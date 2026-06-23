Ronaldo i-a dat replica lui Messi, Portugalia a câștigat cu Uzbekistan

Autor a două goluri în partida pe care Portugalia a câștigat-o (5-0) cu Uzbekistan, Cristiano Ronaldo a devenit primul jucător care marchează la toate cele şase turnee finale de Cupă Mondială la care a participat.

Și aceasta în condițiile în care marele lui rival, Lionel Messi, a devenit golgheterul absolut al competiției cu 18 goluri, însă argentinianul, deși a fost prezent tot la șase ediții ale CM, n-a înscris decât la cinci dintre acestea: a făcut-o în 2006, 2014, 2018, 2022 și 2026, însă nu și în 2010. Mai exact, lusitanul a marcat la turneele finale din 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 şi 2026.

Astfel, Ronaldo a ajuns la zece goluri înscrise. El a devenit şi cel mai bun marcator portughez all-time la CM, depășindu-l pe Eusebio, autor a 9 goluri la ediţia din 1966. În plus, la 41 de ani și 138 de zile, Ronaldo este și al doilea cel mai vârstnic marcator din istoria CM de fotbal.

Portugalia a dominat meciul cu Uzbekistan de la Houston şi, după ce Bruno Fernandes a trimis peste poartă (min. 2), Cristiano Ronaldo l-a învins pe Nematov reluând în poartă, de la circa 7 metri, balonul centrat de Cancelo (min. 6). După alte 11 minute, Nuno Mendes a majorat diferența înscriind dintr-o lovitură liberă de la aproximativ 16 metri de poartă.

Uzbecii au replicat și au trimis mingea în plasă, în minutul 29, prin Ganiev, însă golul lor n-a fost validat din cauza unui fault făcut în atac de Faizulaev asupra lui Cancelo.

Același Cristiano Ronaldo, bine lansat de Bruno Fernandes, a stabilit scorul la pauză, cu un şut din careu (min. 39). Și, după ce Joao Felix a ratat dintr-o poziție bună (min. 42), tot CR7 putea să recidiveze în al şaselea minut de prelungire al primei părţi, când mingea trimisă de el a fost respinsă de pe linia porţii.

Partea a doua a confruntării a avut cam aceeași desfășurare. Joao Felix n-a nimerit ținta (min. 47), iar Ronaldo a încercat din nou poarta în minutul 57, însă portarul Nematov a reușit să respingă. Trei minute după aceea, goalkeeper-ul uzbec şi-a introdus mingea în poartă la o centrare a lui Bruno Fernandes din corner.

Nematov s-a revanșat în minutul 74, atunci când a apărat „un gol ca și înscris” la şutul lui Ronaldo. Rezultatul final a fost stabilit de Rafa Leao în minutul 87 cu un șut de la 14 metri prin care a trimis mingea la vinclu.

Olanda și Japonia au terminat le egalitate, patru goluri s-au dat după pauză

În 28 iunie, Portugalia va disputa derby-ul grupei, cu Columbia, în timp ce Uzbekistan va juca cu RD Congo pentru evitarea ultimului loc în Grupa K.

Portugalia - Uzbekistan 5-0 (3-0)

HOUSTON (23 iunie 2026) * Stadion: Houston * Spectatori: 68.777 * Arbitru: Jalal Jayed * Arbitri asistenți: Zakaria Brinsi, Mostafa Akarkad (toți din Maroc) * Arbitrul nr. 4: Abongile Tom (Africa de Sud) * Arbitrul asistent de rezervă: Zakhele Thusi Granville Siwela (Africa de Sud) * Arbitrul video: Leodan Gonzalez (Uruguay) * Arbitrul asistent video: Hamza El Fariq (Maroc), Hernan Mastrangelo (Argentina)

Au marcat: Cristiano Ronaldo (min. 6, 39), Nuno Mendes (min. 17), Abdukodir Husanov (min. 60), Rafael Leao (min. 87).

Cartonașe galbene: Xamrobekov (14), Veiga (68).

Portugalia: 1. Diogo Costa - 20. Joao Cancelo (2. Nelson Semedo, 46), 3. Ruben Dias, 13. Renato Veiga, 25. Nuno Mendes - 23. Vitinha (17. Rafael Leao, 83), 15. Joao Neves (10. Bernardo Silva, 76) - 18. Pedro Neto (26. Francisco Conceicao, 46), 8. Bruno Fernandes, 11. Joao Felix (16. Francisco Trincao, 64) - 7. Cristiano Ronaldo (cpt.).

Rezerve neutilizate: 12. Jose Sa, 22. Rui Silva - 4. Tomas Araujo, 5. Diogo Dalot, 14. Goncalo Inacio, 24. Samu Costa, 6. Matheus Nunes, 21. Ruben Neves, 9. Goncalo Ramos, 19. Goncalo Guedes.

Antrenor: Roberto Martinez.

Uzbekistan: 12. Abduvahid Nematov - 2. Abdukodir Husanov, 18. Abdula Abdulaev, 5. Rustamjon Așurmatov - 24. Behruzjon Karimov (10. Ruslanbek Jianov, 90+2), 9. Odiljon Xamrobekov (6. Akmal Mozgovoi, 46), 7. Otabek Șukurov (23. Șerzod Esanov, 90+2), 13. Șerzod Nasrulaev (3. Hojiakbar Alijonov, 46) - 19. Azizjon Ganiev, 22. Abosbek Faizulaev (21. Igor Sergheev, 73) - 14. Eldor Șomurodov (cpt.).

Rezerve neutilizate: 1. Utkir Iusupov, 16. Botirali Ergașev - 4. Farruh Saifiev, 15. Umarbek Eșmurodov, 25. Avazbek Ulmasaliev, 26. Jahonghir Urozov, 8. Jamșid Iskanderov, 11. Oston Urunov, 17. Dostonbek Hamdamov, 20. Azizbek Amonov.

Antrenor: Fabio Cannavaro.

Grupa K

Meciuri disputate

17 iunie 2026

Portugalia - RD Congo 1-1

18 iunie 2026

Uzbekistan - Columbia 1-3

23 iunie 2026

Portugalia - Uzbekistan 5-0

Clasament

1. Portugalia 4 puncte (+5)

2. Columbia 3 puncte (+2)

3. RD Congo 0 puncte (0)

4. Uzbekistan 0 puncte (-7)

Partidele următoare

24 iunie 2026

Ora 6.00: Columbia - RD Congo

28 iunie 2026

Ora 3.30: Columbia - Portugalia

Ora 3.30: RD Congo - Uzbekistan