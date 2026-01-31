Fundația lui Mihai Neșu, protejată de către stat. A scăpat de plata impozitelor pe imobile în valoare de 36.000 euro. „Beneficiază de scutire!”

Fundația Mihai Neșu, care conduce Centrul de recuperare „Sfântul Nectarie” din Cihei, destinat persoanelor cu dizabilități și coordonat de fostul fotbalist orădean Mihai Neșu, a fost scutită de plata a 36.000 de euro pentru impozitele pe clădirile și terenurile deținute lângă Oradea.

Decizia a fost luată joi de Consiliul Local Sânmartin, care a votat în unanimitate scutirea de impozit pentru clădirile și terenurile folosite de ONG-uri și întreprinderi sociale pentru furnizarea de servicii sociale în comună.

Hotărârea se bazează pe prevederile Codului Fiscal și completează HCL 638, prin care consilierii din Sânmartin au stabilit la finalul lunii decembrie nivelul impozitelor și taxelor locale pentru anul 2026.

„Fundația Neșu, care este acreditată, desfășoară servicii sociale, a depus și în anii anteriori documente justificative și a beneficiat de scutire, se încadrează în prevederile acestui articol!”, a declarat vineri, primarul de Sânmartin, Cristian Laza, conform ebihoreanul.ro.

Conform primarului, și alte ONG-uri cu activitate socială din comună vor putea beneficia de aceste scutiri de impozit: „Consiliul Local poate acorda astfel de facilități în limita a 5% din veniturile localității din taxe și impozite. Nu am făcut încă un calcul, dar în mod cert nu se va ajunge la acest procent!”.

Primarul din Sânmartin a fost contactat de premierul Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan l-a contactat pe primarul Cristian Laza pentru a discuta scutirea de impozit a fundației lui Mihai Neșu, după ce cazul a atras atenția publică: „Am fost sunat de premier prin 20 ianuarie. Discutia s-a bazat pe cazul Nesu și pe prevederile legale care ne permit acest lucru, adică să aplicăm scutiri celor care fac cu adevărat servicii sociale. A fost un schimb de opinii care au coincis!”.

„Au tăiat toate scutirile și facilitățile persoanelor cu dizabilități!”

Conform sursei citate anterior, fundația condusă de fostul fotbalist Mihai Neșu administrează un centru de recuperare unde beneficiază de servicii 140 de copii și 30 de adulți, deși cererea este mult mai mare.

Mihai Neșu a semnalizat, pe 18 ianuarie, prin intermediul presei, că eliminarea facilităților fiscale acordate până anul trecut ONG-urilor de acest tip ar fi obligat fundația să plătească anual impozite de 36.000 de euro: „Vreau să cred că domnului Ilie Bolojan i-a scăpat această decizie. Au fost tăiate toate scutirile și facilitățile de care beneficiau persoanele cu dizabilități. Va fi mult mai greu să îi ajutăm, mai ales că persoanele cu dizabilități au rămas fără aceste scutiri de impozite!”.

Imobilizat într-un fotoliu rulant după un accident grav suferit pe terenul de fotbal acum 14 ani și jumătate, sportivul orădean și-a transformat propria tragedie într-o misiune de a sprijini persoane aflate în situații similare. Centrul de recuperare din Sânmartin a fost ridicat cu aproximativ 7 milioane de euro, suma fiind strânsă integral din donații.