Debut de coșmar pentru Ronaldo la Mondial! Portugalia s-a chinuit cu RD Congo, 1-1, în grupa K

Portugalia și RD Congo s-au duelat la Houston, într-o partidă din Grupa K a Campionatului Mondial 2026. Meciul a fost așteptat cu mare interes, mai ales după recitalul oferit de Lionel Messi în victoria Argentinei cu Algeria, când starul sud-american a reușit un hat-trick.

Astfel, atenția s-a mutat asupra lui Cristiano Ronaldo, aflat la un nou turneu final alături de naționala lusitană. De această dată, însă, veteranul portughez nu a reușit să facă diferența în teren, iar gruparea sa a fost nevoită să se mulțumească cu un rezultat dezamăgitor.

Dominare totală a lusitanilor, egalare neașteptată în minutul 45

Portugalia a controlat fără doar și poate prima repriză a meciului cu RD Congo, având peste 80% posesie și deschizând scorul rapid. În minutul 6, Pedro Neto a centrat excelent, iar Joao Neves a marcat cu capul pentru 1-0. Lusitanii au continuat să domine și să țină mingea departe de adversari, însă fără să își creeze foarte multe ocazii.

De cealaltă parte, congolezii au abordat un joc extrem de ofensiv. În minutul 14, Cedric Bakambu a avut un șut blocat. Însă, cea mai mare oportunitate a africanilor înainte de pauză a venit în minutul 34, când Edo Kayembe a șutat periculos de la distanță, spre poartă, dar fără finalizare. Când părea că Portugalia va intra în avantaj la vestiare, RD Congo a dat lovitura în prelungiri. Arthur Masuaku a executat un corner, iar Wissa a reluat cu capul și a restabilit egalitatea, 1-1.

Ronaldo a ratat două oportunități majore

În repriza a doua, Portugalia a continuat să domine clar la posesie, însă fără să reușească să transforme superioritatea în goluri. În minutul 63, RD Congo a fost aproape să înscrie, însă lovitura de cap a lui Steve Kapuadi a trecut pe lângă poartă.

Cristiano Ronaldo a avut două oportunități importante în minutele 69 și 74, dar de fiecare dată a ratat ținta. În minutul 68, spiritele s-au încins pe teren, iar arbitrul a fost nevoit să intervină pentru a calma jucătorii.

Africanii au rămas periculoși pe contraatac și au mai avut o șansă mare în minutul 84, când Cedric Bakambu a ratat incredibil dintr-o poziție excelentă. Portugalia a continuat să preseze până la final, însă Bruno Fernandes a trimis peste poartă în prelungiri și soarta partidei a rămas neschimbată, 1-1 la final.