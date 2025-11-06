search
Joi, 6 Noiembrie 2025
Gică Popescu a dat lovitura! Fostul căpitan al naționalei a inaugurat investiția de peste 7 milioane de euro

Publicat:

Gică Popescu continuă să marcheze și după retragerea din fotbal. Joi dimineață, la ora 9:00, fostul mare internațional a tăiat panglica „GP Plaza”, un centru comercial modern ridicat chiar în inima Hunedoarei, acolo unde altădată funcționau fabricile de încălțăminte și tricotaje ale orașului.

Joi dimineață, 6 noiembrie, la ora 9:00, a avut loc deschiderea oficială a „GP Plaza”.
Gică Popescu și-a inaugurat astăzi investiția de peste 7 milioane de euro | FOTO Facebook

Proiectul, care a costat peste 7 milioane de euro, poartă semnătura companiei deținute de Popescu și transformă complet o zonă industrială uitată în ultimii ani.

Gică Popescu: ”Sunt bucuros că am luat decizia de a investi aici”

Emoționat și vizibil mândru, Gică Popescu a vorbit despre momentul în care a decis să se implice în acest proiect și despre sprijinul pe care l-a primit din partea autorităților locale.

Sunt bucuros că am luat decizia de a investi, aici, la Hunedoara, în urma unei discuţii pe care am avut-o cu primarul municipiului, domnul Dan Bobouţanu. De fapt, dumnealui este principalul vinovat pentru că am decis să facem această investiţie aici.

De fiecare dată când am ajuns la Hunedoara am fost primit cu căldură de toată lumea şi în momentul în care vezi o asemenea abordare din partea oamenilor locului, şi aici mă refer atât la administraţia locală, cât şi la simplii cetăţeni, nu poţi decât să te bucuri.

Îţi dă sentimentul că ai luat o hotărâre înţeleaptă şi un lucru bun, investind în această zonă. Un alt lucru pentru care sunt extrem de fericit e că am reuşit să deschidem în mai puţin de şase luni de la primele lucrări.

Chiar vorbeam, recent, cu reprezentanţii firmelor care sunt prezente aici şi mi-au spus că, la început, au zâmbit când au auzit care e termenul la care vrem să inaugurăm proiectul nostru, pentru că nu au crezut că e posibil.

Ţin mult la disciplină, la respectarea termenelor şi mă bucur că toată lumea a rămas impresionată de viteza cu care ne-am mişcat şi că, până la urmă, ne-am ţinut de promisiune – lucru de bază în mediul afacerilor, şi nu numai!”, a declarat Gică Popescu.

Complexul de 21.000 mp și peste 150 de locuri de muncă noi

„GP Plaza” are o suprafață totală de 21.423 mp, cu o zonă construită de 6.224 mp, în care își desfășoară activitatea branduri precum Action, Animax, Annabella Retail, Deichmann, Dr. Max, Express Tabac, SPORTISIMO, Takko Fashion, TEDi și Simigeria Luca.

Proiectul a generat aproximativ 150 de noi locuri de muncă, iar parcarea oferă 199 de locuri, dintre care 5 sunt echipate cu stații de încărcare pentru mașini electrice, au anunțat reprezentanții Primăriei Hunedoara.

Primarul Bobuțan: ”Îl felicit pe domnul Gică Popescu pentru alegerea făcută”

La inaugurare a fost prezent și Dan Bobouțanu, primarul Hunedoarei, care a explicat impactul pe care investiția îl are asupra orașului.

În primul rând, această investiţie înseamnă, din punctul nostru de vedere, venituri care completează bugetul local. Îl felicit, cu sinceritatea omului de rând, nu a politicianului, pe domnul Gică Popescu pentru faptul că a ales Hunedoara pentru această investiţie importantă din portofoliul său de antreprenor.

Dincolo de suma investită, vorbim şi de o reconfigurare a zonei în care ne aflăm, ne aducem aminte cu toţii cum arătau clădirile care fuseseră aici, nu mai vorbesc de faptul că avem o continuitate în această zonă.În discuţiile repetate pe care le-am avut în încercarea de a-l convinge să investească la Hunedoara, i-am spus domnului Gică Popescu ce înseamnă Castelul Corvinilor şi faptul că, anual, prin această zonă trec sute de mii de oameni care vizitează acest important obiectiv turistic.

Astfel că vorbim de un vad foarte bun pentru orice antreprenor care vrea să investească la Hunedoara!Nu în ultimul rând, chiar aş vrea să îi îndemn pe hunedoreni să îşi facă cumpărăturile aici, în oraşul nostru, doar aşa vom încuraja astfel de afaceri să apară în zona noastră şi ne vom asigura că susţinem economia locală”, a transmis primarul municipiului Hunedoara.

