Cristiano Ronaldo susține că s-a încercat „uciderea sa în ultimii 23 de ani”

Vedetă a echipei de fotbal a Portugaliei, Cristiano Ronaldo a ținut un discurs neașteptat la conferința de presă de dinaintea meciului cu Spania din optimile de finală ale Campionatului Mondial care se desfășoară în Canada, Mexic și SUA.

Atacantul le-a reproșat jurnaliștilor prezenți la stadionul din Dallas că „încearcă să-l ucidă de 23 de ani”. Cvintuplul câștigător al Balonului de Aur a acuzat „criticile” din mass-media la adresa sa. „Vă spun chiar mulțumesc pentru atacurile pe care le-am simțit de când am împlinit 40 de ani. Critica este ceea ce te face să crești cel mai mult. Așa că vă mulțumesc vouă, jurnaliștilor! M-ați făcut să cresc și mai mult”, a declarat atacantul.

Ronaldo a precizat și care este cel mai greu lucru pe care îl face în timpul acestui turneu final al CM de fotbal: „Să vorbesc cu unii dintre voi, cei care nu mă plac. Îmi amintesc foarte bine unele dintre fețele voastre. Ați încercat să mă ucideți în ultimii 23 de ani. Trebuia să fi văzut că nu merită, că e o pierdere de timp, dar încercați iar și iar”, a adăugat fotbalistul care a disputat primul său meci pentru prima reprezentativă a Portugaliei în 2003.

Ronaldo a refuzat să vorbească despre retragere

Legitimat în prezent în Arabia Saudită, la Al-Nassr, Ronaldo a evitat orice referire la sfârșitul carierei sale internaționale: „După cum am mai spus, mă voi opri când decid eu, nu când decideți voi. Voi puneți mereu aceeași întrebare. Nu vreau să atrag atenția asupra acestui aspect, pentru că este mai puțin important decât meciul împotriva Spaniei”.

Cu 146 de goluri în 232 de apariții la naționala Portugaliei (două recorduri în fotbalul internațional, la nivelul echipelor masculine), Cristiano Ronaldă participă la a șasea Cupă Mondială din cariera sa, însă locul său printre titulari este subiectul unei dezbateri constante din cauza performanței sale uneori percepute ca fiind sub așteptări. Atacantul a spus: „Nu mai sunt jucătorul care eram, dar nu sunt chiar atât de rău. Am marcat trei goluri în timpul acestei Cupe Mondiale. Ceea ce am făcut de-a lungul carierei mele a fost să mă adaptez constant odată cu trecerea anilor”.

Chestionat în legătură cu câștigarea Cupei Mondiale, una dintre puținele competiții în care nu a triumfat până acum, cel supranumit CR7 a spus că aceasta nu va schimba fundamental modul în care își vede propria carieră: „Nu voi fi mai mult sau mai puțin Cristiano Ronaldo, indiferent dacă câștig sau nu Cupa Mondială. Ceea ce îți oferă vârsta este maturitate, experiență și o aprecierea relativității lucrurilor”.

Fost jucător al echipelor Real Madrid, Juventus Torino și Manchester United, Cristiano Ronaldo a părăsit sala în aplauzele jurnaliștilor.