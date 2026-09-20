 Reacții aprinse la Ploiești, după ce statuia „Domnului Goe” a fost vopsită: „Mânjită în culorile LGBT, o obrăznicie fără limite” | adevarul.ro
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Video Reacții aprinse la Ploiești, după ce statuia „Domnului Goe” a fost vopsită: „Mânjită în culorile LGBT, o obrăznicie fără limite”

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Statuia Domnului Goe, instalată în Gara de Sud din Ploiești, a devenit zilele acestea  subiectul unui război cultural și politic. 

Statuia personajului Domnul Goe”, amplasată la Gara de Sud din Ploieşti, a fost colorată în cadrul proiectului ARTOWN Now, care a ajuns la a cincea ediţie şi care aduce la Ploieşti peste o sută de artişti din ţară şi din străinătate care înfrumuseţează, cu arta lor, blocurile gri, tramvaiele vechi şi zidurile oraşului.

Statuia "Dl Goe" în Gara din Ploiești
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Statuia "Dl Goe" în Gara din Ploiești Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

 Deputatul PNL Mircea Roşca s-a arătat nemulţumit de faptul că statuia personajului lui Caragiale Domnul Goe a fost colorată.

Am fost neplăcut surprins să văd statuia transformată printr-o intervenţie artistică în culorile curcubeului, asociate astăzi simbolisticii LGBT. Respect libertatea fiecărui om, respect diversitatea şi nu îmi propun să judec formele de exprimare artistică, oricât de controversate ar fi. Dar pot şi trebuie să spun că nu sunt de acord cu această intervenţie asupra unui simbol al Ploieştiului. Ca prahovean, ca om ataşat credinţei, familiei şi valorilor în care am crescut, nu am perceput în comunitatea noastră o asemenea direcţie publică încât un simbol aflat chiar la una dintre principalele intrări în oraş să ajungă să transmită un mesaj care poate fi interpretat astfel, sau mai grav să-i eticheteze altfel pe oamenii de bună credinţă de aici, oameni pe care atât cât îi cunosc eu, sunt cu frică de Dumnezeu şi cu valori moral creştine asumate, ce trebuie respectate de toţi ceilalţi. De aceea fac un apel către cei care au afectat imaginea unui simbol, să readucă statuia la starea iniţială, pentru că nu-mi imaginez ca cineva din fruntea autorităţile locale să fi autorizat aşa ceva", a scris Mircea Roşca pe Facebook, sâmbătă seară.

Postarea politicianului a provocat un val de ironii la adresa sa.

„Conceptul nu are legătură cu LGBT, ci cu Oraşul lui Moş Ploaie şi este un simplu curcubeu. Ca să fie steagul LGBT trebuia să aibă 6 culori, statuia domnişorului Goe e vopsită în 7 culori. Singura nelămurire care mai rămâne este dacă sunteţi doar un prost, sau sunteţi şi ticălos pe deasupra. Aştept un răspuns. Nu l-aţi citit pe Caragiale. Iar dacă l-aţi fi citit, aţi fi ştiut că pe lângă umor, transpira valori umaniste. Deci cel mai probabil ar fi râs pe sub mustăţi de prostia şi de grobianismul dumneavoastră, lucruri de care profită acest politruc abject", îi transmite o femeie, pe Facebook, lui Mircea Roşca.

Unii internauţi îi atrag atenţia lui liderului PNL Prahova asupra faptului că, pare că nu a citit Caragiale, iar dacă a făcut-o, nu a înţeles mesajele scriitorului.

„Dacă pe dumneata te reprezintă Dl Goe, îmi pare rău! Se pare că n-ai citit Caragiale", îi scrie un utilizator al reţelei de socializare. Un altul îl întreabă pe deputat: „De când e domnu' Goe simbolul Ploieştiului? Poate Cetăţeanul Turmentat ar fi mai potrivit".

Sunt utilizatori ai reţelei de socializare care îl ironizează pe Roşca, sfătuindu-l să nu ridice ochii spre cer după ploaie: „Mircea Rosca să vă uitaţi pe cer, după ploaie, nu ştiu cu dau ăştia, dar apare un semicerc colorat. Cred că au tehnologie avansată, să vă ascundeţi în casă, să nu vă facă gay".

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Și pesediștii sunt nemulțumiți

Noul concept a  provocat și nemulţumirea social-democraţilor. „Ploieştiul nu este terenul de joacă al agendei LGBT! Opriţi pângărirea simbolurilor naţionale cu propagandă curcubeu! Mutilarea ideologică a statuii Domnul Goe de la Gara de Sud este un afront inacceptabil şi o provocare ieftină adusă fiecărui ploieştean! Să mânjeşti un simbol al copilăriei şi al culturii româneşti în culorile mişcării LGBT şi să încerci să le vinzi oamenilor această bătaie de joc drept «artă urbană» este de o obraznicie fără limite”, a scris PSD Ploieşti pe reţelele sociale.

Social-democraţii transmit că se opun „categoric acestei încercări disperate de a băga pe gâtul comunităţii o agendă woke care nu are nicio legătură cu istoria, credinţa şi valorile Ploieştiului”.

Reacția primarului

Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului, a intervenit în polemică afirmând că „un curcubeu va rămâne mereu curcubeu și semn de vreme bună după ploaie, nu ideologie”.

Acesta a făcut trimitere și la simbolul politic al social-democraților, spunând că „trandafirii roșii vor rămâne întotdeauna flori ale iubirii, nu simbol al corupției”.

Artista: „Nu am vrut să provoc un război cultural”

Corina Monea spune însă că interpretarea politică nu corespunde intenției sale. Într-un interviu acordat Observatorului Prahovean, artista explică faptul că nu a pornit de la steagul Pride, ci de la spectrul complet al curcubeului și de la contrastul dintre culoare și orașul predominant gri.

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„Nu am vrut să provoc un război cultural. Am vrut să fac artă”, spune ea.

Explicația ei pleacă inclusiv de la numele orașului: „Ploieștiul este orașul ploii, iar curcubeul apare după ploaie.”

Disputa a avut și o consecință administrativă. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești a anunțat că se retrage din calitatea de partener instituțional al Artown NOW 2026 și a cerut ca sigla și numele societății să fie eliminate de pe materialele festivalului.

SGU a invocat „neutralitatea instituțională” și faptul că asocierea cu teme „ideologice sensibile, cu potențial de polarizare socială” nu intră în misiunea societății.

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