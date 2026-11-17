CSM București a ratat șansa de a pune presiune pe rivalele din lupta pentru titlu și a pierdut un meci important în campionat.

Denisa Șandru Foto: Imago

Formația din Capitală a fost învinsă marți de SCM Râmnicu Vâlcea, cu 22-25, iar acum depinde și de rezultatele directe cu Gloria Bistrița pentru a mai spera la primul loc. Înfrângerea vine după o perioadă agitată pe banca tehnică.

După rezultatele slabe din campionat și din Liga Campionilor, conducerea clubului a decis să încheie colaborarea cu Bojana Popovic. Locul acesteia a fost preluat de Iulia Curea, care până atunci a fost antrenor secund. Debutul noii antrenoare a adus semne încurajatoare. CSM a trecut fără probleme de Corona Brașov, cu o diferență de 12 goluri, apoi a obținut un succes important în Liga Campionilor, 34-30 cu Brest. Cele două victorii au alimentat speranțele că echipa și-a regăsit ritmul.

CSM București riscă să piardă lupta pentru titlu chiar la primul meci din 2027

Meciul cu Râmnicu Vâlcea a arătat însă că problemele nu au dispărut. Eșecul cu 22-25 complică serios situația bucureștencelor în cursa pentru titlu. În acest moment, câștigarea confruntărilor directe cu Gloria Bistrița a devenit esențială pentru ca CSM să mai poată spera la primul loc. Pe cealaltă parte, Gloria Bistrița și-a respectat statutul de favorită și a câștigat fără emoții în fața celor de la FCM Târgu Mureș, scor 41-22.

În schimb, CSM București a plecat fără puncte de la Vâlcea, după un meci în care a avut evoluții diferite în cele două reprize. Bucureștencele au început bine întâlnirea și au avut chiar un avantaj de cinci goluri în prima parte. Vâlcea a redus însă diferența treptat, iar la pauză tabela indica 15-13 pentru formația din Capitală. După revenirea de la vestiare, jocul ofensiv al echipei pregătite de Iulia Curea s-a blocat. CSM a înscris numai de șapte ori în repriza secundă, iar gazdele au profitat și au întors rezultatul, impunându-se cu 25-22.

Eșecul le pune pe „tigroaice” într-o situație complicată

Gloria Bistrița conduce clasamentul cu 20 de puncte din tot atâtea posibile, în timp ce CSM București are 17. Pentru a mai spera la câștigarea campionatului, bucureștencele au nevoie de victorii în toate partidele rămase, inclusiv în duelurile directe cu formația ardeleană, conform eurosport.ro.

Prima confruntare dintre cele două rivale este programată în ianuarie, odată cu reluarea campionatului. Un succes al Gloriei ar putea mări diferența la un nivel greu de recuperat pentru CSM și ar apropia echipa din Bistrița de câștigarea titlului. De remarcat este și seria campioanei României în Liga Florilor. Ultima înfrângere suferită de Gloria Bistrița în fața unei alte adversare decât CSM București datează din 3 aprilie 2025, când Dunărea Brăila s-a impus în fața formației ardelene.