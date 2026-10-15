Craiova a jucat de la egal la egal cu Getafe, a condus, însă a fost egalată pe final
Debut bun pentru Universitatea Craiova în grupa Conference League. Campioana României a încheiat la egalitate, 1-1, pe teren propriu, meciul cu formaţia spaniolă Getafe. În etapa următoare, Universitatea va juca în deplasare cu Inter d'Escaldes (22 octombrie).
Încurajată de numeroșii fani care au luat cu asalt Stadionul „Ion Oblemenco”, Universitatea a făcut un meci bun, fiind aproape de o victorie mare. Atacantul palestinian Assad Al Hamlawi (min. 59) a deschis scorul pentru gazde, iar mijlocaşul sârb Nemanja Gudelj a marcat golul madrilenilor (min. 81).
Prima ocazie de gol a aparținut oltenilor prin Stevanovic (min. 5), care a trimis cu capul pe lângă poartă din 5 metri. Borja Mayoral a fost pe punctul de a înscrie în minutul 12, însă a reluat din 2 metri pe lângă poartă. Francho Gracia (min. 16) a şutat din exteriorul careului, dar Laurenţiu Popescu a păstrat tabela intactă.
Gazdele au depășit tracul, fiind mai insistente în atac. Al Hamlawi (min. 30) a scăpat singur cu portarul Soria, pe culoar, după o acțiune a lui Cicâldău, însă a trimis minge printr-un lob puţin peste poartă. Cicâldău a avut ultima ocazie înainte de pauză, șutul său de la 18 metri ocolind de puţin poarta lui Getafe (min. 45+1).
După pauză, Al Hamlawi (min. 54) a șutat din marginea careului, dar Soria a reţinut în doi timpi. Atacantul palestinian a deschis scorul în min. 59, cu un şut pe jos de la 20 de metri la colţ.
Amenințată, Getafe a atacat cu mai multă insistență, iar Popescu a ieşit la rampă cu o intervenţie inspirată (min. 77), în faţa lui Satriano. Ibericii au reuşit egalarea în min. 81, când sârbul Gudelj a profitat de un moment de neatenţie în defensiva gazdelor şi l-a surprins pe Popescu cu un şut puternic de la 26 de metri.
Per total, Universitatea a făcut un meci bun şi a jucat în multe momente de la egal la egal cu formaţia din La Liga.
Ce meciuri mai are Craiova în Conference League
22 octombrie, 19.45: Inter Club d'Escaldes - Universitatea Craiova
5 noiembrie, 22.00: Universitatea Craiova - KF Egnatia
26 noiembrie, 19.45: Brighton - Universitatea Craiova
10 decembrie, 17.30: Kairat Almaty - Universitatea Craiova
Universitatea Craiova - Getafe CF 1-1 (0-0)
CRAIOVA (15 septembrie 2026) * Stadion: „Ion Oblemenco” * Spectatori: 26.732 * Arbitru: David Smajc * Asistenţi: Manuel Vidali și David Gabrovec * Arbitrul nr. 4: Zan Jazbec * Arbitrul video: Aleksandar Matkovic * Arbitrul asistent video: Mihael Antic (toți din Slovenia)
Au marcat: Assad Al Hamlawi (min. 59), respectiv Nemanja Gudelj (min. 81).
Cartonaşe galbene: Romanciuk (min. 27), Lameira (min. 51), Cicâldău (min. 56), Coelho (min. 58), Mojica (min. 72), Screciu (min. 77).
Universitatea Craiova: 21. Laurenţiu Popescu - 3. Oleksandr Romanciuk, 24. Nikola Stevanovic, 6. Vladimir Screciu - 23. Samuel Teles, 16. Joao Lameira (4. Alexandru Creţu, 75), 8. Tudor Băluţă, 11. Nicuşor Bancu (căpitan) - 20. Alexandru Cicâldău (29. Luca Băsceanu, 85), 9. Assad Al Hamlawi (22. Simon Elisor, 75), 10. Ştefan Baiaram (30. David Matei, 70).
Rezerve neutilizate: 1. Alexandru Maxim, 90. Răzvan Sava - 5. Baptiste Roux, 7. Steven Nsimba, 19. Heriberto Tavares, 31. Ronaldo Webster.
Antrenor: Filipe Coelho.
Getafe: 13. David Soria - 21. Andres Garcia (17. Kiko Femenia, 46), 2. Dakonam Djene (căpitan), 26. Jean Ives Valou, 3. Davinchi (22. Johan Mojica, 60) - 8. Nemanja Gudelj, 16. Francho Gracia - 11. Ramon Terrats (15. Sebastian Boselli, 82), 6. Mario Martin (28. Alberto Risco, 69), 10. Martin Satriano - 9. Borja Mayoral.
Rezerve neutilizate: 1. Jiri Letacek, 35. Diego Ferrer - 4. Saba Sazonov, 5. Abdel Abqar.
Antrenor: Jose Bordalas.