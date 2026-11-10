Bojana Popovic a fost demisă fulgerător de la CSM București! Oficialii și-au ales deja un înlocuitor

CSM București a rămas fără antrenor principal, după ce conducerea clubului a decis să încheie colaborarea cu Bojana Popovic. Cele două părți au ajuns la un acord pentru despărțire, hotărârea fiind luată în urma unei discuții care a avut loc în cursul dimineții.

Bojana Popovic (stânga) Foto: Instagram @csm_bucharest

Tehniciana în vârstă de 46 de ani ajunsese la echipa din Capitală în decembrie 2025, însă mandatul său s-a încheiat după mai puțin de un an. Decizia conducerii vine pe fondul rezultatelor slabe din Liga Campionilor, acolo unde CSM București a avut un parcurs sub așteptări în ultimele săptămâni.

Vicecampioana României a pierdut patru dintre ultimele cinci partide disputate în competiția europeană. Cel mai recent eșec a venit sâmbătă, în fața celor de la Brest, care s-au impus categoric, cu 40-25. Acest rezultat a cântărit în decizia de a pune capăt colaborării cu antrenoarea muntenegreană.

„Decizia vine în contextul rezultatelor din ultima perioadă, care nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor și al obiectivelor de performanță ale clubului!”, se arată în comunicatul semnat de CSM.

Deși înțelegerea dintre Bojana Popovic și CSM București era valabilă până la finalul sezonului, cele două părți au decis să se despartă mai devreme. Potrivit informațiilor obținute din interiorul clubului, unul dintre reproșurile aduse antrenoarei a fost că nu mai avea controlul asupra vestiarului. Tehniciana ar fi recunoscut că nu a reușit să schimbe situația și a acceptat încheierea contractului fără să solicite despăgubiri sau alte compensații financiare.

Jakob Vestergaard, principala variantă

După plecarea antrenoarei muntenegrene, conducerea clubului a apelat la Iulia Curea. Aceasta va ocupa funcția de antrenor principal interimar, până când oficialii vor găsi un tehnician pentru un proiect pe termen lung.

Unul dintre numele luate în calcul pentru banca tehnică este Jakob Vestergaard. Danezul de 51 de ani a pregătit-o ultima dată pe Odense, după ce anterior a activat la HB Ludwigsburg. Acesta are un palmares important, cu două trofee ale Ligii Campionilor câștigate alături de Viborg, în 2009 și 2010.

Vestergaard nu este străin de handbalul românesc

El a mai lucrat la CSM București în 2014 și 2015, când a ocupat postul de director tehnic, iar în 2016 a fost antrenorul echipei din Capitală.

La momentul despărțirii de Bojana Popovic, CSM București ocupă locul secund în campionatul intern, cu 15 puncte după opt etape, la un punct în spatele liderului Gloria Bistrița. În Liga Campionilor, situația este mai complicată: formația bucureșteană se află pe poziția a patra în grupa A, cu șase puncte acumulate în primele șapte runde.