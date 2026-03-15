Duminică, 15 Martie 2026
Adevărul
Un simplu test de de sânge ar putea anticipa riscul de demență cu până la 25 de ani înainte de simptome

Un nou studiu realizat de cercetători de la University of California San Diego (UCSD) arată că un test de sânge poate indica riscul viitor de demență la femei cu decenii înainte ca simptomele să apară.

Test de sânge FOTO: Shuterstock

Nivelul unui biomarker specific, p-tau217, o formă a proteinei tau asociată cu modificările cerebrale caracteristice bolii Alzheimer, s-a dovedit a fi puternic corelat cu apariția ulterioară a tulburărilor cognitive.

Cercetarea, publicată în revista JAMA Network Open.  , a analizat datele a 2.766 de femei participante la Women's Health Initiative Memory Study, urmărite timp de până la 25 de ani.

La momentul includerii în studiu, toate participantele aveau funcție cognitivă normală. Probele de sânge recoltate inițial au fost testate pentru nivelul biomarkerului p-tau217, iar pe parcursul următorilor ani cercetătorii au identificat femeile care au dezvoltat probleme de memorie sau demență.

Rezultatele au arătat că femeile cu valori mai ridicate ale p-tau217 aveau un risc semnificativ mai mare de tulburări cognitive, cu probabilitate crescând proporțional cu nivelul biomarkerului.

Profesorul Aladdin H. Shadyab, autor principal al studiului, a explicat că „rezultatele sugerează că am putea identifica femeile cu risc crescut de demență cu decenii înainte de apariția simptomelor, oferind oportunități pentru prevenție și monitorizare timpurie”.

Potrivit sursei citate, analiza a arătat că asocierea dintre nivelurile ridicate de p-tau217 și evoluția cognitivă nefavorabilă nu este identică pentru toate participantele. Corelația este mai puternică la femeile care aveau peste 70 de ani la momentul includerii în studiu, la cele care prezintă gena de risc și la participantele care au urmat terapie hormonală cu estrogen și progestin, comparativ cu cele care au primit placebo.

De asemenea, s-au observat diferențe între femeile albe și cele de culoare în intensitatea corelației, deși combinarea nivelului biomarkerului cu vârsta a îmbunătățit predicția riscului în ambele grupuri.

Cercetătorii subliniază că biomarkerii detectați în sânge reprezintă o alternativă promițătoare la metodele invazive, precum analiza lichidului cefalorahidian sau imagistica cerebrală, și ar putea accelera cercetările privind factorii de risc și evaluarea strategiilor preventive.

Deși în prezent testarea nu este recomandată clinic pentru persoanele fără simptome, descoperirea ar putea permite intervenții timpurii, monitorizare personalizată și o mai bună înțelegere a modului în care genetica, terapia hormonală și procesul natural de îmbătrânire influențează riscul de demență.

Top articole

Partenerii noștri

image
Cinci avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, lovite de o rachetă iraniană în timp ce staționau la o bază aeriană saudită
digi24.ro
image
Cum a pierdut România 8 miliarde de euro din banii PNRR pentru că nu a făcut reforme. ”Comisia Europeană nu e fraieră”
stirileprotv.ro
image
Ce salarii au vânzătoarele din magazinele Zara, H&M, Bershka și Pull&Bear din România, acum, în 2026
gandul.ro
image
„Soțiile trofeu” dispar dintre bogații Americii. Ce arată un studiu nou
mediafax.ro
image
Neașteptat! Câte bilete s-au vândut la FCSB – Metaloglobus, debutul lui Mirel Rădoi la campioana României
fanatik.ro
image
Femei criminale în serie din România (V). Ucigaşele de copii: Crina Geantă, femeia  care omora doar ca să-i lase pe părinți cu „mâna la inimă”, şi Lina Crăciun, mama care ascundea bebeluşii sufocați în podul blocului
libertatea.ro
image
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că va ajunge ținta lui Trump sau a Rusiei
digi24.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Gigi Becali a lăsat pe toată lumea ”mască”, după ce SUA a cerut să aducă avioane și militari în România. Cum l-a numit pe Trump
digisport.ro
image
Situația devine explozivă: liderul Houthi anunță că gruparea se pregătește să intre în război alături de Iran
stiripesurse.ro
image
Antimoniul, metalul critic pentru apărare, descoperit în abundență în Europa de Est: Laboratoarele din România confirmă zăcământul
antena3.ro
image
A dat un tun de 130.000 € cu o schemă folosită de valutiști în anii 90. Bărbatul, client vechi al poliţiştilor
observatornews.ro
image
O mare fabrică din România se închide după decenii de activitate. Peste 800 de angajați riscă să rămână fără loc de muncă
cancan.ro
image
4 zile de foc pentru pensionari. Strategia in 2 pași prin care PSD vrea să crească pensiile. Pleacă Bolojan?
newsweek.ro
image
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
prosport.ro
image
Amendă pentru neîngrijirea spațiului din jurul blocului. Cand se dă și de ce
playtech.ro
image
Cine este vedeta din România care a apărut alături de Roger Federer. Fostul tenismen a fost în centrul atenției
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Surpriză! Germania ”a întors armele”, în timp ce Ucraina merge până în pânzele albe: ”Acest lucru este teribil”
digisport.ro
image
Ministerul Muncii a făcut public proiectul de OUG! Bani în plus pentru pensionari în aprilie și în decembrie
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
kanald.ro
image
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete la Sala Palatului! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Au mai rămas 14 zile până la marea schimbare în România. Pregătiți ceasurile, se întâmplă în noaptea de 28 spre 29 martie
romaniatv.net
image
Andra s-a schimbat total! Cum arată acum soția lui Cătălin Măruță
mediaflux.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Mugurel Vrabete a fost incinerat. Cine a ales ca basistul trupei Holograf să nu fie îngropat și de ce
actualitate.net
image
„Îi plăcea să mănânce simplu” Rețeta de post cu spanac pe care Nicolae Ceaușescu o consuma pe săturate. Leguma pe care o evita cu desăvârșire
click.ro
image
Din Spania, direct în România. Afacerea de succes care îi aduce clienți pe bandă rulantă lui Iulian
click.ro
image
Comoara Iranului: cel mai mare diamant roz din lume și tezaurul de miliarde din Teheran
click.ro
Prințesa Farahnaz Pahlavi a Iranului foto Instagram colaj jpg
Prințesa dispărută a Iranului și-a făcut în sfârșit apariția. Cum arată azi singura fiică în viață a Împărătesei Farah, gonită din țară de ayatollahi
okmagazine.ro
Echipa Visuri la cheie JPG
Dragoș Bucur: „Am fost și sunt un om dependent de «acasă», de locul în care se află familia”
clickpentrufemei.ro
Tezaurul de la Torzhok este format din 409 monede imperiale rusești care au fost ascunse într-o cană de lut sub podeaua unei case (© Institutul de Arheologie al Academiei Ruse de Științe)
Tezaur de monede de aur din perioada Revoluției Ruse, descoperit în timpul construcției unei case
historia.ro
