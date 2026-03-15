search
Duminică, 15 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Văduva lui Nicolae Dobrin, emoționanată după un start de play-off perfect pentru FC Argeș. Menține visul titlului în picioare. „Acolo sus, Gicu se bucură acum!”

0
0
Publicat:

FC Argeș, una dintre revelațiile acestui sezon de Superliga, a debutat cu succes în faza play-off-ului. Vineri, 13 martie, formația din Pitești a obținut o victorie importantă, 1-0, în fața celor de la Universitatea Craiova.

Gica Dobrin, văduva lui Nicolae Dobrin Foto/Facebook @fcarges
În urma acestui rezultat, argeșenii au ajuns la 28 de puncte și ocupă, momentan, poziția a treia în clasamentul principal al competiției interne. În fața lor se află Rapid, lider cu 31 de puncte, și Universitatea Craiova, care rămâne pe locul secund cu 30 de puncte.

Lupta pentru podium rămâne însă extrem de strânsă. U Cluj și CFR Cluj sunt imediat în spatele piteștenilor, fiecare cu câte 27 de puncte, iar cele două formații urmează să se întâlnească direct, tot în prima etapă a play-off-ului.

Ultimul loc în această fază a competiției este ocupat de Dinamo, cu 26 de puncte, după ce „câinii roșii” au pierdut sâmbătă derby-ul cu Rapid, scor 2-3.

Văduva lui Nicolae Dobrin, mărturii emoționante

Nicolae Dobrin rămâne un simbol etern pentru FC Argeș și este considerat de mulți drept unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria României. După victoria importantă obținută de echipa din Pitești în fața celor oltenilor, soția fostului mare jucător, Gica Dobrin, a avut o reacție plină de emoție.

Chiar dacă apare foarte rar în spațiul public, văduva legendarului fotbalist a ales să înlăture discreția și să vorbească, de această dată, despre parcursul piteștenilor din sezonul competițional 2025–2026.

„Orașul e deja în fervoarea unei posibile performanțe extraordinare!”

Ea a mărturisit că a urmărit cu mari emoții succesul echipei în fața Craiovei, un rezultat care menține visul titlului viu.

„Am văzut meciul de vineri seara și m-am bucurat teribil pentru rezultat. Nu mă bag eu în chestiuni de tactică sau de amănunte de acest gen, dar mi-a plăcut tare mult cum s-a prezentat echipa la Craiova, ca la partidele anterioare. S-a format acolo un nucleu bun, sunt convinsă că și antrenorul a reușit să găsească o rețetă pentru a uni și a forma prietenii în vestiar, iar asta se vede și în modul în care jucătorii se sacrifică unul pentru altu.

Orașul e deja în fervoarea unei posibile performanțe extraordinare, iar Argeșul ar merita să ia titlul sezonul acesta. Dacă vor continua să aibă încredere și să fie conștienți că se poate, de ce să nu se gândească să câștige campionatul? Bravo lor! Am văzut și la Craiova, dar și în alte partide importante, că băieții sunt capabili de rezultate spectaculoase!”, a declarat Gica Dobrin, conform GSP.

„Acolo sus, sunt sigură că Gicu se bucură acum!”

„Echipa asta poate face minuni când lumea se așteaptă mai puțin, iar ochii sunt pe alte formații. Au dovedit până acum că au muncit bine și nimic nu e întâmplător din parcursul realizat de echipă în acest sezon. Să nu uite că au în spate și o istorie fantastică a Argeșului, care-i ajută și-i motivează să continue cu capul sus tradiția unui club legendar. Sunt sigură că, acolo sus, Gicu se bucură acum și zâmbește de pe steaua lui!”, a completat văduva lui Nicolae Dobrin.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

