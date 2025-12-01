Andre Duarte a intrat în malaxorul de la FCSB. Stoperul portughez va purtat tricoul cu numărul 3

În lipsă de fundași, după ce Dawa s-a accidentat, iar Ngezana a dat rateuri, FCSB s-a mișcat iute pe piața transferurilor și l-a înregimentat pe portughezul Andre Duarte, fostul fundaș central care a mai jucat în Superliga la FCU Craiova.

Andre Duarte, care era liber de contract după despărțirea de magharii de la Ujpest, a ajuns la București în dimineața zilei de astăzi.

Câteva ore mai apoi, a semnat cu echipa campioană și va avea un salariu lunar de 20.000 de euro. Lusitanul va purta tricoul cu numărul 3.

„Campionii României anunță că Andre Duarte va evolua pentru echipa noastră începând cu luna viitoare.

Fundașul portughez în vârstă de 28 de ani a efectuat deja vizita medicală și a semnat contractul, urmând să evolueze cu tricoul numărul 3.

Clubul nostru îi urează bun-venit și să aibă parte de cât mai multe succese în tricoul roș-albastru!”, se scrie în comunicatul campioanei.