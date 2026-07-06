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Mexic a avut un om în plus 45 de minute, dar Anglia s-a calificat în sferturile de finală

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Campionatul Mondial 2026
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Echipa de fotbal a Angliei a promovat în sferturile de finală la Campionatul Mondial de dotbal. Britanicii au câștigat cu 3-2 meciul cu Mexic deși au jucat în inferioritate numerică din minutul 54. Anglia va întâlni Norvegia în „optimi”.

Jude Bellingham a înscris de două ori în meciul cu Mexic (Foto: EPAImages)
Jude Bellingham a înscris de două ori în meciul cu Mexic (Foto: EPAImages)

Meciul a început cu o oră întârziere din cauza vremii nefavorabile de la Ciudad de Mexico. O furtună puternică s-a abătut asupra capitalei mexicane, ceea ce a condus la amânarea startului partidei. Totodată, aceasta a fost ultima găzduită de stadionul „Azteca” la această ediție a competiției.

Confruntarea a fost extrem de disputată, cele două echipe luptând cu ardoare pentru calificarea în sferturi. În prim-plan s-a aflat Jude Bellingham, care a deschis scorul în minutul 36, iar două minute mai târziu l-a majorat. Fotbalistul lui Real Madrid a ajuns la cinci goluri marcate la Cupa Mondială de fotbal. Acesta este la egalitate cu Geoff Hurst, însă este devansat de Harry Kane (14) și Gary Lineker (10).

Anglia a rămas în 10 jucători în minutul 54

Mexicanii au reuşit să reducă din diferenţă prin Quinone (min. 42), care a ajuns la patru goluri la Cupa Mondială, cele mai multe reușite din un mexican la turneul final al CM de fotbal. Acesta este la egalitate cu Javier Hernandez și Luis Hernandez.

În minutul 54, Anglia a rămas în 10 jucători după eliminarea lui Quansah, care a avut o intrare dură la Gallardo (a văzut cartonașul roșu la sesizarea VAR). Cu toate acestea, Harry Kane a majorat diferența (3-1) după ce a transformat un penalty în minutul 60. Atacantul lui Bayern Munchen a ajuns la 14 goluri la Cupa Mondială, fiind la egalitate cu Gerd Muller. Englezul este devansat de brazilianul Ronaldo Nazario (15 goluri), germanul Miroslav Klose (16), francezul Kylian Mbappe (19) și argentinianul Lionel Messi (20).

Harry Kane a concretizat un penalty, iar apoi a faultat în careu (Foto: EPAImages)
Harry Kane a concretizat un penalty, iar apoi a faultat în careu (Foto: EPAImages)

Harry Kane a făcut un fault în propriul careu

Căpitanul Angliei a provocat la rândul său o lovitură de pedeapsă după ce l-a faultat în careu pe Gutierrez. Jimenez a transformat penalty-ului în minutul 69.

Rezultatul a rămas nemodificat până la final deși Mexicul a atacat furibund. Au irosit ocazii de gol Gimeneze, care a șutat peste poartă (min. 82), și Fidalgo, al cărui balon a fost reținut de Pickford (min. 89). De asemenea, Stones era să trimită în propria poartă (min. 90+12).

În acest meci, portarul Jordan Pickford a bifat a 17-a apariție la Campionatul Mondial, egalându-l pe Peter Shilton, ambii deținând recordul all-time pentru un englez la turneele finale ale CM de fotbal.

Canada a câștigat cu Africa de Sud și e prima calificată în optimile de finală

Anglia s-a calificat în sferturile de finală, iar în această fază a competiției va întâlni Norvegia.

Englezii au sărbători cu fanii calificarea în sferturile de finală (Foto: EPAImages)
Englezii au sărbători cu fanii calificarea în sferturile de finală (Foto: EPAImages)

Mexic - Anglia 2-3 (1-2)

CIUDAD DE MEXICO (6 iulie 2026) * Stadion: Azteca * Spectatori: 80.824 * Arbitru: Alireza Faghani * Arbitri asistenți: George Lakrindis, Andrew Lindsay (toți din Australia) * Arbitrul nr. 4: Jalal Jayed (Maroc) * Arbitrul asistent de rezervă: Zakaria Brinsi (Maroc) * Arbitrul video: Nicolas Gallo (Columbia) * Arbitri asistenți video: Juan Lara (Chile), Juan Soto (Venezuela)

Au marcat: Julian Quinones (min. 42), Raul Jimenez (min. 69, penalty), respectiv Jude Bellingham (min. 36, 38), Harry Kane (min. 60, penalty).

Cartonașe galbene: Rice (min. 1), Kane (min. 68), Sanchez (min. 71), O'Reilly (min. 72), Vasquez (min. 90+8), Jordan Henderson (min. 90+8).

Cartonaș roșu: Jarell Quansah (min. 54).

Mexic: 1. Raul Rangel - 2. Jorge Sanchez (8. Alvaro Fidalgo, 79), 3. Cesar Montes (cpt. / 4. Edson Alvarez, 46), 5. Johan Vasquez, 23. Jesus Gallardo - 6. Erik Lira - 19. Gilberto Mora (11. Santiago Gimenez, 61), 7. Luis Romo (26. Brian Gutierrez, 61) - 25. Roberto Alvarado, 9. Raul Jimenez, 16. Julian Quinones (22. Guillermo Martinez, 81).

Rezerve neutilizate: 12. Carlos Acevedo, 13. Guillermo Ochoa - 15. Israel Reyes, 20. Mateo Chavez, 17. Orbelin Pineda, 18. Obed Vargas, 24. Luis Chavez, 10. Alexis Vega, 14. Armando Gonzalez, 21. Cesar Huerta.

Antrenor: Javier Aguirre.

Anglia: 1. Jordan Pickford - 26. Jarell Quansah, 2. Ezri Konsa, 6. Marc Guehi, 3. Nico O'Reilly (25. Djed Spence, 75) - 8. Elliot Anderson (15. Daniel Burn, 75), 4. Declan Rice - 7. Bukayo Saka (5. John Stones, 57), 10. Jude Bellingham, 18. Anthony Gordon - 9. Harry Kane (căpitan; 17. Morgan Rogers, 90).

Rezerve neutilizate: 13. Dean Henderson, 23. James Trafford - 12. Trevoh Chalobah, 24. Reece James, 14. Jordan Henderson, 16. Kobbie Mainoo, 21. Eberechi Eze, 11. Marcus Rashford, 19. Ollie Watkins, 20. Noni Madueke, 22. Ivan Toney.

Antrenor: Thomas Tuchel.

Campionatul Mondial de fotbal 2026

Optimi de finală

Canada - Maroc 0-3

Paraguay - Franța 0-1

Brazilia - Norvegia 1-2

Mexic - Anglia 2-3

Luni, 6 iulie 2026

Ora 22.00: Portugalia - Spania

Marți, 7 iulie 2026

Ora 3.00: Belgia - SUA

Ora 19.00: Argentina - Egipt

Ora 23.00: Elveția - Columbia

Sferturi de finală

Joi, 9 iulie 2026

Ora 23.00: Franța - Maroc

Vineri, 10 iulie 2026

Ora 22.00: Portugalia / Spania - SUA / Belgia

Duminică, 12 iulie 2026

Ora 0.00: Norvegia - Anglia

Ora 4.00: Argentina / Egipt - Elveția / Columbia

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