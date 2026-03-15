Duminică, 15 Martie 2026
Adevărul
Video Visul Dubai se prăbușește: turiștii și investitorii fug, iar paradisul miliardarilor rămâne cu hoteluri, mall-uri și plaje aproape goale: „Strălucirea a dispărut"

Război în Orientul Mijlociu
Zeci de mii de rezidenți și turiști au părăsit Emiratele Arabe Unite de când SUA și Israelul au început bombardamentele asupra Iranului în urmă cu două săptămâni, lăsând barurile de pe plajă, mall-urile și hotelurile goale.

Strălucirea Dubaiului dispare FOTO: Pixabay
Strălucirea Dubaiului dispare FOTO: Pixabay

În locul de joacă al celor bogați, nimeni nu și-a dorit acest război. Timp de decenii, Dubaiul s-a construit ca un sanctuar al consumului fără limite, vizitat de turiști din întreaga lume.

Acum, orașul din Emiratele Arabe Unite se confruntă cu o amenințare existențială, deoarece războiul dintre SUA și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte, a zdruncinat temeliile „visului Dubai” în care atât de mulți străini au crezut, scrie The Guardian.

„Strălucirea a dispărut cu siguranță”, a spus John Trudinger, un britanic care locuiește în Dubai de 16 ani și este directorul unei școli din oraș. El are peste 100 de profesori din Marea Britanie și spune că majoritatea au fost atât de „profund traumatizați și realmente incapabili să facă față” apariției bruște a războiului în Dubai încât au plecat și nu se vor mai întoarce.

Ei se numără printre zecile de mii de rezidenți și turiști care au fugit din Dubai de când SUA și Israelul au lansat lovituri comune asupra Iranului în urmă cu aproape două săptămâni. Populația mare de muncitori migranți din oraș, în mare parte, nu are acest privilegiu.

Alerte zilnice de rachete și atacuri asupra infrastructurii

În fiecare zi, telefoanele oamenilor trimit alerte care avertizează asupra „posibilelor amenințări cu rachete” și le spun să caute adăpost și să stea departe de ferestre.

Peste 90% dintre cele 1.700 de proiectile iraniene au fost interceptate de sistemele de apărare ale EAU. Unele au lovit, însă, ținte importante, inclusiv baze militare, complexe industriale și aeroportul din Dubai, închizând unul dintre cele mai aglomerate noduri de aviație din lume. Atacurile asupra a două centre de date au lăsat temporar locuitorii fără posibilitatea de a folosi telefoanele pentru plăți digitale.

Hotelul Fairmont, situat pe celebra insulă artificială în formă de palmier a Dubaiului, unde se află mega-vile, hoteluri luxoase și cluburi exclusiviste pe plajă, a fost de asemenea lovit dramatic.

Zain Anwar, un taximetrist din Pakistan, și-a văzut mașina distrusă în lovitura asupra hotelului Fairmont după ce o parcase ca să meargă la rugăciune.

„Sunt cel mai norocos om din lume că am supraviețuit. Dar acum familia mea îmi spune să mă întorc acasă. Nu mai vreau să fiu în Dubai, nu mai există afaceri, nu câștigăm nimic de când a început războiul și nu cred că turismul își va reveni. Mulți taximetriști ca mine se gândesc să plece într-o altă țară. Toată lumea știe că Dubaiul s-a terminat”, a spus el.

Consecințele economice ale conflictului pentru EAU vor fi probabil semnificative, dar nicăieri mai mult decât în Dubai, unde turismul generează aproximativ 30 de miliarde de dolari anual.

Peste 90% dintre rezidenți sunt străini, inclusiv una dintre cele mai mari concentrații de miliardari din lume, atrași de lipsa taxelor pe venit, câștiguri de capital și moșteniri.

Autoritățile încearcă să mențină imaginea de oraș sigur

Spre deosebire de alte emirate din Golf, Dubaiul nu are resurse vaste de petrol pe care să se bazeze. Analiștii spun că pierderile financiare vor fi mari dacă războiul continuă și reputația orașului ca refugiu pentru turism și pentru încrederea occidentală în investițiile de afaceri, bancare și imobiliare continuă să se erodeze.

Miercuri, Citibank și Standard Chartered și-au evacuat angajații din Dubai „din cauza preocupărilor sporite de securitate”.

„Deja Dubai pierde semnificativ”, a spus Khaled Almezaini, profesor la Universitatea Zayed din EAU și coautor al cărții An Introduction to Gulf Politics. „Deocamdată este suportabil pentru economia EAU, dar dacă acest lucru continuă încă 10 sau 20 de zile, impactul asupra turismului, aviației, afacerilor expatriate și petrolului va fi foarte dificil.”

A existat un efort clar al șeicilor care conduc Dubaiul de a controla narațiunea și de a menține o imagine de calm și siguranță.

După o serie de postări panicate pe rețelele sociale, poliția din Dubai a amenințat că va aresta și închide influenceri care distribuie conținut „care contrazice anunțurile oficiale sau care poate provoca panică socială”.

Mesajele optimiste ale oficialilor îi asigură pe oameni că „bubuiturile mari” din cer sunt „sunetul siguranței”.

Rezidenții și turiștii care au rămas în oraș spun că a fost surprinzător de ușor să continue viața aproape normal, chiar dacă barurile de pe plajă, mall-urile și hotelurile de cinci stele sunt în mod straniu goale.

Pe plaja Jumeirah din Dubai, influenceri în bikini pozează pentru camere, în timp ce copiii se joacă pe gonflabile uriașe pe apă, iar jetski-urile taie orizontul.

În mod ironic, mulți turiști spun că au venit aici pentru a scăpa de război.

„Suntem din Ucraina, așa că din păcate am venit dintr-o zonă de război în alta, dar asta e viața”, a spus Christina Hallis, 26 de ani, sorbind un cocktail pe un șezlong. „Totuși mă simt în siguranță aici, îmi place să vin la plajă și ne-am bucurat de viața de aici. Nici nu ai spune că este război.”

Muncitorii migranți, prinși între război și nevoia de a munci

Pentru milioane de migranți economici veniți în Dubai pentru muncă în construcții, livrări, șoferie sau alte joburi, opțiunea de a urca într-un avion spre casă pur și simplu nu există.

Există aproximativ 2 milioane de indieni, până la 700.000 de nepalezi și 400.000 de pakistanezi care trăiesc în Dubai, mulți dintre ei muncitori cu statut scăzut, adesea exploatați și fără libertatea de a pleca când doresc.

Dintre cele patru persoane care au murit în EAU de la începutul conflictului, trei erau muncitori sud-asiatici: un taximetrist pakistanez, un paznic nepalez și un șofer bangladeșean de cisternă cu apă. Atacurile cu drone lângă aeroportul din Dubai au rănit de asemenea două persoane din Ghana, un indian și un bangladeșean.

