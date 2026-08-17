 Au renunțat la joburi și au cumpărat o casă de un euro în Italia. Ce au găsit în Sicilia patru australieni: „Poate că suntem nebuni” | adevarul.ro
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Video Au renunțat la joburi și au cumpărat o casă de un euro în Italia. Ce au găsit în Sicilia patru australieni: „Poate că suntem nebuni”

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Patru australieni au lăsat în urmă locurile de muncă pentru a cumpăra o casă în Sicilia cu doar un euro. După ce au vizitat mai multe proprietăți abandonate, au ales una în Salemi și au început renovarea. Casa este într-o stare avansată de degradare, iar cei patru au la dispoziție 90 de zile pentru a o transforma într-o locuință.

Patru australieni și-au lăsat locurile de muncă și au cumpărat o casă cu un euro în Sicilia
Patru australieni au cumpărat o casă cu un euro în Sicilia FOTO: captură video

Aventura lor este filmată pas cu pas și publicată pe rețelele de socializare, unde povestea a atras deja sute de mii de urmăritori și milioane de vizualizări, potrivit todayit.

Miles, Ricky, Jack și Riley spun că au pornit de la o problemă cu care se confruntă tot mai mulți tineri australieni. Prețurile locuințelor și costul creditelor ipotecare au făcut ca achiziția unei case să devină extrem de dificilă. Astfel, cei patru au decis să-și dea demisiile, să vândă o parte dintre bunuri și să plece în Italia pentru a verifica dacă legenda caselor de un euro este reală.

„Poate că suntem nebuni, dar ne vom distra”, spun cei patru prieteni

Așa a apărut proiectul „One Euro Dream”, filmat pas cu pas pe Instagram. La momentul verificării, contul avea aproximativ 381.000 de urmăritori și peste 11 milioane de vizualizări.

Au pornit prin Italia în căutarea unei case

Cei patru au închiriat o mașină și au început să viziteze proprietăți incluse în programele italiene de tip „case de un euro”, concentrându-se în special asupra Siciliei.

Realitatea pe care au găsit-o a fost, însă, mai puțin romantică decât imaginea unei case ieftine în mijlocul peisajului mediteranean.

Unele dintre proprietăți erau adevărate ruine. Într-una dintre case, acoperișul se prăbușise complet. Alte clădiri aveau găuri în poduri, instalații sanitare inexistente, camere pline de murdărie și chiar porumbei morți.

După mai multe opriri, cei patru s-au oprit în Salemi, în provincia Trapani, una dintre localitățile italiene cunoscute pentru programul caselor de un euro.

Orașul poartă încă urmele cutremurului devastator din Valea Belice din 1968. O parte dintre locuitori au fost mutați în noua zonă a orașului, iar numeroase proprietăți din centrul istoric au rămas abandonate.

În timp, administrația locală a încercat să readucă oameni și investiții în zonă prin programe care permit vânzarea unor proprietăți la prețuri simbolice, cu obligația renovării lor.

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Lucrările la noua casă au început pe 30 iulie. Cei patru s-au apucat de demolări și au început să-și cumpere uneltele necesare.

Într-una din zile a apărut însă o problemă care nu putea fi rezolvată atât de ușor: camionul necesar lucrărilor nu putea circula pe străzile înguste ale centrului istoric.

Lucrările au continuat cu ridicarea structurilor interioare, dar proiectul s-a lovit rapid de o altă problemă. Au fost nevoiți să demonteze ceea ce construiseră. Australienii au rezumat situația într-o singură frază: „Birocrația italiană”.


Între timp, tinerii învață să pună cărămizi, iar localnicii încep să le dea o mână de ajutor. 

„Cred că ne-am găsit echipa”, au scris australienii.

Casa nu costă doar un euro

În spatele poveștii există însă un detaliu important. O „casă de un euro” nu înseamnă că întreaga investiție necesară pentru a deveni proprietar se limitează la un euro.

În cazul Salemi, programul presupune o procedură administrativă, depunerea unei oferte pentru proprietate și respectarea condițiilor impuse de municipalitate.

Prețul simbolic reprezintă punctul de pornire, însă cumpărătorul trebuie să suporte și costurile legate de documentație, specialiști, proiectare, taxe, materiale și, mai ales, renovare.

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În cazul celor patru australieni, costul total al proiectului nu a fost deocamdată dezvăluit.

Până atunci, Miles, Ricky, Jack și Riley continuă să filmeze fiecare etapă a renovării. Au la dispoziție aproximativ 90 de zile pentru a transforma ruina din Salemi într-o casă și, între timp, au transformat propria aventură într-un spectacol urmărit de sute de mii de oameni.

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