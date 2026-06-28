search
Luni, 29 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Canada a câștigat cu Africa de Sud și e prima calificată în optimile de finală

0
Campionatul Mondial 2026
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Echipa de fotbal a Canadei s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins (1-0) echipa Africii de Sud, în primul meci din șaisprezecimile de finală ale turneului final găzduit de Canada, Statele Unite și Mexic.

Canadienii au marcat golul victoriei în prelungirile meciului cu Africa de Sud (Foto: EPAImages)
Canadienii au marcat golul victoriei în prelungirile meciului cu Africa de Sud (Foto: EPAImages)

Selecționata „Frunzei de Ațar” nu avea niciun punct câștigat până acum la CM. Și reușește să atingă, în premieră, optimile de finală grație golului marcat de Stephen Eustaquio (min. 90+2).

Nord-americanii au controlat jocul în cea mai mare parte a timpului. Ei și-au creat ocazii de gol și au câștigat meritat.

Sud-africanii au avut prima ocazie a partidei, un șut de la distanță trimis de Mokoena (min. 6) și respins de portarul Crepeau. Canada a fost aproape de gol prin golgheterul Jonathan David (min. 17), care a trimis din voleu de la 11 metri pe lângă poartă la cornerul executat de Eustaquio.

Ocaziile s-au înmulțit în a doua parte a primului mitan. Cornelius (min. 22) a ratat lovitura de cap de la 5 metri, iar Oluwaseyi (min. 35) a șutat din unghi, însă Ronwen Williams a apărat.

Ultimele minute de dinainte de pauză au fost foarte disputate. Bombito a reluat centrarea lui Eustaquio din corner (min. 44), dar Modiba a respins de pe linia porții, iar apoi Buchanan a șutat în portarul Williams.

Și în partea a doua tot Canada a avut ocaziile mai mari și mai clare. Echipa pregătită de Hugo Broos a fost periculoasă prin Appollis, al cărui șut din marginea careului s-a dus puțin alături (min. 62).

Canadienii jubilează după golul înscris în prelungiri (Foto: EPAImages)
Canadienii jubilează după golul înscris în prelungiri (Foto: EPAImages)

Oluwaseyi, atacantul lui Villarreal, a scăpat pe contraatac (min. 65) și a șutat în portar, după care Mbokazi a respins providențial din fața lui David. Promise David (min. 76) și Jonathan David (min. 78) au avut și ei ocazii importante de gol.

Appollis (min. 85) a șutat din marginea careului, însă Crepeau a reținut în doi timpi.

Fost jucător la FC Porto, Eustaquio a marcat golul victoriei (min. 90+2) cu un șut din marginea careului, după minge respinsă de Okon.

Canada va juca în „optimi” cu învingătoarea meciului dintre Olanda și Maroc, acesta fiind programat în 4 iulie, la Houston.

Până acum, Africa de Sud și Canada s-au mai întâlnit o singură dată, într-un meci amical la Durban, în 2007, când gazdele s-au impus cu 2-0, prin dubla lui Teko Modise.

Africa de Sud a trecut în premieră de faza grupelor, lucru pe care nu l-a reușit în 2010, când a organizat turneul final.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O țară din Balcani reintroduce serviciul militar obligatoriu după 15 ani. Cine va fi chemat în armată
digi24.ro
image
Avertisment pentru turiștii de la Marea Neagră. Bacteria care se află în apă și poate duce la infecții grave
stirileprotv.ro
image
Un Fake News despre canicula care a lovit Europa, cu un semafor topit din Italia, face înconjurul rețelelor și a fost preluat inclusiv de presa din România. Semaforul există, dar nu a fost topit de căldură. Ce s-a întâmplat de fapt
gandul.ro
image
Călin Georgescu, atac la adresa lui Emil Boc: Slugărnicie absolută
mediafax.ro
image
Șoc în SuperLiga! Pleacă definitiv din România după ce frații săi au scris istorie la Campionatul Mondial
fanatik.ro
image
Drum la granița cu Ucraina, propus pentru modernizare prin programul SAFE. Autoritățile județene din Tulcea vor să-l transfere Armatei, MApN spune că nu intenționează să-l preia
libertatea.ro
image
Persoanele sub 50 de ani îmbătrânesc „mai repede decât generațiile anterioare”. Care e explicația
digi24.ro
image
O jurnalistă celebră și-a chemat o prietenă și s-a dezlănțuit în Ibiza: „Am uitat de mare”
gsp.ro
image
Scandal! N-a fost lăsată să urce în avion din cauza ținutei: ”Ești dezbrăcată!”. Cum a apărut în aeroport și ce a urmat
digisport.ro
image
Nu mai scoate câinele la plimbare la aceste temperaturi. Când poate deveni căldura letală pentru animale
click.ro
image
Ce este bacteria "mâncătoare de carne” Vibrio, care se extinde pe plajele Europei, și care sunt simptomele
antena3.ro
image
A venit nota de plată pentru dezmăţul bugetar din ultimii ani. „Scăderea salariilor în termeni reali este rezultatul exagerărilor pe care le-am avut în anii anteriori” VIDEO
zf.ro
image
Tânără însărcinată moartă la o zi după externare. Medicii de la Giuleşti i-ar fi spus că are un atac de panică
observatornews.ro
image
O fetiță de doar 7 ani a murit la o piscină celebră din București. Ireal ce făceau părinții ei în acest timp
cancan.ro
image
Cine va crește pensiile și va sprijini pensionarii? Un guvern PSD sau unul PNL-USR-UDMR?
newsweek.ro
image
Ioana Țiriac, apariție exotică! Moștenitoarea imperiului Țiriac s-a afișat cu abdomenul la vedere într-un cadru spectaculos
prosport.ro
image
Stațiunea cu cele mai mici prețuri de pe litoral. Micii și saramura costă mai puțin decât o cafea în alte locuri
playtech.ro
image
El este atacantul transferat de Dinamo! A sosit în cantonamentul din Polonia
fanatik.ro
image
Top 10 plaje din România, conform Tripadvisor. Singura destinație din clasament care nu se află la malul Mării Negre
ziare.com
image
Radu Naum a auzit câți bani a plătit Gigi Becali și n-a stat pe gânduri: ”Stați, că mi se pare că n-am auzit bine! De lei?”
digisport.ro
image
Zeci de pensiuni și vile sunt scoase la vânzare în stațiuni superbe de la munte. De ce renunță la ele proprietarii
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Preşedintele şi-a anunţat DEMISIA. Urmează alegeri anticipate, parlamentare şi prezidenţiale
romaniatv.net
image
Pensii iulie 2026. Când intră banii. Se aplică o mare schimbare pentru milioane de români
mediaflux.ro
image
Cu iubita și părinții în tribune, David Popovici și-a îndreptat atenția spre altă persoană: „Știu că urmărește interviurile, vreau să îi spun că o iubesc!”
gsp.ro
image
INTERVIU | De la Consiliul Local Brașov, la Palatul Victoria. Ilinca Ghiza (USR) își asumă o ambiție uriașă: își dorește scaunul de premier al României
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Ce este bine să faci de Sfinții Petru și Pavel. Tradițiile și obiceiurile pe care mulți români le respectă și astăzi
click.ro
image
Gabriela Prisăcariu a făcut furori pe plajă! Cum arată soția lui Dani Oțil în costum de baie
click.ro
image
Horoscop 29 iunie. Racii își vor anula planurile în ultimul moment, iar Peștii trec printr-un moment delicat
click.ro
Vatican, călugăriță foto Pixabay, GettyImages jpg
Baia pornografică de la Vatican. De ce a fost interzis accesul în încăperea deocheată secole întregi
okmagazine.ro
Rac Mercur retrograd jpg
Mercur Retrograd în Rac întoarce timpul înapoi. La ce schimbări emoționale să te aștepți între 29 iunie și 24 iulie
clickpentrufemei.ro
Morminte romane, bizantine, islamice și normande, cercetate la Casale San Pietro, în Sicilia (© Universitatea din York)
Un studiu ADN dezvăluie originile surprinzătoare ale locuitorilor Siciliei în Evul Mediu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adrian Nartea, la un pas să-și piardă familia. Cum au reușit el și soția să treacă peste criza din căsnicie
image
Ce este bine să faci de Sfinții Petru și Pavel. Tradițiile și obiceiurile pe care mulți români le respectă și astăzi

OK! Magazine

image
Evantaie, înghețate, limonade - strategii REGALE de luptă cu canicula. Cum se răcoresc doamnele la Palat

Click! Pentru femei

image
Mercur Retrograd în Rac întoarce timpul înapoi. La ce schimbări emoționale să te aștepți între 29 iunie și 24 iulie

Click! Sănătate

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte