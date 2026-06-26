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Gloria Bistrița a nimerit într-o grupă mai tare decât aceea în care va juca CSM București

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Efectuată la sediul Federației Europene de Handbal (EHF) de la Viena (Austria), astăzi, tragerea la sorți a grupelor ediției 2026/2027 a Ligii Campionilor la feminin a stabilit cu cine vor juca Gloria Bistrița și CSM București.

Gloria Bistrița va juca în grupă cu campioana și vicecampioana Europei (Foto: sportpictures)
Gloria Bistrița va juca în grupă cu campioana și vicecampioana Europei (Foto: sportpictures)

Campioana națională va evolua în Grupa B, alături de Metz Handball (Franța), câștigătoarea ediției 2025/2026, și învinsa sa din finală, Gyori Audi ETO KC (Ungaria), Odense Handbold (Danemarca), RK Podravka Koprivnica (Croația), Storhamar Handball Elite (Norvegia), HSG Blomberg-Lippe (Germania) și Nykobing Falster Handbold (Danemarca).

Clasată pe locul al treilea în sezonul recent încheiat al competiției, CSM București a fost repartizată în Grupa A, alături de Brest Bretagne Handball (Franța), ocupanta locului al patrulea, Team Esbjerg (Danemarca), FTC-Toyota Kovacs (Ungaria), RK Krim OTP Group Mercator Ljubljana (Slovenia), BV Borussia Dortmund (Germania), Sola Handballklubb (Norvegia) și OTP Group Buducnost Podgorica (Muntenegru).

CSM București se află într-o grupă cu echipe ceva mai accesibile (Foto: sportpictures)
CSM București se află într-o grupă cu echipe ceva mai accesibile (Foto: sportpictures)

Team manager al echipei CSM București, Aurelia Brădeanu a declarat pe site-ul grupării: „Ne așteaptă o grupă foarte puternică. Așa cum ne-am obișnuit în EHF Champions League. Vom întâlni echipe cu experiență și valoare, precum Team Esbjerg, FTC sau Brest Bretagne Handball, fiecare capabilă să creeze probleme oricărui adversar. Respectăm toate echipele din grupă, însă avem încredere în lotul nostru, care deși este un lot nou, avem încredere în echipa noastră. Știm că fiecare meci va fi o provocare, iar calificarea se va decide prin constanță, concentrare și multă muncă. Suntem nerăbdători să începem noul sezon și sperăm să oferim suporterilor noștri multe motive de bucurie. Cu sprijinul lor, sunt convinsă că vom avea forța de a lupta pentru fiecare punct și de a ne atinge obiectivele”. Obiectivul echipei bucureștene în acest sezon al Ligii Campionilor este calificarea în fazele eliminatorii.

Aurelia Brădeanu a câștigat Liga Campionilor cu CSMB în 2016 (Foto: sportpictures)
Aurelia Brădeanu a câștigat Liga Campionilor cu CSMB în 2016 (Foto: sportpictures)

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