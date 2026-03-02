search
Luni, 2 Martie 2026
De când așteaptă titlul de campioană cele 6 echipe calificate în play-off. Se face predarea de putere în Superligă

Publicat:

FCSB nu-și poate apăra titlul de campioană, după ce a devenit matematic că nu mai poate prinde un loc de play-off.

Oltenii așteaptă titlul de 35 de ani FOTO Facebook Universitatea Craiova
Oltenii așteaptă titlul de 35 de ani FOTO Facebook Universitatea Craiova

FCSB a învins-o pe UTA Arad cu scorul de 4-2 (3-1), duminică seara, pe Arena „Francisc Neuman”, într-un meci din etapa a 29-a a Superligii de fotbal. Campioana știa la ora jocului că va evolua în premieră în play-out. FCSB a învins-o pe UTA și în tur, cu 4-0. UTA are o singură victorie în ultimele cinci etape, un egal și trei eșecuri.

Premieră: campioana nu prinde play-off-ul

A fost un final de săptămână negru pentru FCSB, care a aflat cu fiecare zi scursă că a mai pierdut o șansă de a prinde locul 6. Rând pe rând, U Cluj (vineri), urmată de CFR Cluj (sâmbătă) și de FC Argeș (duminică) și-au „betonat” pozițiile de play-off și nu mai au emoții înaintea ultimei etape. Astfel, pentru prima oară de când de dispută sistemul cu play-off/play-out, campioana nu prinde un loc între primele 6 și, prin urmare, nu-și poate apăra titlul.

FCSB avea nevoie ca Dinamo să o țină în viață prin a o încurca pe FC Argeș. Nu s-a întâmplat asta. Dinamo nu a reușit să marcheze pe teren propriu și s-a văzut scufundată de piteșteni, calificați în play-off din postura de nou-promovați! A devenit astfel o certitudine că Superliga va avea o campioană nouă. Fiecare dintre cele 6 echipe așteaptă titlul de ani buni. Dinamo - din 2007, Rapid - din 2003, Universitatea Craiova - din 1991, CFR Cluj - din 2022. FC Argeș are două titluri în istorie (1972 și 1979), iar U Cluj ar câștiga titlul în premieră.

Cum poate ajunge FCSB în Europa

Clasarea pe una dintre primele două poziții în play-out ar trimite-o pe FCSB în barajul pentru ultimul loc al Superligii în Conference League. Primele două clasate din play-out se vor înfrunta într-o primă manșă a acestui baraj, pentru ca mai apoi învingătoarea să dea piept cu locul 3 sau 4 din play-off. Câștigătoarea va fi ultima reprezentantă a României în turul 2 preliminar al Conference League. Așadar, FCSB ar putea accesa cupele europene și din play-out. Este, de altfel, scenariul pe care au început deja să mizeze oficialii campioanei en-titre. Zilele trecute, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, spunea: „Se teme lumea că jucăm noi în play-out. Jucăm în play-out, câștigăm play-out-ul, câștigăm barajul de Conference și mergem din nou în faza unei competiții europene”.

