Singura persoană de încredere pentru Cristi Borcea. NU este partenera Valentina Pelinel. Afaceristul și-a pus toată averea pe numele femeii misterioase

Cristi Borcea este tatăl a nouă copii, proveniți din relații cu patru femei diferite, și a trecut de-a lungul vieții prin trei căsnicii. În prezent are 56 de ani și, din 2018, este căsătorit cu Valentina Pelinel. Împreună au trei copii: băiatul Milan și gemenele Indira Maria și Rania Maria.

De-a lungul timpului, omul de afaceri a reușit să păstreze relații civilizate și apropiate cu fostele sale soții, Mihaela și Alina. Mai mult decât atât, acestea se înțeleg bine și cu actuala lui soție, Valentina, ceea ce contribuie la menținerea unui echilibru în familia extinsă.

Averea lui Cristi Borcea este estimată la peste 100 de milioane de euro. O mică parte din această avere se află pe numele a doi dintre copiii săi, Patrick și Coco. Restul bunurilor au fost trecute pe numele mamei sale, Elena, persoana în care spune că are cea mai mare încredere.

„Eu le țin pe toate, copiii au cele mai bune condiții. Copiii au pe numele lor ceea ce trebuie, ele sunt condamnate să se poarte bine cu mine și cu copiii. Să își vadă de copii și să fie pozitive. Eu le dau oxigenul, poți să trăiești fără oxigen, nu.

Mama este singura femeie în care am încredere totală. Mihaela a avut casa care este a copiilor, Alina are o vilă, care este pe numele copiilor. Carolyn are casă. Ceilalți copii au case, au cele mai bune condiții, au bone. Femeile, ca să nu o ia razna, nu trebuie să aibă nimic pe numele lor, pentru că după spun că li se cuvine!”, declara Cristi Borcea, conform Kanal D.

„Dacă nu e mama, atunci cine? În mama am cea mai mare încredere. (n.r. dacă are totul pe numele mamei) Da, păi ce să fac? Eu am pe numele mamei tot. Bine, sunt și la Patrick, și la Coco. (n.r. dacă are ceva pe numele său) Nu, absolut nimic!”, a mai afirmat Cristi Borcea, în podcastul Tare de Tot.

Din prima căsătorie, cea cu Mihaela Borcea, Cristi Borcea are trei copii: Patrick, Melissa și Angelo. Ulterior, din relația cu Alina Vidican au venit pe lume alți doi copii, George Alexandru și Gloria.

În perioada în care era încă căsătorit cu Alina Vidican, Borcea a avut o relație cu avocata Simona Dana Voiculescu. Din această relație s-a născut o fetiță, Andreina Carolyn Christine.

Pe lângă viața personală intens mediatizată, Cristi Borcea este cunoscut și pentru activitatea sa în fotbal. A fost unul dintre conducătorii clubului Dinamo București între 1998 și 2012. În această perioadă, echipa a obținut performanțe importante, cucerind patru titluri de campioană, șase Cupe ale României și două Supercupe.