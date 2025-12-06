Derby-ul FCSB - Dinamo, un chin fotbalistic. Campioana mai face un pas greșit în lupta pentru play-off

search
Dacă în tur derby-ul dintre FCSB și Dinamo a fost un spectacol total, încheiat cu 4-3 în favoarea „câinilor”, aseară cele două formații au oferit cea mai urâtă partidă din ultimii 10 ani. Campioana, în mare căutare de puncte pentru a prinde play-off-ul, a remizat alb cu rivala sa, pe Arena Națională, în etapa a 19-a din Superliga.

FCSB și Dinamo s-au anihilat reciproc. Foto Facebook Dinamo
FCSB și Dinamo s-au anihilat reciproc. Foto Facebook Dinamo

În prima repriză, Adrian Șut (21) a trimis de la 15 metri, dar portarul Devis Epassy a prins în doi timpi. Dinamo a fost periculoasă în min. 34, pe contraatac, când Eddy Gnahore i-a trimis o pasă la Adrian Caragea, dar portarul Ștefan Târnovanu a reușit să intervină.

În partea secundă, Darius Olaru a șutat de două ori din întoarcere, dar prima dată mingea s-a dus puțin pe lângă poartă (63), iar a doua oară a reținut Epassy (66). Dinamo a avut cea mai mare ocazie a meciului, în min. 75, când Gnahore a șutat de la 16 metri, dar mingea a lovit bara. Oaspeții au mai avut o șansă, prin Maxime Sivis (76), dar șutul său la colțul scurt a fost reținut de Târnovanu.

De multă vreme nu a mai fost un derby atât de urât

Concluzia meciului, desfășurat pe o vreme câinească, pe o ploaie măruntă și un vânt rece, în fața a 28.510 de spectatori, a fost trasă de căpitanul FCSB, Florin Tănase. "A fost un derby şi trebuia să câştigăm. Părerea mea e că după cum a decurs jocul rezultatul este unul echitabil. Asta este, trebuie să mergem înainte.

De multă vreme nu a mai fost un derby atât de urât. Păcat de fanii noştri care au venit azi în număr mare pe această ploaie. Măcar să fi văzut spectacol... ne pare rău. Acum rămâne să analizăm ce facem bine şi ce nu. Ce lipseşte în faţa porţii? Nu ştiu, mingi pe acolo, ocazii şi să se scuture plasa... asta lipseşte. Noi trebuie să fim mai mobili şi să luăm deciziile cele mai bune în momentele cheie. Aşa vom ajunge să ne creăm ocazii", a afirmat Tănase la DigiSport.

image

Ultimul rezultat de 0-0 între cele două echipe nu se mai înregistrare de zece ani, din 9 august 2015, când tot FCSB a fost gazdă. Atât campioana, cât și Dinamo, rămân doar cu satisfacția că sunt neînvinse de șase etape, în care au fiecare trei victorii și trei remize.

FCSB - Dinamo 0-0

Arena Națională - București

