viscolit în Poiana Brașov, chiar înainte de startul sejurului de Revelion
prosport.ro
image
Câte numere poţi observa în imagine: test de inteligenţă special
playtech.ro
image
Legendarul Stoicikov, la un pas de bătaie cu rivalul său la Balonul de Aur. Un român a fost martor și a făcut dezvăluiri explozive: „Am stat între ei”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Tatăl Mălinei Guler a dezvăluit ce a văzut în apartamentul tinerei care a murit după ce a căzut de la etajul 7. Varianta exclusă
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
kanald.ro
image
Se închide un mare lanț de magazine din România. Face reduceri uriașe ca să scape de marfă
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
BNR anunţă marea schimbare de la 5 ianuarie 2026. Se aplică în fiecare zi de la ora 13.00
romaniatv.net
image
Pensiile ajung cu întârziere în ianuarie 2026. Cât au de așteptat românii
mediaflux.ro
image
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
De ce a plecat, de fapt, Theo Rose de la Vocea României: „Anul ăsta, show-ul se oprește pentru mine”
actualitate.net
image
Cum scapi de mirosul de umezeală din casă. Soluții simple pentru un aer proaspăt și sănătos
click.ro
image
Orașul-minune al României! Nu se mai oprește din dezvoltare și a atras miliarde de euro
click.ro
image
Crina Abrudan și Cristi Brancu cu familia lui au ales Dubaiul pentru Crăciun și Revelion: „Vom petrece pe terasa clădirii în care stăm, la etajul 77”
click.ro
Regele Carol I și Regina Elisabeta Casa Regală jpg
Petrecerea de Revelion e o invenție regală! Regele Carol I a adus pentru prima oară „balul de Anul Nou” în România
okmagazine.ro
Rata cu legume Sursa foto shutterstock 2663745587 jpg
Preparate de nelipsit de pe masa de Anul Nou! Așa le prepari cu ușurință!
clickpentrufemei.ro
Final Lothbrok colour 4365b88 webp
Ragnar Lothbrok: legenda vikingului nemuritor și a fiilor săi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Viaţa interzisă a lui Brigitte Bardot: peste 100 de iubiţi, patru soţi, patru tentative de sinucidere şi un final care a şocat lumea
image
Cum scapi de mirosul de umezeală din casă. Soluții simple pentru un aer proaspăt și sănătos

OK! Magazine

image
Asemănarea izbitoare a Prințesei Charlotte cu răposata Regină Elisabeta în copilărie. Fotografia din 1936 e dovada

Click! Pentru femei

image
Adevărul despre cumpărăturile impulsive. Ce se întâmplă, de fapt, în mintea ta?

Click! Sănătate

image
Boala femeilor neiubite: de ce apare şi cum poate fi tratată