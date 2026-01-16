Video Mihai Neșu, împovărat de biruri: fundația sa trebuie să plătească impozite de 36.000 euro. „Vreau să cred că domnului Bolojan i-a scăpat această decizie”

Mihai Neșu susține că fundația pe care o conduce trebuie să plătească 36.000 de euro pe an impozitul pe clădiri, după eliminarea scutirilor fiscale pentru persoanele cu dizabilități. „Avem o relație bună cu domnul Bolojan, vreau să cred că această decizie i-a scăpat”, spune acesta.

Fundația condusă de fostul fotbalist se ocupă în prezent de aproximativ 140 de copii și 30 de adulți care urmează programe de terapie, având și liste de așteptare pentru noi beneficiari. Pentru clădirea fundației trebuie să achite impozite de 3.000 de euro pe lună, respectiv 36.000 de euro pe an.

Eliminarea scutirilor fiscale face, însă, mai dificilă susținerea activităților fundației și riscă să pună presiune financiară pe cei care beneficiază de programele de recuperare.

„Vreau să cred că i-a scăpat această decizie. Au fost tăiate toate scutirile și facilitățile de care beneficiau persoanele cu dizabilități. Va fi mult mai greu să îi ajutăm, mai ales că persoanele cu dizabilități au rămas fără aceste scutiri de impozite. Ne-am asumat responsabilitatea să avem grijă de copiii cu dizabilități și ne-am dorit un loc frumos, unde să se bucure de acest proiect, cu ajutorul oamenilor. (...) Credem că această situație este temporară și, așa cum îl cunosc pe domnul Bolojan, el are dorința de a face lucruri bune în țara asta. A făcut lucruri minunate la Oradea”, a declarat Neșu, la Antena3 CNN.

Mihai Neșu face apel la autorități pentru revenirea asupra deciziei și pentru asigurarea sprijinului necesar persoanelor cu dizabilități, astfel încât proiectul să poată continua fără impedimente financiare.

Rămas în fotoliu rulant în urmă cu 14 ani și jumătate, Mihai Neșu a transformat tragedia personală într-o misiune pentru alții. Fostul fotbalist a investit 7 milioane de euro, proveniți exclusiv din donații, pentru construirea unui centru de recuperare la marginea orașului Oradea, destinat persoanelor cu dizabilități.

„Toți cei care au participat la proiect ne-au ajutat: cu reduceri, cu manoperă, cu inteligență. Am primit ferestre și uși gratis, în valoare de peste 200.000 de euro. Dacă punem la socoteală și aceste gratuități, mai costa un milion de euro fără ele. Le suntem recunoscători tuturor!”, a spus Neșu, într-un interviu pentru GSP.



