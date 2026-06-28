Canada a câștigat cu Africa de Sud și e prima calificată în optimile de finală

Echipa de fotbal a Canadei s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins (1-0) echipa Africii de Sud, în primul meci din șaisprezecimile de finală ale turneului final găzduit de Canada, Statele Unite și Mexic.

Selecționata „Frunzei de Ațar” nu avea niciun punct câștigat până acum la CM. Și reușește să atingă, în premieră, optimile de finală grație golului marcat de Stephen Eustaquio (min. 90+2).

Nord-americanii au controlat jocul în cea mai mare parte a timpului. Ei și-au creat ocazii de gol și au câștigat meritat.

Sud-africanii au avut prima ocazie a partidei, un șut de la distanță trimis de Mokoena (min. 6) și respins de portarul Crepeau. Canada a fost aproape de gol prin golgheterul Jonathan David (min. 17), care a trimis din voleu de la 11 metri pe lângă poartă la cornerul executat de Eustaquio.

Ocaziile s-au înmulțit în a doua parte a primului mitan. Cornelius (min. 22) a ratat lovitura de cap de la 5 metri, iar Oluwaseyi (min. 35) a șutat din unghi, însă Ronwen Williams a apărat.

Ultimele minute de dinainte de pauză au fost foarte disputate. Bombito a reluat centrarea lui Eustaquio din corner (min. 44), dar Modiba a respins de pe linia porții, iar apoi Buchanan a șutat în portarul Williams.

Și în partea a doua tot Canada a avut ocaziile mai mari și mai clare. Echipa pregătită de Hugo Broos a fost periculoasă prin Appollis, al cărui șut din marginea careului s-a dus puțin alături (min. 62).

Oluwaseyi, atacantul lui Villarreal, a scăpat pe contraatac (min. 65) și a șutat în portar, după care Mbokazi a respins providențial din fața lui David. Promise David (min. 76) și Jonathan David (min. 78) au avut și ei ocazii importante de gol.

Appollis (min. 85) a șutat din marginea careului, însă Crepeau a reținut în doi timpi.

Fost jucător la FC Porto, Eustaquio a marcat golul victoriei (min. 90+2) cu un șut din marginea careului, după minge respinsă de Okon.

Canada va juca în „optimi” cu învingătoarea meciului dintre Olanda și Maroc, acesta fiind programat în 4 iulie, la Houston.

Până acum, Africa de Sud și Canada s-au mai întâlnit o singură dată, într-un meci amical la Durban, în 2007, când gazdele s-au impus cu 2-0, prin dubla lui Teko Modise.

Africa de Sud a trecut în premieră de faza grupelor, lucru pe care nu l-a reușit în 2010, când a organizat turneul final.