„Valsul antrenorilor”. 13 antrenori s-au perindat pe la CSM București în 12 ani

Unică echipă din România care a câștigat Liga (Cupa) Campionilor în ultimele patru decenii, după Steaua, la fotbal, în 1986, CSM București se află din nou în criză. Iar cele patru eșecuri suferite în ultimele cinci etape din competiția continentală au făcut ca Bojana Popovici să fie demisă.

Iulia Curea a preluat pe CSM București ca antrenor principal interimar Foto: Sportpictures

S-a repetat practic situația din noiembrie 2025, când Adi Vasile a fost îndepărtat. Atunci, CSMB ocupa primul loc în Liga Florilor, cu punctaj maxim (16 puncte), însă în Liga Campionilor se afla pe poziția a 6-a în Grupa B. „Tigroaicele” câștigaseră acasă cu Podravka (34-24) și FTC-Rail Cargo Hungaria (31-28), iar pe lista eșecurilor se aflau meciurile cu Ikast Håndbold (27-28), Brest Bretagne Handball (31-34), Krim Ljubljana (27-31) și Odense Håndbold (30-36). Acum, CSMB este pe locul 4 în Grupa A, însă proporțiile eșecului suferit la Brest (25-40) a făcut ca situația să fie „explozivă”. Și, cum se întâmplă de obicei, a plătit antrenorul.

Și de data aceasta, „interimatul” va fi asigurat de Iulia Curea, cea care se identifică aproape cu întreaga istorie a formației bucureștene. Ea a venit la gruparea din capitala României în 2014, contribuind la succesele acesteia ca jucătoare până în 2020. Apoi, Iulia a fost cooptată în staff-ul tehnic ca antrenor secund. Ca jucătoare, extrema stângă a câștigat Liga Campionilor în 2016, cu CSMB, a fost finalistă în 2010 și a ocupat locul 3 în 2017 și 2018, cu Oltchim Rm. Vâlcea. Dintre toate trofeele sale (38), 24 au fost câștigate cu gruparea Capitalei.

Cu Bojana Popovic CSM București a prins din nou Final Four-ul în Liga Campionilor

Pe de altă parte, cu Popovic pe bancă s-a reușit o calificare în Final Four-ul Ligii Campionilor, respectiv câștigarea medaliei de bronz. Pe plan intern, însă, CSMB a ratat atât campionatul, cât și Cupa României, iar apoi Supercupa României.

E de amintit, totodată, că în momentul în care a fost anunțată numirea Bojanei Popovic ca antrenoare principală la campioana României unii au strâmbat din nas. „Ce rezultate a obținut de pe banca tehnică? A antrenat doar pe Budućnost... E abia la început de drum”, iată câteva dintre comentariile apărute la noi. Doar că muntenegreanca n-a avut nici timp și nici dorința de a asculta ceea ce s-a comentat pe seama ei. S-a apucat imediat de treabă. Nu singură, ci ajutată de staff-ul pe care „l-a moștenit” de la Adrian Vasile.

Infirmând previziunile, în câteva luni CSMB și-a schimbat jocul în bine. Și a înregistrat o serie de 6 victorii (două fuseseră obținute de Iulia Curea) cu care „Tigroaicele” au terminat pe locul 2 în Grupa B a Ligii Campionilor. Iar apoi, în sferturile de finală, a fost depășit nu numai un adversar dificil, ci și un complex de inferioritate. Fiindcă Team Esbjerg eliminase pe CSMB de trei ori în această fază a competiției, în ultimii ani.

După victoria categorică de acasă (37-27, în retur fiind 25-26), Bojana Popovic s-a declarat încântată de elevele sale: „E incredibil cât de bine arată, cât de bine se înțeleg, Ce grup unit!”, a declarat după meci, subliniind că a reușit să redea încrederea jucătoarelor. Legat de meciul retur cu Team Esbjerg, antrenoarea a spus că nu s-a făcut ceva special pentru pregătirea lui: „Am fost bine pregătiți și la primul meci. Diferența atunci s-a făcut la detalii. Au fost aspecte pe care nu le-am tratat bine în tur. Cred că fetele au fost pregătite mental pentru acest meci. Au jucat de 5 ori cu Esbjerg și acum nu au avut presiunea din trecut. Au fost gata pentru ceea ce le-a stat în față: să se apere, să atace, să aibă atitudine bună”.

Vasile Mărgulescu și Adrian Vasile au rămas mult timp antrenori principali

Schimbarea precipitată a Bojanei Popovic nu mai miră pe nimeni. În sportul profesionist actual, unul în care se cer mereu rezultate și răbdarea e tot mai scurtă, astfel de demiteri se întâlnesc frecvent. Iar echipa feminină de handbal CSM București nu face excepție.

Din 2014, de la Vasile Mărgulescu (mandat între 2007 și 2014), și până astăzi, această grupare a avut 13 antrenori! Iar unii dintre ei figurează cu două mandate. Pe listă au fost tehnicieni renumiți precum Mette Klit (2014-2015), Kim Rasmussen (2015-2016), Jakob Vestergaard (2016), Aurelian Roșca (2016-2017), Per Johansson (2017, 2018), Helle Thomsen (2017-2018, 2024-2025), Karl Magnus Johansson (2018), Dragan Dukic (2018-2019), Tomas Ryde (2019) și Bojana Popovic (2025-2026). Adrian Vasile a stat cel mai mult, o vreme fiind secund, dar și antrenor principal (2019-2024, 2025), iar Lucian Ghiulai a activat cel mai puțin, între 4 și 18 februarie 2014.