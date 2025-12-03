search
Soțul Steluței a bătut-o măr pe FCSB. Campioana din Superligă face încă un sezon deplorabil în Cupa României

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

UTA a dispus cu 3-0 de FCSB, miercuri seară, în Cupa României la fotbal, competiție despre care președintele bucureștenilor, Mihai Stoica, spunea odinioară că este o „competiția loserilor”.

Bucuria fără vârf a arădenilor FOTO Facebook UTA Arad
Bucuria fără vârf a arădenilor FOTO Facebook UTA Arad

FCSB, venită la Arad cu o formulă experimentală, a rămas în 10 oameni în minutul 34, când a fost eliminat Robert Necșulescu (18 ani).

După pauză, golurile au curs unul în poarta campioanei. Au înscris primul fostul dinamovist și rapidist Valentin Costache (54), urmat de Marius Oman (60) și de nord-macedoneanul Din Alomerovic (90+4).

UTA este peste FCSB și în campionat. Cu 25 de puncte, echipa antrenată de Adrian Mihalcea (49 de ani), ironizat în perioada în care era jucător la Dinamo pe seama faptului că pe soția lui o cheamă Steluța, are 25 de puncte, fiind pe locul 7. Campioana este pe 9, cu 24 de puncte, după 18 etape scurse.

După acest meci, care a contat pentru etapa a doua din Grupa B, UTA are 6 puncte, fiind urmată de Universitatea Craiova, FCSB și Gloria Bistrița, toate cu câte 3 puncte, de Petrolul Ploiești, un punct, și de Sănătatea Cluj, niciun punct. Craiova și Petrolul au un meci în minus, urmând să evolueze joi.

Cupa României - rezultatele de miercuri

Sănătatea Cluj - Gloria Bistrița 1-2

FC Botoșani - Hermannstadt 1-3

Farul - Dinamo 0-0

UTA - FCSB 3-0

