Duminică, 1 Februarie 2026
Adevărul
Mihai Neșu, umilit de către statul român. Pensia de 500 lei a fostului internațional, dezbătută printre milionarii țării. „E o rușine. Atât costă un brunch la Marriott!”

Publicat:

Destinul lui Mihai Neșu s-a schimbat dramatic pe 10 mai 2011, în urma unui accident petrecut la un antrenament al formației Utrecht, când o coliziune cu un coechipier l-a lăsat paralizat de la gât în jos. De atunci, fostul internațional român trăiește cu sechele grave și depinde de sprijin financiar constant.

Mihai Neșu Foto/Sportpictures
Mihai Neșu Foto/Sportpictures

În prezent, Neșu a dezvăluit că primește din partea statului român o pensie de doar 500 de lei lunar, sumă departe de a acoperi nevoile unei persoane aflate într-o astfel de situație. La acest venit se adaugă indemnizația de aproximativ 2.000 de lei primită de sora sa, cea care se ocupă zilnic de îngrijirea lui.

Cu toate acestea, totalul este considerat insuficient pentru un trai decent, mai ales raportat la contribuțiile plătite de fostul fotbalist în perioada în care era activ.

Informația a stârnit reacții dure din partea lui Mitică Dragomir

Fostul președinte al LPF s-a declarat revoltat de modul în care statul tratează un fost jucător al echipei naționale, afirmând că nici măcar o pensie de zece ori mai mare nu ar fi fost de ajuns. Mitică Dragomir a subliniat că situația lui Neșu reprezintă o umilință și a comparat suma primită cu prețul unui simplu brunch la un hotel de lux.

„(n.r. Neșu a povestit că ia 500 de lei pensie pe lună de la statul român. Noroc că primește 3.000 de euro pe lună de la Guvernul din Olanda) E o rușine! Atât costă un brunch la Marriott, cât primește Neșu pensia. Și 5.000 de lei pe lună era o rușine!, a declarat Dumitru Dragomir pentru Fanatik.

Neșu, despre sprijinul financiar primit din partea statului

Fostul fotbalist nu se consideră o victimă, având economii din perioada în care a fost jucător profesionist. În schimb, și-a exprimat compasiunea față de persoanele cu dizabilități care nu dispun de alte resurse și pentru care un asemenea venit face aproape imposibil un trai decent.

„Eu iau 500 de lei pe lună și mai ia și ea (n.r. sora sa) vreo 2.000 sau poate mai mult. Hai să spunem că luăm 3.000 amândoi. Practic, eu cu ea ar trebui să trăim de 3000 de lei și ea să aibă grijă de mine și să îmi dea de mâncare mie și ea să mănânce. Să aibă grijă și de cele medicale.

Așa trăiesc alții care n-au posibilități și eu nu pot să zic nimic. Sunt eroi! Nu-mi pot imagina cum. Am prieteni și mi-e și rușine să-i întreb cum se descurcă. Bravo lor! E ceva de admirat și nu e normal să fie viața așa de grea pentru persoanele cu dizabilități!, a precizat Mihai Neșu, pentru as.ro. 

