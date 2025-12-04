search
Joi, 4 Decembrie 2025
Adevărul
Un fost căpitan al naționalei, la mila lui Gigi Becali. Fotbalistul încasează doar bobârnace la FCSB

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

După 0-3 cu UTA în Cupa României la fotbal, pe FCSB o așteaptă derby-ul din campionat (etapa a 19-a) cu Dinamo, de pe „Arena Națională”. Partida se joacă sâmbătă, de la ora 20:30.

Băcăuanul Vlad Chiricheș evoluează cu ultimele resurse
Băcăuanul Vlad Chiricheș evoluează cu ultimele resurse

Vlad Chiricheș (36 de ani), fost căpitan al naționalei, a fost titular în meciul UTA - FCSB 0-3 și a jucat tot meciul, 94 de minute, cu tot cu prelungiri.

Veteranul campioanei a început partida de la Arad pe postul de fundaș central și a încheiat-o la mijlocul terenului. La scurt timp după joc, Gigi Becali a avut o intervenție telefonică la Digi Sport, în cadrul căreia a tras o concluzie clară cu privire la Chiricheș: „Nu mai poate, săracul”, a spus patronul FCSB-ului la emisiunea Digi Sport Special.

A fost șansa fostului internațional de a-l impresiona pe Becali (67 de ani) și de a-l face să se răzgândească în legătură cu viitorul său. Vlad Chiricheș, însă, a ratat-o și la finalul anului va trebui să aleagă: își reziliează contractul sau continuă până în vară la FCSB, dar nu va mai juca deloc, așa cum a anunțat în mai multe rânduri finanțatorul roș-albaștrilor. 16 apariții a adunat Vlad Chiricheș în acest sezon la FCSB, unul în care Becali l-a umilit deseori în declarații.

Popescu și Alibec, pe lista neagră

De gura lui Gigi Becali n-a scăpat nici Octavian Popescu (22 de ani) - poreclit „George” de patron, care ar fi cerut schimbare la Arad pe motiv că nu mai putea alerga.

El este un copil care s-a supărat că de ce are jucărie mai mică decât jucăria unui prieten de-ai lui. Adică de ce ăia nu fac deplasarea, dar el face? El este Octavian Popescu, care e mare fotbalist, și pac, s-a supărat, și a zis «dom'ne, nu mai pot să alerg».

Păi da, el a cerut schimbare, că «nu mai pot». Alergase 14 kilometri, știi? 14 kilometri a făcut, săracul. Ce să-i faci? Am zis: «Bine, mă, dacă săracul nu mai poate...»”, a afirmat Becali la PrimaSport.

În aceeași intervenție, latifundiarul i-a stabilit soarta lui Popescu: va rămâne la FCSB, dar numai „de umplutură”. La Arad, Popescu a bifat a 20-a apariție din acest sezon. Nu a înscris nici măcar un gol în cele mai bine de 700 de minute petrecute pe teren.

Patronul l-a luat la ochi și pe atacantul Denis Alibec (34 de ani), care s-a operat la un chist de capul lui, potrivit lui Becali.

Alibec se operează fără să întrebe pe nimeni, nu a întrebat pe nimeni, nu l-a întrebat pe doctor, a spus după că s-a operat, fără să întrebe pe nimeni”, a spus extrem de indignat patronul de la FCSB, miercuri seara.

