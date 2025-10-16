După Pițurcă, și Boloni îl laudă pe fiul fostului dictator Nicolae Ceaușescu: „Mie să nu îmi spună nimeni lucruri”

Omul despre care se spune că a stat în spatele succesului Stelei din 1986 în Cupa Campionilor Europeni este ridicat în slăvi, din nou, de antrenorul Ladislau Boloni (72 de ani), cel care l-a adus pe Valentin Ceaușescu (77 de ani) la Gala Sportului Românesc.

Fostul mare mijlocaș al Stelei a spus despre fiului fostului dictator faptul că este „cel mai inteligent manager sportiv pe care l-am văzut în viața mea”, potrivit Digi.

„Vorbesc despre prezența dânsului și despre relațiile cu jucătorii, în special cu mine. A fost cel mai inteligent manager sportiv pe care l-am avut în viața mea. Nu mă refer la oameni care facilitează transferuri, ci la manager de sport.

E un om extraordinar care a ajutat foarte mult Steaua București în afara terenului, fără intervenții. Oricând stau la dispoziția lui Mircea Lucescu să discutăm. Mie să nu îmi spună nimeni lucruri, eu știu greșeli pe care Valentin le-ar fi putut face, dar nu cele despre care s-a scris.

Nu ar fi frumos ca acum, cu această ocazie, să acuz pe cineva. Valentin e un om extraordinar, asta poate să demonstreze și adversarul și alți oameni pe care i-a ajutat când erau în dificultate”, a spus Ladislau Boloni, la Fotbal Club.

Loți nu este singurul care îl vorbește de bine pe Valentin. În gașca de susținători se mai află nume precum Victor Pițurcă, Tudorel Stoica sau Marius Lăcătuș.

Piți a afirmat, cu trimitere la gala organizată de ANS la finalul lunii martie: „Repet, ca să fiu foarte bine înțeles: cel mai valoros om care a participat la acea panaramă de gală a fost Valentin Ceaușescu! Și știu ce vorbesc!”.

În schimb, Mircea Lucescu (80 de ani) consideră că familia Ceaușescu a susținut Steaua în detrimentul rivalei Dinamo.