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Crina Pintea, încrezătoare înainte de Final Four. Campioana Europei cu Gyor visează la trofeu și cu CSM București

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Câștigătoare a Ligii Campionilor la handbal cu Gyor, în 2019, pivotul își dorește să obțină trofeul și cu CSM București. Reprezentanta României înfruntă în semifinale pe Metz (Franța)

Crina Pintea a dovedit că este un lider important la CSMB (Foto: sportpictures)
Crina Pintea a dovedit că este un lider important la CSMB (Foto: sportpictures)

Anul competițional 2025/2026 n-a fost deloc unul simplu pentru „Tigroaice”. Și aceasta deși au început cum nu se poate mai bine, cucerind Supercupa României în august după finala cu CSM Gloria 2018 Bistrița-Năsăud (40-39). Iar mâine (sâmbătă, 6 iunie, la ora 16.00), ele vor disputa semifinala Ligii Campionilor, la Budapesta, cu Metz (Franța).

Toamna trecută, CSM București l-a avut ca antrenor principal pe Adrian Vasile, însă acesta a plecat după o serie de eșecuri în Liga Campionilor. Aflată în cadrul clubului de mai bine de un deceniu, Iulia Curea a asigurat interimatul, iar la mijlocul lui decembrie 2025 a fost instalată Bojana Popovic. Cu ea la timonă, CSMB și-a recâștigat încrederea, devenind o echipă mult mai combativă. Formația bucureșteană s-a calificat în Final Four-ul Ligii Campionilor de la Budapesta. Ceea ce a salvat un an competițional în care CSMB a pierdut titlul de campioană în fața Gloriei Bistrița, la București, și a fost eliminată de CS Rm. Vâlcea în „sferturile” Cupei României.

Handbalistele CSMB au sărbătorit calificarea în Final Four (Foto: Marian Burlacu)
Handbalistele CSMB au sărbătorit calificarea în Final Four (Foto: Marian Burlacu)

Jucătoare extrem de experimentată, Crina Pintea (36 de ani) a contribuit la succesele din principala competiție continentală. Iar pivotul a jubilat după victoria zdrobitoare (37-27) cu Team Esbjerg (Danemarca), în sferturile de finală. Mai cu seamă că a fost obținută în fața unei formații care a eliminat pe CSMB de trei ori în ultimii cinci ani. „E cea mai frumoasă victorie din carierea mea. E incredibil de frumos. Am așteptat mult, ani. Au fost dezamăgiri la rând. Când suntem în ziua potrivită, putem să facem minuni. Așa s-a întâmplat și astăzi. Toată lumea a jucat foarte bine. Toate am fost super conectate”, a spus Pintea, atunci.

Le-a mulțumit fanilor pentru sprijin

Originară din Podul Turcului (județul Bacău), dar formată ca handbalistă la Zalău, jucătoarea care poartă numărul 77 pe tricou a vorbit despre importanța acestei calificări în „careul de ași”: „Pentru asta ne antrenăm. Asta e ceea ce ne dorim. Ăsta e sentimentul. Am simțit că o să ne calificăm. Am spus-o tare tuturor. Am știut. A fost un sezon extrem de lung. Am pierdut campionatul, Cupa, și să vină asta... E incredibil! Pentru noi a fost greu faptul că am pierdut, dar că ne-am calificat în Final Four-ul Ligii Campionilor. Deci cine se mai gândește la campionat? Vreau să le mulțumesc fanilor. Au fost extraordinari. De fiecare dată au venit la meci, chiar și când nu le-am adus bucurii. Sperăm să facem lucruri frumoase. Ne ducem acolo să câștigăm. Am încredere în colegele mele”.

Desemnată cea mai bună handbalistă a României în 2019, Pintea n-a uitat nici de Cristina Neagu: „I-am simțit lipsa. Aveam nevoie de sfaturile ei. Ar fi fost frumos să simtă și ea bucuria asta. Merita cu vârf și îndesat să ajungă acolo”.

Pintea: „Dacă vom juca cu inima vom reuși”

CSMB a avut ceva noroc la tragerea la sorți, în sensul că a evitat-o pe Gyor (Ungaria), marea favorită a Ligii Campionilor. Formația bucureșteană a picat cu Metz, în semifinale, iar Crina Pintea s-a declarat încrezătoare: „Când ești în Final Four e greu de spus cu cine vrei să joci. Dacă vom juca cum am făcut-o până acum... Dacă vom juca cu inima și capul, vom reuși”, a spus cea care a fost declarată cel mai bun pivot din Liga Campionilor în 2018 și 2019. Ea a subliniat și rolul pe care l-a avut Popovic în relansarea echipei: „De când Bojana a venit s-au schimbat multe. A fost o șansă mare pentru noi. E o antrenoare foarte bună. Ne-a arătat cât de mult putem să facem. A scos tot ceea ce a fost mai bun din noi”.

Crina Pintea și colegele ei au salutat fanii din Polivalentă (Foto: sportpictures)
Crina Pintea și colegele ei au salutat fanii din Polivalentă (Foto: sportpictures)

Și-a prelungit contractul cu CSMB în iarnă

Înainte ca anul competițional 2025/2026 să se încheie, CSM București a anunțat că Emma Friis și Crina Pintea şi-au prelungit contractele. Prima a semnat o înțelegere pentru încă doi ani, cealaltă pentru un an competițional. „Prelungirea contractelor celor două jucătoare reflectă încrederea reciprocă şi dorinţa comună de a construi împreună pentru realizarea tuturor obiectivelor, atât în competiţiile interne, cât şi în EHF Champions League”, a anunţat gruparea din Capitală.

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Socotită de club ca fiind „un pilon de stabilitate şi forţă în linia defensivă, dar şi un reper de eficienţă pe faza ofensivă”, Crina Pintea a declarat în acel moment: „Cu CSM Bucureşti am avut parte de experienţe şi performanţe importante în ultimii ani şi am ales să continui acest drum pentru că simt în continuare responsabilitatea, dorinţa şi focul de a lupta. Pentru echipă! Pentru club! Pentru mine!”.

Desigur că un cuvânt de spus atunci când s-a luat această decizie l-a avut Bojana Popovic: „Este un pas foarte important pentru club şi pentru echipă faptul că Emma Friis şi Crina Pintea şi-au prelungit contractele alături de familia CSM. Ambele jucătoare aduc abilităţi excepţionale de handbal şi experienţa valoroasă necesară pentru ca clubul nostru să-şi atingă obiectivele. Sunt încântată de tot ceea ce urmează şi fericită că voi continua să am oportunitatea de a lucra alături de ele.”

Crina Pintea a contribuit la succesul clar cu Team Esbjerg (Foto: sportpictures)
Crina Pintea a contribuit la succesul clar cu Team Esbjerg (Foto: sportpictures)

Iulia Curea are 24 de trofee cu CSM București!

O contribuție majoră la calificarea CSM București în Final Four-ul Ligii Campionilor, anul acesta, a avut și Iulia Curea. Aceasta a venit la gruparea din capitala României în 2014, fiind implicată în obținerea succeselor acesteia ca jucătoare până în 2020. Extrema stângă a câștigat Liga Campionilor în 2016, cu CSMB, a fost finalistă în 2010 și a ocupat locul 3 în 2017 și 2018, cu Oltchim Rm. Vâlcea. Pe plan internațional, la nivel de echipe de club, a cucerit Trofeul Campionilor EHF și Cupa Cupelor în 2007. Pe plan intern, a câștigat 11 titluri de campioană, 7 Cupe și 5 Supercupe ale României. La puțin timp după ce a agățat ghetele-n cui, Iulia a fost cooptată în staff-ul tehnic ca antrenor secund, poziție din care a obținut 4 titluri de campioană, 4 Cupe și 4 Supercupe ale României. Dintre toate trofeele sale (38) 24 au fost câștigate cu gruparea Capitalei.

Iulia Curea s-a bucurat de acest nou succes al echipei sale (Foto: Marian Burlacu)
Iulia Curea s-a bucurat de acest nou succes al echipei sale (Foto: Marian Burlacu)

Bojana are mare încredere în jucătoarele sale

Cum provine dintr-o zonă a Europei (fost Iugoslavie) în care puterea de luptă este caracteristică oamenilor de acolo, Bojana Popovic (46 de ani) le-a inspirat și pe jucătoarele de la CSM București. Și cum a triumfat de 6 ori în Liga Campionilor (2004, 2005, 2007, 2009, 2010 și 2012) ca jucătoare, muntenegreanca speră să câștige trofeul și ca antrenoare principală (a făcut-o, dar ca secund). „Chiar cred că avem o șansă mare să facem ceva măreț. Multe fete vor pleca după acest turneu final. Și vor să reușească împreună. Motivația și energia la antrenamente sunt întotdeauna la cel mai înalt nivel”, a spus Bojana pentru site-ul EHF.

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Bojana Popovic a dovedit că este o antrenoare foarte bună (Foto: Marian Burlacu)
Bojana Popovic a dovedit că este o antrenoare foarte bună (Foto: Marian Burlacu)

Liga Campionilor la handbal (feminin)

Final Four – Budapesta

Semifinale

Sâmbătă, 6 iunie 2026

Ora 16.00: CSMB – Metz (Franța)

Ora 19.00: Brest (Franța) – Gyor (Ungaria)

Duminică, 7 iunie 2026

Meci locurile 3-4

Ora 16.00: Învinsele din semifinale

Finala

Ora 19.00: Câștigătoarele din semifinale

Meciurile sunt transmise de Digi Sport și Prima Sport

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