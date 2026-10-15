Craiova a jucat de la egal la egal cu Getafe, a condus, însă a fost egalată pe final

Debut bun pentru Universitatea Craiova în grupa Conference League. Campioana României a încheiat la egalitate, 1-1, pe teren propriu, meciul cu formaţia spaniolă Getafe. În etapa următoare, Universitatea va juca în deplasare cu Inter d'Escaldes (22 octombrie).

Al Hamlawi a avut marile ocazii de gol ale meciului Foto: Sportpictures

Încurajată de numeroșii fani care au luat cu asalt Stadionul „Ion Oblemenco”, Universitatea a făcut un meci bun, fiind aproape de o victorie mare. Atacantul palestinian Assad Al Hamlawi (min. 59) a deschis scorul pentru gazde, iar mijlocaşul sârb Nemanja Gudelj a marcat golul madrilenilor (min. 81).

Prima ocazie de gol a aparținut oltenilor prin Stevanovic (min. 5), care a trimis cu capul pe lângă poartă din 5 metri. Borja Mayoral a fost pe punctul de a înscrie în minutul 12, însă a reluat din 2 metri pe lângă poartă. Francho Gracia (min. 16) a şutat din exteriorul careului, dar Laurenţiu Popescu a păstrat tabela intactă.

Gazdele au depășit tracul, fiind mai insistente în atac. Al Hamlawi (min. 30) a scăpat singur cu portarul Soria, pe culoar, după o acțiune a lui Cicâldău, însă a trimis minge printr-un lob puţin peste poartă. Cicâldău a avut ultima ocazie înainte de pauză, șutul său de la 18 metri ocolind de puţin poarta lui Getafe (min. 45+1).

După pauză, Al Hamlawi (min. 54) a șutat din marginea careului, dar Soria a reţinut în doi timpi. Atacantul palestinian a deschis scorul în min. 59, cu un şut pe jos de la 20 de metri la colţ.

Craiovenii se bucură după golul reușit de Al Hamlawi Foto: Sportpictures

Amenințată, Getafe a atacat cu mai multă insistență, iar Popescu a ieşit la rampă cu o intervenţie inspirată (min. 77), în faţa lui Satriano. Ibericii au reuşit egalarea în min. 81, când sârbul Gudelj a profitat de un moment de neatenţie în defensiva gazdelor şi l-a surprins pe Popescu cu un şut puternic de la 26 de metri.

Per total, Universitatea a făcut un meci bun şi a jucat în multe momente de la egal la egal cu formaţia din La Liga.

Ce meciuri mai are Craiova în Conference League

22 octombrie, 19.45: Inter Club d'Escaldes - Universitatea Craiova

5 noiembrie, 22.00: Universitatea Craiova - KF Egnatia

26 noiembrie, 19.45: Brighton - Universitatea Craiova

10 decembrie, 17.30: Kairat Almaty - Universitatea Craiova

Universitatea Craiova - Getafe CF 1-1 (0-0)

CRAIOVA (15 septembrie 2026) * Stadion: „Ion Oblemenco” * Spectatori: 26.732 * Arbitru: David Smajc * Asistenţi: Manuel Vidali și David Gabrovec * Arbitrul nr. 4: Zan Jazbec * Arbitrul video: Aleksandar Matkovic * Arbitrul asistent video: Mihael Antic (toți din Slovenia)

Au marcat: Assad Al Hamlawi (min. 59), respectiv Nemanja Gudelj (min. 81).

Cartonaşe galbene: Romanciuk (min. 27), Lameira (min. 51), Cicâldău (min. 56), Coelho (min. 58), Mojica (min. 72), Screciu (min. 77).

Universitatea Craiova: 21. Laurenţiu Popescu - 3. Oleksandr Romanciuk, 24. Nikola Stevanovic, 6. Vladimir Screciu - 23. Samuel Teles, 16. Joao Lameira (4. Alexandru Creţu, 75), 8. Tudor Băluţă, 11. Nicuşor Bancu (căpitan) - 20. Alexandru Cicâldău (29. Luca Băsceanu, 85), 9. Assad Al Hamlawi (22. Simon Elisor, 75), 10. Ştefan Baiaram (30. David Matei, 70).

Rezerve neutilizate: 1. Alexandru Maxim, 90. Răzvan Sava - 5. Baptiste Roux, 7. Steven Nsimba, 19. Heriberto Tavares, 31. Ronaldo Webster.

Antrenor: Filipe Coelho.

Getafe: 13. David Soria - 21. Andres Garcia (17. Kiko Femenia, 46), 2. Dakonam Djene (căpitan), 26. Jean Ives Valou, 3. Davinchi (22. Johan Mojica, 60) - 8. Nemanja Gudelj, 16. Francho Gracia - 11. Ramon Terrats (15. Sebastian Boselli, 82), 6. Mario Martin (28. Alberto Risco, 69), 10. Martin Satriano - 9. Borja Mayoral.

Rezerve neutilizate: 1. Jiri Letacek, 35. Diego Ferrer - 4. Saba Sazonov, 5. Abdel Abqar.

Antrenor: Jose Bordalas.