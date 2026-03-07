Elias Charalambous și-a dat demisia de la FCSB. Cipriotul era cel mai longeviv antrenor din istoria roș-albaștrilor

FCSB a încheiat pe locul 7 sezonul regulat din Superliga, urmând ca, în loc de dueluri cu Universitatea Craiova, CFR, Rapid sau Dinamo, să aibă parte de întâlniri cu Metaloglobus sau Csikszereda. Parcursul slab al echipei l-a făcut pe antrenorul Elias Charalambous să-și anunțe demisia aseară, după înfrângerea cu Universitatea Cluj, 1-3 pe teren propriu.

Cipriotul, cel mai longeviv antrenor din istoria scurtă a FCSB, a anunțat că va părăsi campioana pentru că nu și-a îndeplinit obiectivul - calificarea în paly-off. Charalambous a declarat că era decis să facă acest pas indiferent rezultatul din fața ”șepcilor roșii”, echipa având nevoie de un șoc pentru a se debloca.

Nu vede șanse ca FCSB să prindă cupele europene

„Echipa are obiectiv să meargă în Europa. Eu cred că este nevoie de un șoc. Este ultima mea zi aici. A fost ultimul meci. Au fost doi ani minunați (n.r. a venit pe 30 martie 2023), dar trebuie cineva trebuie să-și asume responsabilitatea. E un șoc bun pentru echipă. Cum am jucat azi, nu sunt șanse să mergem în Europa. Nu sunt multe lucruri de spus. O poveste frumoasă care s-a terminat. Este ultima zi. Fără întrebări și respectați-mă”, a spus Elias Charalambous la flash-interviu. Același pas va fi făcut și de secundul său, Mihai Pintilii, care a anunțat printr-un sms că va părăsi echipa începând de duminică.

În cei trei ani petrecuți la FCSB, Elias Charalambous a bifat 170 de meciuri, în care a obținut 88 de victorii și 41 de remize, roșa-albaștrii pierzând de 41 de ori sub comanda sa. El pleacă de la echipa lui Gigi Becali cu două titluri în Superliga, două Supercupe ale României și o primăvară europeană.