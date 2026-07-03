Derby iberic confirmat în optimi la Mondial! Portugalia va înfrunta Spania, după ce a eliminat Croația în 16-imi, 2-1

Portugalia a obținut dramatic calificarea în optimile Cupei Mondiale, după ce a învins Croația cu 2-1 în șaisprezecimile competiției. Lusitanii au dat lovitura în minutele de prelungire și și-au asigurat un duel de gală cu Spania în faza următoare.

După o primă repriză fără goluri, Croația a deschis scorul în minutul 53, prin experimentatul Ivan Perisic. Portughezii au reacționat rapid, iar Cristiano Ronaldo a trimis mingea în poartă opt minute mai târziu, însă reușita sa a fost anulată pentru ofsaid.

Starul lusitan și-a luat revanșa în minutul 68, când a transformat cu siguranță o lovitură de la 11 metri și a restabilit egalitatea. În momentul în care partida părea să se îndrepte spre prelungiri, Portugalia a lovit decisiv. În minutul 90+4, Goncalo Ramos a înscris cu capul, după o centrare excelentă a lui Rafael Leao.

Croația a crezut că a egalat în minutul 90+13, prin Gvardiol, însă golul a fost anulat după intervenția VAR, din cauza unei poziții de ofsaid a lui Matanovic.

În optimile de finală, Portugalia va avea parte de un duel de foc cu Spania, care a trecut fără emoții de Austria, scor 3-0.

Cristiano Ronaldo a fost convins că va marca de la 11 metri

„Am avut o presimțire în această după-amiază că vom primi un penalty. M-am pregătit mental, pentru că știam că se va întâmpla!”, a declarat Cristiano Ronaldo, citat de presa internațională.