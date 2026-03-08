Cine ar urma să preia campioana României. FCSB are deja un favorit pe listă

La scurt timp după ce Elias Charalambous și-a anunțat despărțirea de FCSB, conducerea clubului s-a mișcat rapid și a identificat deja un posibil înlocuitor: Mirel Rădoi.

Roș-albaștrii vor începe play-out-ul în weekend, cu meciul împotriva celor de la Metaloglobus București, iar oficialii își doresc ca noul antrenor să fie prezent până la fluierul de start. Rădoi este văzut ca varianta ideală datorită stilului său ferm de conducere, perfect pentru a readuce disciplina și motivația în lot.

Rămâne însă de văzut dacă fostul căpitan va accepta propunerea. În trecut, el fusese contactat pentru un post de team-manager, fără a răspunde imediat, iar mai recent a precizat că va lua în calcul revenirea la FCSB doar dacă postul de antrenor va fi cu adevărat disponibil.

Mirel Rădoi și-a început cariera de antrenor chiar la FCSB, în 2015

În cele șase luni petrecute pe banca roș-albaștrilor, el a înregistrat 13 victorii, 7 remize și 9 înfrângeri.

După o pauză de trei ani, Rădoi a preluat echipa națională U21, unde a obținut performanțe remarcabile, ducând formația până în semifinalele Campionatului European U21. În noiembrie 2019, a fost numit selecționer al echipei de seniori, post pe care l-a părăsit după ce România nu a reușit să se califice la barajul pentru Campionatul Mondial 2022.

De atunci, Rădoi a mai antrenat echipe precum Universitatea Craiova, Al-Tai, Al Bataeh și Al Jazira, revenind la Craiova în ianuarie 2025, de unde a plecat acum patru luni. Până în prezent, cariera sa de antrenor include 74 de victorii, 40 de egaluri și 53 de înfrângeri.