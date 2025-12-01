Hagi și Popescu, foști căpitani ai naționalei, mesaje de Ziua Națională. Au postat imagini de la meciuri de adio

De Ziua Naționaă, Gică Hagi (60 de ani), patron la Farul, n-a uitat că a jucat de 124 de ori pentru echipa națională, pentru care a punctat de 35 de ori (record deținut împreună cu finul său, Adrian Mutu).

Hagi a postat astăzi pe Facebook o fotografie de la meciul său de retragere, „Gala Hagi” (60.000 de oameni au venit să-și ia rămas bun de la el, pe 24 aprilie 2001), alături de mesajul: „La mulţi ani, România! Întotdeauna o mândrie să te reprezint!”.

„Regele” fotbalului românesc a reprezentat ultima oară România ca selecționer, în 2001, la barajul pierdut cu Slovenia.

Fostul căpitan al naţionalei României, Gheorghe Popescu (58 de ani), a transmis și el un mesaj de Ziua Naţională.

„Am visat să joc pentru tine şi am fost cel mai fericit când mi-am îndeplinit visul. Îţi mulţumesc pentru fiecare emoţie trăită sub tricolor. Să avem grijă de casa noastră, să o iubim mai mult, să o apărăm şi să ne aducem aminte mereu că nicăieri nu-i ca acasă. La mulţi ani, România mea!”, a scris cumnatul lui Hagi pe contul său de social media deținut pe Facebook.

Gheorghe Popescu a jucat de 115 ori pentru echipa naţională a României. El a însoțit mesajul cu o fotografie de la ultimul meci disputat de Generația de Aur, în mai 2024.