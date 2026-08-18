 Sebastian Stan confirmă un rol-surpriză în „The Batman Part II”: îl va interpreta pe Harvey Dent | adevarul.ro
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Sebastian Stan confirmă un rol-surpriză în „The Batman Part II”: îl va interpreta pe Harvey Dent

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Actorul american de origine română Sebastian Stan a confirmat că va face parte din distribuția filmului „The Batman Part II”, regizat de Matt Reeves. Stan va interpreta personajul Harvey Dent, procurorul care devine celebrul antagonist Two-Face.

FOTO: Getty Images
FOTO: Getty Images

Informația pune capăt speculațiilor apărute în ultimele luni cu privire la rolul pe care îl va avea actorul în noul film. Stan a făcut dezvăluirea într-un interviu acordat publicației franceze Le Journal de Dimanche, în timp ce vorbea despre proiectele sale cinematografice.

„Nici despre The Batman: Part II, al lui Matt Reeves, nu pot spune nimic, film în care îl interpretez pe Harvey Dent”, a declarat actorul.

Filmul este programat să ajungă în cinematografe pe 18 februarie 2028, iar filmările au început deja. Până acum, mai multe nume au fost asociate proiectului, însă confirmarea lui Sebastian Stan este una dintre cele mai importante informații despre noua producție.

Harvey Dent este unul dintre cei mai cunoscuți adversari ai lui Batman. În universul DC, procurorul ajunge să se transforme în Two-Face după ce suferă o traumă care îi desfigurează jumătate din față și îi schimbă radical personalitatea. Rămâne de văzut dacă transformarea va avea loc chiar în „The Batman Part II” sau dacă regizorul Matt Reeves va păstra apariția lui Two-Face pentru o eventuală continuare.

Înaintea lui Sebastian Stan, personajul Harvey Dent a fost interpretat de actori precum Aaron Eckhart în „The Dark Knight”, Tommy Lee Jones în „Batman Forever” și Nicholas D'Agosto în serialul „Gotham”.

În distribuția vehiculată pentru noul film se află și alte nume importante. Charles Dance ar putea interpreta rolul lui Christopher Dent, tatăl lui Harvey, în timp ce Brian Tyree Henry este asociat cu personajul detectivului Harvey Bullock. Un alt zvon o indică pe Scarlett Johansson drept posibilă antagonistă, într-o versiune reinterpretată a personajului Poison Ivy.

Pentru Sebastian Stan, rolul reprezintă o nouă apariție importantă într-o producție de amploare. Actorul este implicat și în „Avengers: Doomsday”, despre care a spus că este realizat într-un mod diferit față de producțiile obișnuite, actorii primind informații limitate despre scenariu.

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