Hagi și Popescu, foști căpitani ai naționalei, mesaje de Ziua Națională. Au postat imagini de la meciuri de adio

Publicat:
Ultima actualizare:

De Ziua Naționaă, Gică Hagi (60 de ani), patron la Farul, n-a uitat că a jucat de 124 de ori pentru echipa națională, pentru care a punctat de 35 de ori (record deținut împreună cu finul său, Adrian Mutu).

Hagi, la echipa națională, la un meci cu Anglia
Hagi, la echipa națională, la un meci cu Anglia

Hagi a postat astăzi pe Facebook o fotografie de la meciul său de retragere, „Gala Hagi” (60.000 de oameni au venit să-și ia rămas bun de la el, pe 24 aprilie 2001), alături de mesajul: „La mulţi ani, România! Întotdeauna o mândrie să te reprezint!”.

„Regele” fotbalului românesc a reprezentat ultima oară România ca selecționer, în 2001, la barajul pierdut cu Slovenia.

Fostul căpitan al naţionalei României, Gheorghe Popescu (58 de ani), a transmis și el un mesaj de Ziua Naţională. 

Am visat să joc pentru tine şi am fost cel mai fericit când mi-am îndeplinit visul. Îţi mulţumesc pentru fiecare emoţie trăită sub tricolor. Să avem grijă de casa noastră, să o iubim mai mult, să o apărăm şi să ne aducem aminte mereu că nicăieri nu-i ca acasă. La mulţi ani, România mea!”, a scris cumnatul lui Hagi pe contul său de social media deținut pe Facebook.

Gheorghe Popescu a jucat de 115 ori pentru echipa naţională a României. El a însoțit mesajul cu o fotografie de la ultimul meci disputat de Generația de Aur, în mai 2024.

