Două noi decese cauzate de gripă. Unde se înregistrează cele mai multe îmbolnăviri şi ce arată ultimul raport INSP

Două noi decese provocate de gripă au fost raportate în ultima săptămână, potrivit INSP, la persoane de peste 65 de ani. Deşi numărul total al infecţiilor respiratorii este în scădere, cazurile de gripă clinică continuă să crească în majoritatea judeţelor.

Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) a anunţat, miercuri, 31 decembrie, că au fost înregistrate două noi decese provocate de gripă în ultima săptămână de raportare, ridicând la trei numărul total al deceselor confirmate în actualul sezon gripal. Toate cele trei cazuri fatale au fost înregistrate la persoane cu vârsta de peste 65 de ani.

Conform raportului INSP, în intervalul 22–28 decembrie, la nivel naţional au fost raportate 70.243 de cazuri de infecţii respiratorii (gripă clinică, infecţii acute ale căilor respiratorii superioare şi pneumonii). Numărul este în scădere cu 31,6% faţă de săptămâna anterioară, însă rămâne cu 22,8% mai mare comparativ cu aceeaşi perioadă a sezonului precedent. Totodată, incidenţa se menţine cu 28,7% peste media ultimelor sezoane non-pandemice, semnalând o circulaţie intensă a virusurilor respiratorii.

Capitala, în topul infecţiilor cu gripă clinică

În ceea ce priveşte gripa clinică, INSP a raportat 12.630 de cazuri la nivel naţional, în creştere faţă de săptămâna precedentă şi de trei ori mai multe decât în aceeaşi săptămână a sezonului trecut. Numărul este de 4,8 ori mai mare comparativ cu media ultimelor cinci sezoane.

Cazuri de gripă clinică au fost raportate din toate judeţele ţării, cele mai multe fiind înregistrate în municipiul Bucureşti, cu 1.475 de cazuri. Urmează judeţul Cluj, cu 903 cazuri, Buzău – 739, Constanţa – 693, Prahova – 658, Bihor – 656, şi Suceava, cu 639 de cazuri raportate în aceeaşi perioadă.

În intervalul analizat, au mai fost raportate 45 de cazuri de infecţii respiratorii acute severe (SARI), cu 17 mai puţine faţă de săptămâna anterioară, dar peste nivelul înregistrat în sezonul precedent.

De la începutul sezonului gripal, au fost confirmate prin teste de laborator 398 de cazuri de gripă, majoritatea fiind determinate de virusuri gripale de tip A. Dintre acestea, 186 de cazuri au fost cu virus gripal AH3, 184 cu virus gripal A nesubtipat, 25 cu virus gripal AH1 şi trei cazuri cu virus gripal B. Analizele realizate de Institutul Cantacuzino au arătat că, în toate probele secvenţiate de virus gripal AH3, a fost identificată subclada K.

În ceea ce priveşte decesele, două au fost asociate cu virus gripal de tip A, subtip H1, iar unul cu subtipul H3, toate fiind raportate la persoane vârstnice.

Totodată, INSP precizează că până la 28 decembrie 2025 au fost înregistrate în Registrul Electronic Naţional de Vaccinări 1.263.060 de vaccinări antigripale, dintre care peste 1,23 milioane au fost administrate persoanelor eligibile pentru compensare, inclusiv 5.920 de vaccinări efectuate în farmacii autorizate.