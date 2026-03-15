Prețurile carburanților, pe masa Președintelui: Nicușor Dan cheamă OMV Petrom la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan va primi luni, la Palatul Cotroceni, o delegație venită din partea OMV Petrom, discuțiile urmând să fie purtate pe tema prețurilor carburanților, care au crescut vertiginos în ultimele două săptămâni.

Întâlnirea va avea loc la ora 10.

Motorina s-a scumpit cu 80 de bani în doar două săptămâni de la izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, o creștere care se apropie vertiginos de 10% din prețul inițial din 28 februarie, ceea ce se răsfrânge puternic asupra buzunarelor românilor, deja afectate de inflația ridicată.

„România, deși are cel mai mare preț la motorină raportat la puterea de cumpărare și al doilea cel mai mare preț la benzină după același criteriu, nu a luat aproape nicio măsură reală în fața crizei generate de scumpirea combustibililor. Singura excepție notabilă rămâne compensarea de 20 de bani/litru acordată transportatorilor, în condițiile în care prețul motorinei a crescut cu 1,62 lei/litru de la începutul anului”, avertiza recent expertul în energie Dumitru Chisăliță.

Vineri, premierul Ilie Bolojan a explicat cum gestionează guvernul efectele crizei energetice internaționale și a clarificat situația privind stagiul militar și voluntariatul în armată. El a subliniat că autoritățile urmăresc atent prețurile la pompă și iau măsuri pentru a limita impactul asupra românilor.

Referitor la prețurile la benzină și motorină, el a adăugat că guvernul monitorizează constant evoluția piețelor internaționale: „Este foarte important ca această creștere să nu fie transferată de pe o zi pe alta în buzunarul românilor. În cazul în care prețul va crește peste un nivel de alarmă, vom lua măsurile pe care le avem la dispoziție, nu pentru a anula creșterea, ci pentru a atenua impactul acesteia”.

Bolojan a menționat și prelungirea schemei de deducere din acciză pentru transportatori, prin care o parte din creșterea prețului la pompă va fi preluată de mecanismul administrativ.

Amintim că joi, Ministerul Finanțelor a elaborat un proiect de act normativ pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1094/2025, adaptând mecanismul de sprijin destinat operatorilor economici din sectorul transporturilor rutier de mărfuri și persoane.

Proiectul prevede prelungirea perioadei de acordare a ajutorului de stat sub formă de grant până la data de 30 aprilie 2027, acoperind motorina achiziționată de operatori până la data de 31 decembrie 2026. Pentru intervalul cuprins între 1 aprilie 2026 și 31 decembrie 2026, valoarea ajutorului de stat este stabilită la 85 de bani pe litru, iar plata ajutorului de stat se va face prin bugetul Ministerului Finanțelor – Acțiuni Generale, precizează Ministerul Finanțelor, joi, într-un comunicat.

Bugetul total maxim estimat al schemei de ajutor de stat este de 652,195 milioane de lei, fonduri care vor permite unui număr estimat de 6.200 de operatori economici să beneficieze de aceste compensații.