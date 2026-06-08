„Tigroaicele” de la CSM București au dovedit că există unitate și spirit de luptă

Revenită în Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal după 8 ani, echipa feminină CSM București a câștigat medalia de bronz așa cum o mai făcuse în 2017 și 2018. În finala mică, reprezentanta României a dispus de Brest.

Anul competițional 2025/2026 s-a încheiat cu o victorie pentru „Tigroaice”. Implicate în finala mică de la Budapesta, ele s-au impus cu 32-26 (15-13) în fața formației franceze Brest Bretagne Handball. A fost un meci dominat de formația antrenată de Bojana Popovic, Iulia Curea și Alina Iordache, unul care a contrastat cu cel din semifinala de sâmbătă, 6 iunie, unde fosta campioană a României a pierdut clar (27-32) cu Metz (Franța).

La puține minute după ce a cucerit medalia de bronz, așa cum o făcuse în 2017 și 2018, antrenoarea care a schimbat în bine jocul și atitudinea formației noastre s-a declarat mândră de elevele sale: „Le mulțumesc fetelor pentru modul în care au luptat. Au făcut acest meci extraordinar. Brest a reușit o treabă bună după meciul greu pe care l-a avut ieri (n.a. – sâmbătă, 6 iunie). A fost greu să se recupereze jucând mai târziu. Energia mult mai bună pe care noi am avut-o astăzi am dorit-o în semifinale, dar nu a fost posibil. Astăzi sunt mândră şi fericită. Felicitări staff-ului şi echipei pentru munca din aceste șapte luni. Am terminat anul cu bine, ca o echipă!”, a declarat Bojana Popovic la finalul partidei cu Brest.

Pintea ar putea reveni la națională

Lider al echipei bucureștene, Crina Pintea (36 de ani) a reușit 3 goluri cu Metz și 5 cu Brest, contribuind la clasarea pe locul 3. Iar dacă după prima partidă a avut un dialog mai aprins cu un ziarist, la finalul confruntării de duminică ea și-a regăsit zâmbetul: „Astăzi a fost o altă zi. Probabil de aceea am simțit ieri acea durere apăsătoare. Știam că puteam mai mult și nu am avut ziua pe care ne-am dorit-o. Așa cum am spus și aseară, am demonstrat tot sezonul că avem puterea de a reveni mai puternice și mă bucur că am reușit să facem acest lucru.”

Pivotul a ținut să le mulțumească fanilor care au venit la Budapesta pentru a susține echipa; „A fost o atmosferă extraordinară și le mulțumesc tuturor celor care și-au făcut timp să vină aici. Știu că nu le-a fost ușor să ajungă, că au făcut imposibilul pentru a fi alături de noi. Cunosc multe povești în acest sens și le suntem recunoscătoare. Tot timpul au fost lângă noi și ne-au arătat că sunt aproape. Până la urmă, ei sunt cei adevărați, pentru că au rămas alături de noi indiferent de rezultate”, a concluzionat Pintea, despre care selecționerul Ovidiu Mihăilă a spus într-o intervenție la „Săptămâna de handbal”, la Digi Sport, că este posibil să revină la echipa României. „Ea s-a retras. Cum a făcut-o și Dindiligan. Dindi a revenit asupra deciziei și m-am bucurat. Voi vorbi din nou cu Crina. Poate avea un aport important la competiția pe care o vom organiza (n.a. – România va juca la Cluj în grupa de la Euro 2026, în decembrie)”.

Brnovic a vorbit despre unitatea echipei

Colegă de post cu Pintea, Tatjana Brnovic a remarcat faptul că CSM Bucureşti a putut reveni după eșecul din semifinala cu Metz. „Nu am manageriat potenţialul nostru în primul meci. Nu am arătat ce putem, dar în al doilea am dorit să dovedim ce suntem în stare. Am vrut să ne bucurăm de handbal şi să arătăm ce echipă grozavă suntem. Sunt foarte mândră. Am arătat că suntem o echipă!”, a spus muntenegreanca.

O opinie asemănătoare a exprimat și Inger Smits: „Desigur, am vrut să ajungem în finală, dar dacă nu am putut a fost nevoie de o schimbarea în mintea noastră. Cred că am făcut asta foarte bine și foarte repede. Am simțit că eram mai pregătite. Brest a avut un meci târziu în prima zi. Așa că poate au fost mai obosite, în timp ce noi am simțit că aveam atât de multă energie. Când suntem la nivelul nostru maxim e foarte greu să fim învinse”, a declarat olandeza, care s-a referit și la accidentarea portarului Gabriela Moreschi: „Ceea ce s-a întâmplat cu Gabi ne-a afectat pe toți. Sperăm că nu e chiar atât de rău. S-a văzut caracterul nostru. Și de aceea suntem atât de puternice.”

Moreschi și Eriksson „au închis” poarta

Un atu important pe care CSM București l-a avut în meciul cu Brest au fost portarii. Gabriela Moreschi a avut opt parade salvatoare în primul mitan (eficiență de 38%), ceea ce i-a permis echipei sale să fie în avantaj. Înlocuită din cauza unei accidentări în partea a doua, brazilianca a fost suplinită de Evelina Eriksson, care a avut cinci intervenții cruciale în ultimele 20 de minute prin care a permis CSM-ului să plece de la Budapesta cu medalia de bronz.

CSM București, calificare magistrală în careul de ași al Ligii Campionilor. „Tigroaicele", în Final Four, după 8 ani

La finalul confruntării cu Brest, Moreschi a declarat: „După semifinală, a fost foarte greu pentru noi. Ne așteptam să avem un meci mai bun cu Metz. Faptul că am depășit acel moment și am jucat așa cum am făcut-o cu Brest a arătat că suntem foarte puternice. Sunt foarte fericită și mândră pentru această medalie.” Cât despre evoluția sa și a Evelinei Eriksson, brazilianca a evitat să spună direct că datorită lor a câștigat CSMB: „Se știe că portarii sunt o parte importantă a jocului. Sunt foarte mândră și de Eva. Îmi place foarte mult conexiunea pe care o avem în poartă. Când m-am accidentat, ea mi-a spus că paradele ei vor fi pentru mine.”

Cât despre suporterii prezenți la Budapesta, Moreschi a avut numai cuvinte frumoase: „A însemnat foarte mult să avem fanii aici. Ne-au susținut foarte mult. Și cred că acesta este motivul pentru care jucăm handbal. Ne antrenăm în fiecare zi atât de mult pentru a participa la evenimente mari ca acesta. Și faptul că oamenii apreciază handbalul este cel mai frumos cadou pe care îl putem primi.”

„CSM a fost foarte puternică fizic în comparație cu jucătoarele mele. Nu am reușit să le depășim. Dar am încercat, am dat totul și acesta e cel mai important lucru”

Raphaëlle Tervel,

antrenor principal Brest Bretagne Handbal

Liga Campionilor la handbal (feminin)

Final Four – Budapesta

Sâmbătă, 6 iunie 2026

Semifinale

CSMB – Metz (Franța) 27-32

Brest (Franța) – Gyor (Ungaria) 30-31

Duminică, 7 iunie 2026

Meci locurile 3-4

CSMB – Brest 32-26

Finala

Metz – Gyor 31-29

CSM București a pierdut dramatic finala la tineret

La Budapesta, în paralel cu competiția senioarelor, s-a desfășurat și turneul final al EHF Youth Club Trophy. CSM București a avut o comportare mai mult decât onorabilă. În semifinale, sâmbătă, 6 iunie, formația de tineret din capitala României a reușit să elimine pe Gyor! Și nu oricum, ci revenind după ce a fost condusă la pauză cu 8 goluri (13-21)! CSMB s-a impus cu 41-39 după prelungiri. În finala de duminică, formația atrenată de Alexandru Moise, Elena Moise (fiu și mamă) și Alexandru Botezatu s-a înclinat cu 39-41 (13-13, 33-33), tot după prelungiri, în fața unei alte formații maghiare, DVSC Kezilabda Akademia din Debrecen. Principala marcatoare a CSMB a fost Mara Iliesci, care a reușit 8 goluri din 8 aruncări. „Am dat din nou totul astăzi, nu am renunțat niciodată. În acest moment, sunt dezamăgită că nu am câștigat trofeul, că nu am putut să-l oferim fanilor noștri extraordinari. Sper să ajung din nou la MVM Dome și cu echipa noastră de seniori”, a spus centrul Maria Sprîncenatu. În finala mică, Gyor (Ungaria) a câștigat cu 34-24 disputa cu Ferencvaros (Ungaria).

CSM București vrea Liga Campionilor după un deceniu de așteptare. Și-a aflat adversarul din semifinale

Fazele atinse de CSM București în Liga Campionilor la handbal (feminin)

2015/2016 - Final Four (câștigătoare)

2016/2017 - Final Four (a ocupat locul 3)

2017/2018 - Final Four (a ocupat locul 3)

2018/2019 - Sferturi de finală (eliminată de Metz Handball)

2019/2020 - Sferturi de finală (nu s-au disputat din cauza Covid-19)

2020/2021 - Sferturi de finală (eliminată de ȚSKA Moscova)

2021/2022 - Sferturi de finală (eliminată de Team Esbjerg)

2022/2023 - Sferturi de finală (eliminată de Team Esbjerg)

2023/2024 - Sferturi de finală (eliminată de Metz Handball)

2024/2025 - Sferturi de finală (eliminată de Team Esbjerg)

2025/2026 - Final Four (a ocupat locul 3)

Echipele feminine de handbal din România ajunse în semifinalele Ligii (Cupei) Campionilor

1961 - Știința București (câștigătoare)

1962 - Știința București

1963 - Rapid București

1964 - Rapid București (căștigătoare)

1967 - Universitatea Timișoara

1968 - Rapid București

1972 - Universitatea București

1973 - Universitatea Timișoara (finalistă)

1975 - IEFS București

1982 - Rulmentul Brașov

1986 - Știința Bacău (finalistă)

1987 - Știința Bacău

1989 - CS Mureșul Tg. Mureș

1990 - Chimistul Rm. Vâlcea

1992 - Chimistul Rm. Vâlcea

2009 - Oltchim Rm. Vâlcea

2010 - Oltchim Rm. Vâlcea (finalistă)

2012 - Oltchim Rm. Vâlcea

2013 - Oltchim Rm. Vâlcea

2016 - CSM București (câștigătoare)

2017 - CSM București (locul 3)

2018 - CSM București (locul 3)

2026 – CSM București (locul 3)