SUA confirmă: România apără cerul în Orientul Mijlociu. Sistemele EAGLS folosesc tehnologie românească

O tehnologie bazată pe AI dezvoltată în România este utilizată în prezent de armata Statelor Unite în operațiunile din Orientul Mijlociu. Sistemul Nemesis AI, creat de o companie din Cluj-Napoca, contribuie la detectarea și interceptarea dronelor, anunță Ambasada SUA în România.

Compania de dezvoltare software OVES Enterprise, cu sediul la Cluj-Napoca, participă la îmbunătățirea sistemelor antidronă folosite de armata Statelor Unite în Orientul Mijlociu. Contribuția vine prin platforma Nemesis AI, o tehnologie bazată pe inteligență artificială care permite identificarea rapidă și urmărirea țintelor aeriene fără pilot, potrivit Ambasadei Statelor Unite în România, care anunţă că sistemul este operaţional din data de 19 ianuarie.

Implementarea acestei soluții a fost posibilă după semnarea, în urmă cu aproape un an, a unui memorandum strategic între OVES Enterprise și MSI Defense Solutions, o companie americană specializată în dezvoltarea de sisteme tactice avansate pentru apărare terestră și navală și partener al Departamentului Apărării al SUA.

În urma acestui acord, modelele de inteligență artificială dezvoltate de specialiștii români au fost antrenate și integrate în arhitectura sistemului Electronic Advanced Ground Launcher System (EAGLS). Acesta este conceput pentru detectarea, urmărirea și neutralizarea dronelor și a altor amenințări aeriene.

„O tehnologie dezvoltată în România face acum parte din sistemele operaționale antidronă ale armatei Statelor Unite în Orientul Mijlociu. Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a confirmat că platforma antidronă EAGLS (Electronic Advanced Ground Launcher System) este utilizată operațional din 19 ianuarie, integrând tehnologie avansată de inteligență artificială dezvoltată de compania românească OVES Enterprise.

Platforma românească Nemesis AI ajută la detectarea, analiza și sprijinirea interceptării dronelor ostile, inclusiv a celor utilizate de forțele susținute de Iran în regiune. Prin combinarea procesării datelor în timp real cu analiza amenințărilor bazată pe inteligență artificială, sistemul contribuie la identificarea mai rapidă și neutralizarea amenințărilor aeriene.

Această evoluție evidențiază rolul tot mai important al expertizei tehnologice românești în sistemele de apărare ale aliaților, demonstrând cum inovația dezvoltată în România poate contribui la gestionarea unor provocări complexe de securitate alături de parteneri internaționali”, a scris, pe Facebook, Ambasada Statelor Unite în România.

Cum funcționează sistemul Nemesis AI

Integrarea platformei Nemesis AI aduce un nivel suplimentar de automatizare în modul în care sunt identificate și gestionate amenințările aeriene. Astfel, sistemul procesează informații provenite de la mai mulți senzori și analizează datele în timp real pentru a identifica dronele ostile și pentru a calcula parametrii necesari interceptării.

În forma actuală, sistemul EAGLS utilizează rachete ghidate laser APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System), alături de senzori radar și optici, pentru a intercepta dronele sau alte obiecte aeriene.

Nemesis AI completează această infrastructură printr-un set de modele de inteligență artificială antrenate pentru recunoașterea țintelor, analiza traiectoriei și predicția poziției viitoare a dronelor.

Odată identificată o amenințare, sistemul poate executa automat operațiuni precum target acquisition, target lock și target tracking, adică identificarea, fixarea și urmărirea țintei.

Pe baza datelor primite de la senzori, Nemesis AI estimează traseul dronei și generează parametrii necesari pentru orientarea turelei și lansarea interceptării, reducând astfel semnificativ timpul de reacție.

Compania din Cluj care dezvoltă tehnologii avansate

OVES Enterprise este o companie românească de dezvoltare software înființată în 2015 la Cluj-Napoca, specializată în soluții tehnologice avansate și sisteme bazate pe inteligență artificială pentru industriile aerospațiale, de apărare și de securitate cibernetică.

Din 2019, compania și-a extins activitatea către proiecte complexe de software development pentru industrii precum automotive, eCommerce, fintech sau telecom, dar și pentru instituții guvernamentale internaționale.

În ultimii ani, OVES Enterprise a dezvoltat platforma Nemesis AI și a lansat o linie de business dedicată producției de drone. În paralel, compania lucrează la proiectul Sahara, un sistem avansat de rachete de croazieră destinat aplicațiilor din domeniul apărării.

În prezent, peste jumătate din cifra de afaceri a companiei este generată de proiecte internaționale care integrează tehnologii din zona inteligenței artificiale și a analizei de date. OVES Enterprise are peste 200 de angajați și birouri în România, Germania, Emiratele Arabe Unite, Marea Britanie, Statele Unite și Norvegia.