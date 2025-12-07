search
Continuă criza la FCSB. Stagnare lamentabilă, amezi usturătoare și o galerie întreagă în capul campioanei: „La iarnă, luați-vă drumul”

0
0
Publicat:

Derby-ul etapei a 19-a din Superliga dintre FCSB și Dinamo s-a încheiat fără goluri, scor 0-0. Spre deosebire de meciul tur de pe Arena Națională, câștigat de FCSB cu 4-3, partida de pe terenul celor de la FCSB a fost mai săracă în ocazii și spectacol.

Dezamăgire totală la FCSB Foto/Sportspictures
Dezamăgire totală la FCSB Foto/Sportspictures

Cele două echipe au avut dificultăți în a-și crea oportunități clare, iar cea mai mare șansă a aparținut lui Dinamo în repriza a doua, când Gnahore a trimis în stâlpul porții apărate de Târnovanu.

Un moment important al partidei a avut loc în minutul 58 și îl implică pe căpitanul FCSB-ului, Darius Olaru. După un fault comis de Mărginean la mijlocul terenului, Olaru și-a manifestat nemulțumirea față de decizia arbitrului Marian Barbu, care l-a sancționat imediat cu cartonaș galben.

Astfel, derby-ul s-a încheiat cu un rezultat alb, ambele echipe părăsind terenul fără să înscrie, dar cu momente tensionate și o ocazie majoră ratată de dinamoviști.

Olaru riscă o amendă de 10.000 de euro

Patronul FCSB, Gigi Becali, a anunțat recent că orice jucător care va mai fi avertizat de arbitru pentru proteste va fi sancționat cu 10.000 de euro. Pentru Darius Olaru, care a primit cartonaș galben în derby-ul cu Dinamo pentru proteste, acest lucru poate înseamna că mijlocașul campioanei riscă o amendă substanțială.

Antrenorul FCSB, Elias Charalambous, nu s-a arătat însă deranjat de situație. Tehnicianul a lăudat atitudinea căpitanului său și a declarat că, în opinia sa, Olaru a fost cel mai bun jucător de pe teren, chiar dacă a fost avertizat de central.

Olaru a fost cel mai bun azi (n.r. sâmbătă), a alergat ca nebunul, a avut atitudine. Aşa că vă spun că nu e nicio problemă din partea mea ca jucătorii să ia galbene dacă au această atitudine!, a declarat Charalambous la conferința de presă.

Olaru: „E normal să fie tensiune. Mi-a spus că am țipat la el!”

Darius Olaru, pe de altă parte, a dezvăluit în detaliu întreaga conversație pe care a avut-o cu centralul Barbu. 

I-am spus că a fost cam sensibil. Am zis doar `Câte faulturi mai face?` și mi-a dat galben. E normal să fie tensiune, e un derby. Poate de asta ne dau galbene (n.r.- arbitrii, că au auzit de amenzile de la FCSB)...

Poate-i dau și lui (n.r.- arbitrului Barbu) jumătate și n-o mai plătesc (n.r.- râde). Mi-a spus că am țipat la el. Am spus doar `Câte?`, a declarat Olaru, conform digisport.ro.

Ștefan Târnovanu a fost inconștient pentru câteva momente

În minutul 34, Dinamo a lansat un contraatac rapid, iar Gnahore i-a trimis o pasă în adâncime lui Caragea. Portarul FCSB, Târnovanu, a ieșit la timp și a reținut mingea, însă atacantul dinamovist l-a lovit accidental în cap. Ca urmare, Târnovanu a rămas pe gazon inconștient, necesitând intervenția imediată a medicilor.

Citește și: Andre Duarte a intrat în malaxorul de la FCSB. Stoperul portughez va purtat tricoul cu numărul 3

La finalul partidei, portarul roș-albaștrilor a dezvăluit că și-a pierdut cunoștința în urma contactului cu Caragea, dar a scăpat fără probleme grave.

Am ieșit, am simțit că am prins mingea și apoi a venit lovitura respectivă. Câteva secunde cred că am fost puțin inconștient. I-am spus și lui, și-a cerut scuze, e tânăr. Când nu mai ajungi la minge, sari peste portar!, a declarat Târnovanu, conform aceleiași surse.

Analiza remizei: „Am început meciul destul de prost!”

Portarul FCSB a vorbit după derby-ul cu Dinamo despre frustrarea cauzată de remiză și dificultățile echipei în această perioadă. Jucătorul a comentat despre meci, despre lipsa unor fotbaliști importanți și despre importanța revenirii în Europa League.

Un rezultat care nu ne ajută, aveam nevoie de victorie. Am început meciul destul de prost, nu ne-am creat destule ocazii. Trec etapele și nu adunăm puncte, dar mai sunt 2 etape în acest an și sper să obținem cele 6 puncte.

Și anul trecut când veneam din Europa, câștigam în campionat. Anul acesta nici rezultatele din Europa nu ne-au ajutat, nu ne-au mai dat încredere. Ne lipsesc foarte mulți jucători. E dificil. Mă interesează doar de echipa mea. Este normal să vorbească, pentru că suntem echipa campioana în ultimii doi ani și am fost cea mai bună echipă. Sper să terminăm criza.

Joi în Europa trebuie să nu pierdem, pentru a veni cu încredere la meciul cu Slobozia. La ce sezon am avut în Europa, nu știu. Vom vedea joi!, a mai spus Târnovanu.

Fanii FCSB-ului, nemulțumiți după derby

După remiza 0-0 cu Dinamo, FCSB a urcat pe locul 8 în clasament, cu 25 de puncte, în timp ce echipa dinamovistă rămâne pe poziția a treia, cu 35 de puncte.

Suporterii roș-albaștrilor și-au arătat din nou nemulțumirea față de prestația echipei, manifestându-și frustrarea imediat după fluierul final. Ultrașii de la Peluza Nord i-au convocat pe jucători pentru o „ședință” improvizată și le-au transmis că unii dintre ei ar trebui să părăsească echipa în pauza de iarnă, exprimând astfel tensiunea crescândă din jurul campioanei.

La iarnă, luați-vă drumul. La iarnă, duceți-vă cu Dumnezeu, că nu mai merge. Unii dintre voi. Restul, asta este, vom fi lângă voi!", a strigat Gheorghe Mustață către jucători.

Pe lângă Malcom Edjouma, al cărui contract cu FCSB expiră la finalul sezonului, campioana României se pregătește să renunțe și la Vlad Chiricheș, David Kiki și Denis Alibec.

